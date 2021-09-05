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Андрей Полетаев живет в Луганске. Рисует обычной шариковой ручкой необычно реалистичные и потрясающе атмосферные картины. Сюжетами его работ становятся городские пейзажи, обычные прохожие, портреты знаменитостей.
Особенно сложными в исполнении являются городские пейзажи, которые могут занимать от 200 до 300 часов кропотливой работы. Чтобы придать рисунку желаемую глубину, контраст, перспективу и атмосферу художник наносит по 10-20 слоев чернил.
Особенно сложными в исполнении являются городские пейзажи, которые могут занимать от 200 до 300 часов кропотливой работы. Чтобы придать рисунку желаемую глубину, контраст, перспективу и атмосферу художник наносит по 10-20 слоев чернил.
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