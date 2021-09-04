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Когда грузчики ленивые, но толковые

Когда грузчики ленивые, но толковые (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 сентября 2021 12:00
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   грузовик   коробки   лайфхаки   переезд   
1941
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Не зря говорят, что один переезд равен двум пожарам. Слишком утомительно перетаскивать бесконечные коробоки, особенно если квартира или офис находится на верхних этажах.

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Метки: Юмор   видео   грузовик   коробки   лайфхаки   переезд   
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11k
Nikita 2 часа назад
Тот момент, когда видео лучше смотреть БЕЗ звука....
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2k
Sergius SPb 46 секунд назад
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
Лень - двигатель прогресса
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2k
NIS Час назад
От умной головы ноги не страдают !)
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