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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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3.
Перед Вами уникальный кадр корабля «Queen Elizabeth», прибывшего в Нью-Йоркскую гавань в 1945 году с тысячами солдат, вернувшихся со Второй Мировой войны.
7.
Дети на демонстрации в день пуска завода АМО (Автомобильное московское общество) 1929 год, г. Москва.
8.
Первая Мещанская улица. Крестовские водонапорные башни, 1898 – 1909 год, г. Москва, ул. Первая Мещанская
Это — Проспект Мира напротив Рижского вокзала (ранее — Первая Мещанская улица). Башни впереди — Крестовские водонапорные башни. Они были построены в период реконструкции Мытищинско-Московского водопровода в 1893 году по проекту архитектора Максима Геппенера по заказу купца (и городского головы Москвы) Николая Александровича Алексеева. Строительство Алексеев финансировал лично, из собственных средств. За башнями виден Крестовский путепровод.
Через три года после возведения в одной из башен был открыт Музей московского городского хозяйства (предшественник современного Музея Москвы). В 1939 году, во время реконструкции Ярославского шоссе, башни были разобраны.
Через три года после возведения в одной из башен был открыт Музей московского городского хозяйства (предшественник современного Музея Москвы). В 1939 году, во время реконструкции Ярославского шоссе, башни были разобраны.
9.
Дети на параде с самодельными машинами. 1930-е годы.Интересно, в каких кружках такую технику собирали.
10.
Аншлюс Австрии. 12 марта 1938 года.
За присоединение к Германии и фактическую ликвидацию своей страны проголосовали 99,71% австрийцев. После войны они будут рассказывать как Гитлер их оккупировал, и как они его ненавидели. Ну судя по кино и фотохронике они были в восторге.
11.
Самодельные санки. 1950-е годы.Такие санки делали сами. В ход шли металлические трубы или арматура.
13.
Встреча самого влиятельного человека в США с самым популярным. Ричард Никсон и Элвис Пресли. Овальный кабинет, США. 21 декабря 1970 года.
16.
31.08.1986 года в 15 км от Новороссийска и 4 км от берега потерпел крушение пассажирский пароход «Адмирал Нахимов». Погибли 423 человека.
17.
ГАЗ-М415 - серийный пикап на шасси ГАЗ-М1 грузоподъемностью 500 кг, производившийся в 1939-1941 годах
21.
1959. Стюардесса Бриггита Линдман присматривается к костюму "show girl" после того, что стюардессам авиокомании САС сообщили о том, что их форму укоротят.
22.
Рыбий жир, середина 1930-х
"Одного мальчика спросили:
— Слушай, Вова, как ты можешь принимать рыбий жир? Это же так невкусно.
— А мне мама каждый раз, как я выпью ложечку рыбьего жира, дает гривенник, — сказал Вова.
— Что же ты делаешь с этим гривенником? — спросили Вову.
— А я кладу его в копилку, — сказал Вова.
— Ну, а потом что же? — спросили Вову.
— А потом, когда у меня в копилке накапливается два рубля, — сказал Вова, — то мама вынимает их из копилки и покупает мне опять бутылку рыбьего жира"
Даниил Хармс
— Слушай, Вова, как ты можешь принимать рыбий жир? Это же так невкусно.
— А мне мама каждый раз, как я выпью ложечку рыбьего жира, дает гривенник, — сказал Вова.
— Что же ты делаешь с этим гривенником? — спросили Вову.
— А я кладу его в копилку, — сказал Вова.
— Ну, а потом что же? — спросили Вову.
— А потом, когда у меня в копилке накапливается два рубля, — сказал Вова, — то мама вынимает их из копилки и покупает мне опять бутылку рыбьего жира"
Даниил Хармс
23.
18-летний немецкий пилот-любитель Матиас Руст, посадивший свой самолёт Сессна" на Красной площади в Москве обедает в советском суде.
24.
«Ватеръ-клозетъ съ автоматической промывкой» - отхожее место в городском ночлежном доме им. Ермакова. Москва Российская империя. 1911 год
25.
Железнодорожное орудие времён Гражданской войны. 13-дюймовый миномет (mortar), известный как «Диктатор». США. 1861-1865 гг
26.
Фотокорреспонденты Западного Берлина на Фридрихштрассе ждут развития событий во время противостояния советских и американских военных сил. Берлинский кризис. ФРГ. 1961 год
28.
Приём стеклотары. Пивная 0,5-12 кпопеек. Молочная-15 копеек. Винные 0,7 принимали неохотно.. СССР. Начало 1980-х
30.
2 сентября 1945 г. подписан Акт о капитуляции Японии. Представитель СССР генерал К.Н. Деревянко подписывает акт
33.
Иммиграционный инспектор нашел 180-сантиметрового Фелипе Рамирез-Перез, который попытался таким образом въехать в США
35.
«Иногда нужно обойти весь мир, чтобы понять, что клад зарыт у твоего собственного дома»: Пауло Коэльо –хиппи
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Надо же. И компот давали!