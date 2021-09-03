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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Как ранее ловко переписавшего все формулы и научные проекты других ученых (практика патентного бюро?) Альберта Эйнштейна это еврейское лобби раздуло на весь мир как самого "великого физика всех времен и народов".
Стремление евреями расхваливать всех своих, раздувая из ничего "сверхфигуры", давно примелькалось.
Не многовато снайперов? Чо, аж взводы, роты и полки снайперов?
Дальше не читал. Фу