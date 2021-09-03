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У берегов России обнаружили атомный реактор подводной лодки К-19

У берегов России обнаружили атомный реактор подводной лодки К-19 (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2021 13:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: 360подмосковье   Подводная лодка   Россия   видео   к-19   находка   
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Специалисты МЧС и РАН обнаружили у российских берегов в Карском море контейнер с атомным реактором советской подводной лодки К-19. Они провели визуальный осмотр объекта и изучают его.
Об опасной находке сообщили специалисты подразделения МЧС «Центроспаса». Они вместе с представителями Института океанологии РАН обнаружили реактор в ходе экспедиции по поиску затопленных подводных радиоактивных объектов.

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Метки: 360подмосковье   Подводная лодка   Россия   видео   к-19   находка   
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1  комментарий
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ScorpionDS Час назад
Вот так загадка, нужно звать Британских ученных ..., наверняка о том, что он там есть знали те кому нужно, в том числе каким образом он был затоплен.
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