В фотообъективе Кунсткамеры: антропологическая фотография

834
34
Разнообразие народов, населяющих европейскую и азиатскую часть Российской империи, всегда представляло исследовательский интерес. В середине XIX века фотография пополнила инструментарий наглядного и достоверного представления результатов этнографических и антропологических изысканий.
Источник фотографий Кунсткамера, подписи к фото тоже от них.
Источник фотографий Кунсткамера, подписи к фото тоже от них.
×
8.
Грузинка в традиционном головном уборе «тавсакрави» и вуали «лечаки». Тифлисская губерния. Вторая половина XIX века.
Источник:
Еще крутые истории!
- 20+ случаев, когда люди испытали "эффект бабочки" в своей жизни
- Что стало с Еленой Прекрасной после падения Трои?
- Какой была самая большая армия древнего мира
- Как я встретил вашу маму: забавные истории как познакомились родители
- Модель из Новосибирска прокатила медведя на переднем сиденье
28
Понравилось28
Новости партнёров
автор открывает для себя новый мир???
вот я немец.Вырос в Казахстане. Живу в Баварии. Понимаю всё.
Но говорю с акцентом. Ты думаешь шо баварцы делают разницу кто где родился?
Заблуждаесся! Всем покуй!
и также есть у нас новое слово (возможно для некоторых новое) - русаки.
прикол - у нас много поляков, акцент одинаковый. Девка ВЕСЁЛАЯ. мне понравилась.
спрашиваю : русачка? говорит : нет!!!
- а кто??? (акцент то)))
она гордо так: я гагаузка!!!
никуа не понял шо почем. та мне и пофиг какой нации песда. Либидо ..Понимаешь ли...
потом погуглил. оказалось молдавяне от украинцев с русскотурецким языком из Украины.
ну так то по мне, вообще похер какой воткнуть. поболтали на русском - русачка вобщем.
для меня все русские. такая вот "беда")))
Просто, (лично меня) в связи с обострившейся "национальной темой", немного "подбешивает" путаница "русский" и "россиянин"... Ну, например, Министр Обороны РФ, русский? А Глава ЧР? А как только в СМИ о них заходит речь, так основной мотив - "русские"!... Создаётся образ...
Марбург это город в земле Хессен.
столица у них Висбаден. причем тут Ф-н.Майне???
Так то Караганда это был раньше немецкий город. ну да ладно.
Так-то для меня и моё окружение перечисленные тобой люди есть русский.
не вижу тут вопроса.)
Смысл моего спича: если речь заходит "национальных особенностях", и это привязано к политике, не надо смешивать "русский" и "россиянин". Занудство? Ну, извини...