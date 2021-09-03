10 необычных ресторанов Макдональдс со всего мира

Наш список начинается с «Макдональдса», расположенного в Таупо, Новая Зеландия. Часть ресторана находится в списанном самолете DC3. Посетители могут пообедать в салоне самолета и даже осмотреть кабину! Самолет был построен в Калифорнии в 1943 году и до 1961 года служил обычным пассажирским самолетом в Австралии. Затем он перешел к новозеландской почтовой службе, а в 1984 году самолет вывели из эксплуатации.