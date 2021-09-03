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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
03 сентября 2021 22:12
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
877
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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3k
Убийца Прохиндеев Полчаса назад
Какой же страшный и душный был этот Райкин. Эпатажный скучный клоун, которого еврейское лобби распиарило и пиарит как "великого артиста". Как сейчас по ушам насаждает басистую лесбиянку Фаину Раневскую, сыгравшую в паре киноэпизодов, как "великую артистку" и вообще "мудреца всех народов". Только вот кем и чем она была - вопрос.
Как ранее ловко переписавшего все формулы и научные проекты других ученых (практика патентного бюро?) Альберта Эйнштейна это еврейское лобби раздуло на весь мир как самого "великого физика всех времен и народов".
Стремление евреями расхваливать всех своих, раздувая из ничего "сверхфигуры", давно примелькалось.

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28k
АнтонПолднев 8 часов назад
Оказывается [мат] анутых баб и тогда хватало

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15k
Corvus Corax 8 часов назад
" 3.Снайперы..."
Не многовато снайперов? Чо, аж взводы, роты и полки снайперов?
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105
Rom 9 часов назад
Не ПОЖАРНИКИ, а бл@ ПОЖАРНЫЕ!!!! И там, где машины по кругу по воде едут, ЭТО НЕ МОЙКА, бл@, так как и ПНЮ ясно, что машину так не помыть.... Это МОЙКА ХОДОВОЙ, так как дороги на 90% состояли из ГОВНА и глины. Да. Ага. Вот так.
Дальше не читал. Фу
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237
阿鋒 Rom 48 минут назад
И Вас с пятницей и хорошего настроения ))))
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105
Rom 9 часов назад
Не ПОЖАРНИКИ, а бл@ ПОЖАРНЫЕ!!!! И там, где машины по кругу по воде едут, ЭТО НЕ МОЙКА, бл@, так как и ПНЮ ясно, что машину так не помыть.... Это МОЙКА ХОДОВОЙ, так как дороги на 90% состояли из ГОВНА и глины. Да. Ага. Вот так.
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