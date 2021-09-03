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10 необычных ресторанов Макдональдс со всего мира

10 необычных ресторанов Макдональдс со всего мира (15 фото)

Автор:
03 сентября 2021 08:01
Сообщество : Путешествия
Метки: архитектура   вокруг света   здания   макдональдс   рестораны   
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Хотя «Макдональдс» зародился в Америке, сеть очень быстро расширилась, и рестораны стали появляться по всему миру. И хотя меню в них практически не отличается, сами рестораны поражают своим разнообразием.

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Наш список начинается с «Макдональдса», расположенного в Таупо, Новая Зеландия. Часть ресторана находится в списанном самолете DC3. Посетители могут пообедать в салоне самолета и даже осмотреть кабину! Самолет был построен в Калифорнии в 1943 году и до 1961 года служил обычным пассажирским самолетом в Австралии. Затем он перешел к новозеландской почтовой службе, а в 1984 году самолет вывели из эксплуатации.

В Хьюстоне, штат Техас, есть «Макдональдс», посвященный космосу – в честь Космического центра НАСА, который расположен по соседству. Крышу ресторана украшает огромный космонавт, который держит картошку фри. Космическая тематика также соблюдена в интерьере: все фирменные персонажи «Макдональдса» одеты в скафандры и позируют на фоне звездного неба.

«Золотые арки» – термин, который стал синонимом «Макдональлдса». Однако ресторан в Седоне, штат Аризона, предпочел классическим золотым аркам бирюзовую букву «M». В 1993 году, когда ресторан в Седоне только строился, местные власти посчитали, что желтая буква «М» не будет сочетаться с естественным горным ландшафтом с красными камнями. В результате «золотые арки» заменили бирюзовыми.

Этот ресторан, расположенный в Ханчжоу – пожалуй, самый неоднозначный «Макдональдс» в мире. Ресторан расположен неподалеку от знаменитого озера «Сиху» (букв. «Западное озеро»), на вилле, где когда-то жил бывший тайваньский лидер Цзян Цзинго. В 2003 году власти Ханчжоу объявили это место объектом культурного наследия, и изначально здесь планировали открыть музей.

«Макдональдс», расположенный в Кристиансанне, выглядит так, как будто находится в здании мэрии. На самом деле это здание раньше было банком, и даже старые двери сохранились до сих пор.

С 1998 года парижский «Макдональдс» занимает здание, которое было построено в 1892 году. В этом здании, расположенном на улице Сен-Лазар, 119, раньше было брассери. В 1997 году несколько фрагментов здания внесли в список исторических памятников города.

Как и ресторан в Хьюстоне, «Макдональдс» в Розуэлле придерживается космической тематики, но по совсем другой причине: в 1947 году город якобы навестили инопланетяне. Здание напоминает летающую тарелку и украшено неоновыми огнями. Здесь также есть фирменные персонажи «Мадкональдса», одетые в скафандры.

Грузинский архитектор Георгий Хмаладзе задумывал этот «Макдональдс» как убежище от суеты окружающего мира. В ресторане есть обеденные зоны с видом на воду, а также патио, покрытое разнообразной растительностью.

Этот «Макдональдс» в Дебрецене располагается внутри красивого исторического здания.

В 1908 году в «Березовом доме» располагался завод по плавке олова. Сегодня в здании находится двухэтажный круглосуточный «Макдональдс» с современной пристройкой для «МакАвто».

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Метки: архитектура   вокруг света   здания   макдональдс   рестораны   
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newegg 51 минуту назад
Какая, нафиг, брассери?
Пивняк это, люди пиво там раньше пили.
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