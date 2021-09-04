Йошкар-Ола – удивительный город-фейк

В этом году мне наконец-то удалось оказать в Йошкар-Оле, очень странном городе, о котором я слышал довольно противоречивые отзывы, от восторженных «Там настоящая Европа!», до проклятий и обвинений в преступлениях против архитектуры. В общем, пока почти вся настоящая Европа остаётся закрыта на карантин, я решил посмотреть, что же из себя представляет столица Республики Марий Эл.







Мой путь в Йошкар-Олу из Тулы проходил через Нижний Новгород, куда я решил заехать и посмотреть, что изменилось с моего последнего визита, но оказалось, что город готовился к празднованию юбилея, поэтому все основные достопримечательности закрыли на ремонт. В итоге я потерял там некоторое время, промок под дождем и добрался до конечной точки своего назначения уже в сумерках.





Могу сказать, что вечером мне город понравился, ночная иллюминация и зеркальная гладь Малой Кокшаги создавали вполне открыточные виды города.















Утром же все вечерняя романтичность рассеялась вместе с темнотой, и перед нами предстает какая-то нелепая копия, будто наспех выкованная в дешевых китайских мастерских.







Если кто не в курсе, то бывший глава республики, а ныне действующий заключенный за взятки и злоупотребления должностными полномочиями, по какой-то причине решил превратить Йошкар-Олу в город-пародию. Возможно, он заранее готовился к пандемии и закрытию границ, поэтому в течение нескольких лет застраивал город сначала копиями российских достопримечательностей, а затем и европейских. Думаю, что по порядку появления новых зданий можно отследить в каком году он ездил в Крым, а когда уже посетил Венецию.







Начнем мы с визитной карточки города – площади Республики и Пресвятой Девы Марии.







Тут нам сразу бросается в глаза копия Спасской башни Московского Кремля, со своими же курантами, отбивающими каждый час.











При этом при взгляде на нее сразу понимаешь, что это новострой и что-то с ним не так. Меня всегда поражает, как получается в 21 веке строить негармоничные постройки со странными пропорциям, что она проигрывает зданиям 17-го века, хотя логика подсказывает, что со временем общее мастерство и умения должны только прогрессировать. Зато сразу видно, когда здание проектировал архитектор, а когда его строили гастарбайтеры по фотографиям и воспоминаниям из отпуска главы региона.







Забавно, что на одной линии со «спасской башней», на другой стороне реки Малая Кокшага стоит еще одна башня-фейк, которую, видимо для путаницы, назвали Спасской, хотя она является копией Боровицкой башни Московского Кремля.







Пожалуй, наименьшее количество вопросов вызывает здание Благовещенского собора, в котором хоть и угадываются черты Храма Василия Блаженного и Храма Спаса-на-Крови, но оно не выглядит дешевой пародией.







А теперь загадка, сможете без подсказки угадать копией чего является здание слева?







Разумеется, это точная копия знаменитого крымского замка «Ласточкино гнездо», только посмотрите с какой точность строителям удалось передать готические черты и его красоту, даже сразу и непонятно, что это не оригинал (подсказка, оригинал ниже, не перепутайте).





Источник: ru.wikipedia.org



Одной из совершенно непонятных для меня вещей, которая касается не только площади Республики, является то, как в городе неправильно используют городское пространство. Вот сделали вы достопримечательности, настроили между ними красивых псевдоевропейских домиков. Думается, что это должно стать место притяжения и отдыха для туристов и жителей, но вместо того, чтобы открыть тут кафе и расставить столики, в большинстве зданий находятся различные офисы страховых компании и банков. В итоге мы получаем огромное безлюдное пространство в центре города.











Аналогичная ситуация касается местных набережных, вот решили вы, что у вас будет своя Европа, понастроили домов, которые с противоположного берега даже неплохо смотрятся, а ночью – великолепно.







Но приезжает какой-нибудь турист из условно Тулы, проходит по всей набережной Брюгге и не встречает там не то, чтобы кафе, где можно посидеть и съесть бельгийскую вафлю или выпить Гинесса (это, конечно, я совсем размечтался), но там же банально нет ни одной скамейки, чтобы просто посидеть.











При этом на территории Царевококшайского кремля, являющегося тоже новостроем, и больше представляющей собой пустую бетонную площадь, обнесенную трехметровым кирпичным забором, разместили довольно много скамеек. То есть кто-то на полном серьезе решил, что людям летом приятнее сидеть в каменной коробке без единого дерева, чем на набережной возле воды.











Перемещаемся на Патриаршую площадь, где, как понятно по названию, стоит памятник патриарху Алексию II.







Но мы сюда пришли не ради него, а ради двух очень разных зданий, которые я приметил его накануне вечером.







Первое из них (слева) выделяется башней с часами «12 апостолов», которые, как пишут везде являются «первым и единственным проектом часов с подвижной скульптурной композицией на территории всей Российской Федерации». Если кратко описать суть, то каждые три часа под колокольный звон и церковные песнопения из одной дверцы выезжает фигура Христа на осле в сопровождении апостолов, которые довольно медленно двигаются по фасаду в другую дверь (фрагмент есть на видео выше).







Кстати, здание является замечательной копией замка Шереметьевых в поселке Юрино:





Источник: ru.wikipedia.org



Второе – это моя самая любимая копия, встреченная в Йошкар-Оле. С большим отрывом от всех конкурентов на вершину моего личного топа попало здание Республиканского театра кукол.







На первый взгляд кажется, что это копия какого-то замка из диснеевской сказке, либо аналог здания из одного их парка развлечений, но посмотритесь внимательнее в эти неороманские черты.











Перед нами копия знаменитого баварского замка короля Людвига II – Нойшванштайн. Правда это просто поразительно?





Источник: ru.wikipedia.org



Напоследок стоит отдельно упомянуть не только архитектурное безумие, которое творится в Йошкар-Оле, но и странный выбор объектов для установки памятников. Если к памятникам Гоголю или Пушкину с Онегиным нет вопросов, то вопросы появляются в других местах.







Остается большой загадкой почему в столице республики Марий Эл поставили памятник Лоренцо Медичи или Рембрандту, а перед зданием местного ЗАГСа в качестве символа любви и верности установили памятник князю Монако Ренье III и американской актрисе Грейс Келли.















Ну и что же я хотел сказать в конце, я готов смириться со всей пародийность местных достопримечательностей, на которые лучше смотреть ночью или с противоположного берега, если бы это все было сделано для людей, но тут видно, что единственный человек, для которого это все делалось - сейчас сидит в тюрьме. Непонятно почему был выбран именно такой путь преображения города, как мне кажется, за такие же деньги могли бы нанять нормальный проектировщиков и сделать оригинальную и удобную набережную, которая стала бы место притяжения людей.







