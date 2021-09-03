У берегов России обнаружили атомный реактор подводной лодки К-19

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Специалисты МЧС и РАН обнаружили у российских берегов в Карском море контейнер с атомным реактором советской подводной лодки К-19. Они провели визуальный осмотр объекта и изучают его.
Об опасной находке сообщили специалисты подразделения МЧС «Центроспаса». Они вместе с представителями Института океанологии РАН обнаружили реактор в ходе экспедиции по поиску затопленных подводных радиоактивных объектов.
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