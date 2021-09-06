Cornpipe, Missouri Meershaum или просто — кукурузная трубка

Вторым минусом “кукурузки” следует считать хрупкость — действительно, случайное падение корнпайпа может стать для трубки приговором. Однако невысокая стоимость “кукурузки” вполне компенсирует этот недостаток.



Растущая популярность кукурузных трубок, к сожалению, породила массу подделок. В основном, как нетрудно догадаться, это изделия маде ин Чайна, сильно уступающие по своему качеству оригинальным “американкам”. Позвольте совет — не ведитесь на подделки. Лучше чуть переплатить, но получить трубку, которая продержится год, а не 3-4 дня.

Если вы курильщик, то, дочитав до этого места, вы наверняка задумались, а не попробовать ли вам кукурузную трубку? Решать вам, но я бы советовал попробовать. Ведь недаром в среде курильщиков ходит шутливое присловье, что у каждого трубокура бывают дни, когда он, уединившись, набивает любимую “кукурузку” любимым вишнёвым табаком и, зажмурившись от удовольствия, выпускает первый, самый ароматный клуб дыма, чувствуя себя при этом то ли генералом МакАртуром, то ли Билли Бонсом, то Попаем, то ли вождём краснокожих.

А настоящему индейцу, как вы помните, завсегда везде ништяк!..