Реалистичная живопись шариковой ручкой от Андрея ПолетаеваАндрей Полетаев – один из первопроходцев и провидцев направления Ballpoint Pen Art (искусство рисования шариковой ручкой). Его любовь к уличной жизни и её изображению быстро стала законодателем...