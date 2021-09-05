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В фотообъективе Кунсткамеры: антропологическая фотография

В фотообъективе Кунсткамеры: антропологическая фотография (34 фото)

Автор:
05 сентября 2021 22:28
Метки: интересно   история   люди   российская империя   фотографии   
834
34
Разнообразие народов, населяющих европейскую и азиатскую часть Российской империи, всегда представляло исследовательский интерес. В середине XIX века фотография пополнила инструментарий наглядного и достоверного представления результатов этнографических и антропологических изысканий.
Источник фотографий Кунсткамера, подписи к фото тоже от них.
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Источник:

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Метки: интересно   история   люди   российская империя   фотографии   
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370
alex 7 часов назад
Мокша то где ???
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Пихайло Полчаса назад
Вы только что просмотрели коренных жителей города Москва!
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47k
Albert GER 7 часов назад
при этом всем они все русские.
автор открывает для себя новый мир???
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5k
Олег 8 часов назад
А где Саами? Лопари?
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