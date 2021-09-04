Когда грузчики ленивые, но толковые

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Не зря говорят, что один переезд равен двум пожарам. Слишком утомительно перетаскивать бесконечные коробоки, особенно если квартира или офис находится на верхних этажах.
А вот этим людям совершенно не хотелось переносить коробки, и они нашли оригинальное решение. Для воплощения гениального плана им потребовался грузовик и рулон брезента.
Судя по видео, их задумка удалась. Коробки быстро оказываются в грузовике. Главное, чтобы они не влетели в чужую машину.
Тот момент, когда смекалка облегчает тебе жизнь.
Тот момент, когда смекалка облегчает тебе жизнь.
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