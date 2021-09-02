Хелависа, ведьма от музыки

Параллельно с музыкальной деятельностью Наталья занимается и литературой. Так, ещё 1 ноября 2006 года, она опубликовала в журнале «Вокруг света» авторский очерк «Ирландия, где всегда идёт дождь».

А 29 ноября 2013 года поступило в продажу первое художественное произведение с упоминанием в авторах Натальи О’Шей, написанное Максимом Хорсуном — фантастический роман «Ангелофрения» (издательство «Эксмо») в жанре стимпанка («дочь петербургского астронома Магдалина Эльвен отправляется в Мемфис, столицу страны на севере Африки. Книга описывает историю её любви к капитану одного из дирижаблей — основного средства передвижения во вселенной книги»), написанный после создания одноименно альбома, многие идеи из песен которого нашли отражение и в романе. История написания изложена самой Хелависой в одном из интервью: как-то Хорсун оставил в её ЖЖ комментарий о том, что стоило бы написать на основе альбома роман. Та в ответ дала добро. Но ни в написании, ни в корректуре сама участия не принимала — её имя на обложку было помещено из чисто маркетинговых соображений.

Затем, 27 января 2016 года в Доме книги «Москва» на Воздвиженке, публике была представлена очередная совместная литературная работа Хелависы — Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая при РАН РФ тиражом в 1000 экземпляров была издана научно-популярная книга «Сказки, рассказанные в октябре», написанная О`Шей в соавторстве с этнографом Наталией Лапкиной при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Основана она на результатах проведенной авторами выездной научно-творческой школы в г. Плюгрескан (Бретань, Франция) в мае-июне 2013 года, в рамках исследовательского проекта «Основы межкультурной адаптации детей дошкольного и младшего школьного возраста». В приложениях к изданию описаны образовательные курсы и тематические лагеря, знакомящие детей с кельтской культурой (одно из направлений, в которых работает Наталья).

Книга довольно разнообразна и предназначена для широкого круга читателей, сама автор относит её к постмодернистской литературе. В ней есть и научное вступление, и советы по донесению историй и сказок детям, и размышления о межкультурной адаптации, и 7 авторских сказок, каждую из которых сопровождает примечание. Первые истории — традиционные детские сказки, а последние выглядят уже вполне серьёзными историями. Всё это было реализовано в проекте, по итогам которого книга и была написана — истории сопровождались звучанием кельтской арфы, детей угощали запечённым лососем и т.п. Критики положительно оценили качество издания, исполнение книги, ну и сами сказки, написанные живым современным языком, лишенным старомодных, замшелых оборотов и конструкций.

В 2016 году Наталья организовала ещё один детский научно-творческий лагерь, на этот раз в Финляндии, однако для написания итоговой книги материала оказалось недостаточно. По словам автора, для этого необходимо было ещё несколько подобных мероприятий

А в 2018 году Наталья начала работу над книгой «Хроники Люциферазы. Три корабля», название которой опять же отсылает к сольному альбому, вышедшему в том же году. Люцифераза — вымышленная фантастическая планета, на которой разворачиваются истории, пересекающиеся с сюжетами песен. Книга была выпущена в 2020 году издательством Livebook.