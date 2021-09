Хелависа, ведьма от музыки

А ещё, 24 июля 2018 года, Наталья озвучила Джайну Праудмур — одну из величайших волшебниц мира "Warcraft" — в музыкальном аниме-клипе «Лики войны: Джайна», предваряющем выход дополнения «Битва за Азерот» по вселенной игры World of Warcraft (World of Warcraft: Battle for Azeroth) для российского импортёра – студии Blizzard Entertainment.

«Джайне Праудмур не раз приходилось делать сложный выбор. Но ничто не тяготит её сердце больше, чем решение остаться в стороне в то время, когда её отец сражался с Ордой много лет назад. Тогда ей казалось, что его поглотила лютая ненависть, но сейчас… она сомневается, не следовало ли прислушаться к нему. По всему Азероту бушует новая война между Альянсом и Ордой. На этот раз Джайна не будет сидеть сложа руки», – говорится в пресс-релизе игры.

По случаю этого события 5 октября 2018 года Хелависа посетила московскую выставку «Игромир», где дала концерт в рамках дуэта 36.6, ответила на вопросы посетителей и провела автограф-сессию.