Хелависа, ведьма от музыки

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Основатель и лидер фолк-рок-группы Мельница, проектов Хелависа, Хелависа, Лазерсон и друзья, дуэта 36.6, вокалистка и соавтор многих песен фолк-рок-группы Тиль Уленшпигель, фолк-групп Clann Lir и Romanesque отмечает сегодня свой юбилей
Российская певица, автор песен, музыкант (кельтская арфа, гитара, перкуссия, фортепиано), лингвист-кельтолог и германист, кандидат филологических наук, писатель Наталья Андреевна «Хелави́са» О’Шей (в дев. Николаева), родилась 3 сентября 1976 года в Москве, в семье учёных-химиков. Её отец, Андрей Владимирович Николаев, — химик-органик, профессор университета Данди/University of Dundee (Шотландия), мать, Ольга Алексеевна Кост, — биохимик, ведущий научный сотрудник МГУ, дочь известного химика-органика, профессора А.Н. Коста.
А к музыке интерес Наташе привил отец. Она вспоминает:
«Я выросла среди музыки, и пела с самого раннего детства. Мой папа — большой ценитель и знаток классической музыки, и он меня приучал слушать её и разбираться в ней. Каждое воскресенье мы вставали под звуки, несущиеся с одной из пластинок из нашей огромной коллекции (была такая серия «Сокровищница мировой музыкальной культуры», вот, папа её собрал). Мы постоянно играли в угадайку — что-то звучит по радио, и я угадываю — русский композитор или зарубежный, какого периода, какой школы, и в итоге называю имя. Замечательная игра, очень развивает художественный слух. Конечно же, мы всё время ходили на концерты и спектакли, у нас были абонементы в консерваторию, и мы переслушали всего возможного Римского-Корсакова в Большом, и гастролей зарубежный оперных театров в Москве мы не пропускали (помню, как Королевская Шведская Опера привозила «Лоэнгрина» — тогда в России Вагнера, считай, вообще не пели, и это было колоссальное впечатление!). Даже на отдыхе, скажем, в Абхазии, мы каждый год ходили на органные концерты в Пицундский собор».
«Я выросла среди музыки, и пела с самого раннего детства. Мой папа — большой ценитель и знаток классической музыки, и он меня приучал слушать её и разбираться в ней. Каждое воскресенье мы вставали под звуки, несущиеся с одной из пластинок из нашей огромной коллекции (была такая серия «Сокровищница мировой музыкальной культуры», вот, папа её собрал). Мы постоянно играли в угадайку — что-то звучит по радио, и я угадываю — русский композитор или зарубежный, какого периода, какой школы, и в итоге называю имя. Замечательная игра, очень развивает художественный слух. Конечно же, мы всё время ходили на концерты и спектакли, у нас были абонементы в консерваторию, и мы переслушали всего возможного Римского-Корсакова в Большом, и гастролей зарубежный оперных театров в Москве мы не пропускали (помню, как Королевская Шведская Опера привозила «Лоэнгрина» — тогда в России Вагнера, считай, вообще не пели, и это было колоссальное впечатление!). Даже на отдыхе, скажем, в Абхазии, мы каждый год ходили на органные концерты в Пицундский собор».
Отец неплохо играет на гитаре, исполняет бардовские песни, а у матери хорошо получаются песни народные. Семья хранит музыкальные традиции со времен университетских студенческих компаний. Наряду с классической и бардовской музыкой, в семье звучали привезённые отцом из-за границы записи The Beatles, ABBA, рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». И Наталья с детства музыкой увлеклась. В 6 лет поступила в детскую музыкальную школу №14 по классу скрипки, но болезнь помешала ей 2 года посещать уроки (врачи запретили нагрузки). Поэтому в 1985 году Наталья поступила в «музыкалку» повторно, исполнив при приёме песню Булата Окуджавы из фильма «Белорусский вокзал» «Нам нужна одна победа». В 1992 году музыкальную школу она окончила, но уже по классу фортепиано, одновременно посещая занятия по хоровому вокалу, овладев акустической гитарой и перкуссией. Какое-то время девочка даже готовилась к карьере профессионального музыканта-пианиста.
Основное образование она получила в «английской» школе №37. В 12-13 лет кумиром Натальи стал Фредди Меркьюри. Так и началось её увлечение роком. Любимыми группами, помимо Queen, стали Led Zeppelin и Jefferson Airplane, Грейс Слик, Лорина Маккенитт и Аквариум.
Другим увлечением Натальи стало рукоделие (вышивка, плетение кружев), что пригодилось ей позднее, когда она, учась в МГУ им. М.В. Ломоносова, присоединилась к ролевому, а затем и к реконструкторскому движениям.
Другим увлечением Натальи стало рукоделие (вышивка, плетение кружев), что пригодилось ей позднее, когда она, учась в МГУ им. М.В. Ломоносова, присоединилась к ролевому, а затем и к реконструкторскому движениям.
Продолжая традиции «профессорской» МГУшной династии, Наталья изначально собиралась поступить на биофак, однако у неё испортились отношения с классным руководителем, преподававшим биологию, и всё сложилось несколько иначе: окончив в 1993 году школу, Николаева поступила на филфак МГУ, первоначально — на кафедру французского. Затем, изучая основы сравнительного языкознания на курсах О.С. Широкова, Наталья увлеклась кельтскими и германскими языками, так как по сравнению с другими ветвями индоевропейских языковых семей они были изучены слабо, и специалистов в этой области было немного. И девушку намного сильнее, чем романский силлабический, привлёк германский тонический стих, звукопись кельтской и германской поэзии, звучание языков и их место в индоевропейском наследии.
Учась в Университете, подрабатывая переводами и репетиторством, Наталья параллельно увлеклась ролевыми играми, а затем и исторической реконструкцией, в сферу её интересов вошла толкинистика и фэнтези.
Учась в Университете, подрабатывая переводами и репетиторством, Наталья параллельно увлеклась ролевыми играми, а затем и исторической реконструкцией, в сферу её интересов вошла толкинистика и фэнтези.
Лекции по кельтской и германской филологии в первой половине 1990-х гг. были объектом интереса многих молодых людей, ставших впоследствии видными фигурами, как реконструкторского движения, так и субкультуры, основанной на кельтской фолк-музыке и кельтском фольклоре, благодаря чему Наталья приобрела в этих сообществах обширные связи. Одним из таких «ролевиков» был Юрий Андрейчук, с которым Николаева позже организовала фолк-группу Clann Lir.
Тогда же Наталья начала проявлять себя в музыкальном творчестве как «ролевой менестрель». Была известна в «узких кругах» под псевдонимом «Хеледис». Его ей придумала другая девушка с толкинистской тусовки филфака МГУ, знаток «эльфийских» языков квэнья и нольдорина, придуманных и разработанных профессором Дж. Р.Р. Толкином — Кэтрин Кинн. При этом она допустила ошибку — слово «зимородок» (школьное прозвище Натальи) в нольдорине выглядит как «хеледир», и Кэтрин интерпретировала «дир», как показатель мужского рода, заменив его на женское «дис». В квэнья же соответствующее слово выглядит как «халатир» (от «халат» — «наблюдать, следить»). В результате же имя Хеледис раскладывалось на нольдорине как «Ледяная Дева», что, по мнению Натальи, вполне даже ей подходило. Народная же этимология толкует слово, как «зимородок женского пола».
Тогда же Наталья начала проявлять себя в музыкальном творчестве как «ролевой менестрель». Была известна в «узких кругах» под псевдонимом «Хеледис». Его ей придумала другая девушка с толкинистской тусовки филфака МГУ, знаток «эльфийских» языков квэнья и нольдорина, придуманных и разработанных профессором Дж. Р.Р. Толкином — Кэтрин Кинн. При этом она допустила ошибку — слово «зимородок» (школьное прозвище Натальи) в нольдорине выглядит как «хеледир», и Кэтрин интерпретировала «дир», как показатель мужского рода, заменив его на женское «дис». В квэнья же соответствующее слово выглядит как «халатир» (от «халат» — «наблюдать, следить»). В результате же имя Хеледис раскладывалось на нольдорине как «Ледяная Дева», что, по мнению Натальи, вполне даже ей подходило. Народная же этимология толкует слово, как «зимородок женского пола».
Николаева стояла так же у истоков клуба исторического фехтования и реконструкции «Наследие предков». Она самостоятельно шила одежды богатых ярлов викингов. А на чемпионатах реконструкторов «Меч России» 3 раза занимала 1-ое место в номинации «Реконструкция западноевропейского женского костюма». Сотрудничала она и с клубами исторической реконструкции «Варяг» и «Братина». Однако со временем, вслед за ролевиками, постепенно отошла и от реконструкторов тоже.
После окончания магистратуры Наталья продолжила учёбу в аспирантуре МГУ, с 1999 по 2004 гг. работала ассистентом кафедры германской и кельтской филологии филфака, вела семинар по ирландскому языку. Во время стажировки в Ирландии преподавала в Тринити-колледже в Дублине/Trinity College, Dublin (TCD).
После окончания магистратуры Наталья продолжила учёбу в аспирантуре МГУ, с 1999 по 2004 гг. работала ассистентом кафедры германской и кельтской филологии филфака, вела семинар по ирландскому языку. Во время стажировки в Ирландии преподавала в Тринити-колледже в Дублине/Trinity College, Dublin (TCD).
В 2003 году Николаева защитила кандидатскую по теме «Тематизация презенса сильного глагола в кельтских и германских языках (на материале древнеирландского и готского)». Затем, в 2003-2008 гг., работала преподавателем кафедры кельтской и германской филологии МГУ, а с 2008 по 2014 гг. — старшим научным сотрудником той же кафедры.
Она свободно говорит на английском и французском, достаточно хорошо на ирландском, шотландском и валлийском, неплохо знала датский (однако, уровень упал из-за отсутствия практики), на начальном уровне владеет исландским, испанским и немецким. А также древними языками — латинским, древнеирландским, древнеанглийским, готским, несколько хуже (опять же, из-за отсутствия практики) древнеисландским, древнегреческим и санскритом.
Она свободно говорит на английском и французском, достаточно хорошо на ирландском, шотландском и валлийском, неплохо знала датский (однако, уровень упал из-за отсутствия практики), на начальном уровне владеет исландским, испанским и немецким. А также древними языками — латинским, древнеирландским, древнеанглийским, готским, несколько хуже (опять же, из-за отсутствия практики) древнеисландским, древнегреческим и санскритом.
Однако, ещё со школьных времен девушка хотела и сочиняла песни. Тогда – на тексты поэтов-классиков и своих друзей из ролевого сообщества. Первая же песня, написанная на собственный текст — «Дорога сна», была создана ею в 1993 году. А в 1996 году вышли её первые, записанные на МК сборники собственных песен и положенных на музыку стихотворений русских поэтов: «Лунный день», «Дорога сна», а так же англоязычный альбом «Running to Paradise», с положенными на музыку стихами из толкиновского цикла, а также Иоганна Вольфганга Гёте, Уильяма Йейтса, Редьярда Киплинга (подробнее – здесь: Бремя двустороннего человека), Роберта Бёрнса, Томаса Мура (записи были выложены в Интернет, благодаря чему получили широкое признание среди любителей фолк-музыки).
С 1996 года Наталья выступает на музыкальной сцене. В концертных выступлениях звучали, как песни на стихи собственного сочинения, так и, помимо упомянутых уже авторов, песни на стихи Николая Гумилёва, Марины Цветаевой, Александра Блока, а также народные ирландские, валлийские, английские и шотландские песни с текстами на языке оригинала.
С 1996 года Наталья выступает на музыкальной сцене. В концертных выступлениях звучали, как песни на стихи собственного сочинения, так и, помимо упомянутых уже авторов, песни на стихи Николая Гумилёва, Марины Цветаевой, Александра Блока, а также народные ирландские, валлийские, английские и шотландские песни с текстами на языке оригинала.
А летом 1998 года у лидера фолк-проекта Тиль Уленшпигель (с классическими академическими музыкальными инструментами и вокалом и присутствием средневековых образов в текстах) Руслана Комлякова появилась идея разнообразить репертуар группы и усилить её состав, в том числе, женским вокалом. И он вспомнил про Николаеву, имевшую уже определённую известность среди реконструкторско-ролевой тусовки своими домашними записями. И 23 июня 1998 года Наталья впервые выступила на профессиональной сцене под сценическим псевдонимом «Хелависа» с собственными песнями, вошедшими в репертуар ТУ. Таким образом, группа обрела не только женский вокал, но и ещё одного автора музыки и текстов.
«Юноша по имени Денис «Дэн» Скурида услышал меня на Сетуньском турнире, где-то нарыл мою пиратскую запись и принёс руководителю «Тиля» Руслану Комлякову, после чего Руслан как-то меня нашёл и предложил мне делать аранжировки моих песен, чтобы исполнять их в Тиле Уленшпигеле. От такого предложения я, при всей своей занятости наукой, отказаться не смогла…» (из воспоминаний Н. Николаевой).
Появление псевдонима, как говорят, основано на её портретном сходстве с изображением ведьмы Хелависы на иллюстрации Обри Винсента Бёрдсли (Бирдсли, Бердслея) к рыцарскому роману Томаса Мэлори (1405-1471) «Смерть Артура»/Le Morte d’Arthur (1485). Книгу эту Наталье подарила подруга, которая и предложила ей псевдоним.
В этот период в группе выступали: сам Комляков (вокал, гитара), Хелависа (вокал), Александра Никитина (виолончель), Мария Ларина (вокал, скрипка), Наталья Филатова (флейта), Владимир Потурай (гусли, варган), Павел Давыдович (перкуссия) и Скурида (перкуссия).
Просуществовала группа около 2 лет, успев записать 2 альбома: «Герои» и «Вавилон». С осени 1998 года сотрудничала также с клубом «Наследие предков».
Просуществовала группа около 2 лет, успев записать 2 альбома: «Герои» и «Вавилон». С осени 1998 года сотрудничала также с клубом «Наследие предков».
В тот период УТ достиг пика популярности, однако, отношения с Комляковым у участников группы необратимо портились. Причин никто не скрывал: это было связано с оплатой выступлений. После одного из концертов в октябре 1999 года, Филатова завила, что с Русланом она больше работать не собирается. Вдохновленная примером, последовала за ней и вся остальная группа.
И в то время, когда Комляков был занят семейными проблемами, связанными с переездом, Дэн предложил остальными участникам ТУ организовать собственный коллектив.
Так была образована группа Мельница, давшая свой первый концерт 15 октября 1999 года, но ещё под старым названием — на афише московского клуба «Форпост» в тот день всё ещё значилось «Тиль Уленшпигель». Однако первоначальный состав новой группы просуществовал недолго. Уже в 2002 году Скурида, бывший автором музыки в песне «Вереск», автором аранжировок к песням «Травушка», «Дракон», «Ворон», «Вереск», «Воин вереска» и соавтором аранжировки песни «Чертова пляска», вместе со своей женой — скрипачкой Лариной, — проект покидает, влившись в состав группы Ветер Воды в качестве гитариста и перкуссиониста, и лидерство в коллективе берёт на себя Хелависа.
И в то время, когда Комляков был занят семейными проблемами, связанными с переездом, Дэн предложил остальными участникам ТУ организовать собственный коллектив.
Так была образована группа Мельница, давшая свой первый концерт 15 октября 1999 года, но ещё под старым названием — на афише московского клуба «Форпост» в тот день всё ещё значилось «Тиль Уленшпигель». Однако первоначальный состав новой группы просуществовал недолго. Уже в 2002 году Скурида, бывший автором музыки в песне «Вереск», автором аранжировок к песням «Травушка», «Дракон», «Ворон», «Вереск», «Воин вереска» и соавтором аранжировки песни «Чертова пляска», вместе со своей женой — скрипачкой Лариной, — проект покидает, влившись в состав группы Ветер Воды в качестве гитариста и перкуссиониста, и лидерство в коллективе берёт на себя Хелависа.
Так Мельница стала основным направлением творческой деятельности Натальи. К настоящему времени она осталась единственным участником группы, входившим в её первоначальный состав.
Уже по прошествии нескольких лет профессиональной певческой карьеры, Хелависа обратила своё внимание на ирландскую (кельтскую) арфу, случайно познакомившись с чужим инструментом в гримёрке. По словам Натальи, перейти с фортепиано на арфу было не так уж и сложно. Она начала изучать основы игры на ней, занимаясь с частными преподавателями в Ирландии, в том числе известной ирландской арфисткой Мойрой Ни Хахасы, и посещая мастер-классы знаменитой ирландской арфистки Саворны Стивенсо в Шотландии.
Уже по прошествии нескольких лет профессиональной певческой карьеры, Хелависа обратила своё внимание на ирландскую (кельтскую) арфу, случайно познакомившись с чужим инструментом в гримёрке. По словам Натальи, перейти с фортепиано на арфу было не так уж и сложно. Она начала изучать основы игры на ней, занимаясь с частными преподавателями в Ирландии, в том числе известной ирландской арфисткой Мойрой Ни Хахасы, и посещая мастер-классы знаменитой ирландской арфистки Саворны Стивенсо в Шотландии.
Параллельно Наталья не оставляла систематические занятия вокалом, как самостоятельные, так и с частными преподавателями в России и в Ирландии.
Начинала она играть на недорогой арфе пакистанского производства. Но вскоре решила, что ей требуется инструмент более высокого уровня, и приобрела арфу модели Aziliz фирмы «Camac harps».
Со временем Хелависа вместе со звукорежиссёрами группы пришла к осознанию того факта, что акустическую арфу сложно подзвучивать в составе рок-группы, и в результате приобрела электрическую арфу Silhouette от «Lyon & Healy», которая впоследствии заменила на электро-арфу DHC фирмы «Camac harps», изготовленную для неё по спецзаказу. А уже на конец 2017 года в личной коллекции Хелависы находились 4 ирландские арфы: 3 из которых — акустические и 1 электрическая, а также этнические арфоподобные инструменты, например, сванский чанг.
Начинала она играть на недорогой арфе пакистанского производства. Но вскоре решила, что ей требуется инструмент более высокого уровня, и приобрела арфу модели Aziliz фирмы «Camac harps».
Со временем Хелависа вместе со звукорежиссёрами группы пришла к осознанию того факта, что акустическую арфу сложно подзвучивать в составе рок-группы, и в результате приобрела электрическую арфу Silhouette от «Lyon & Healy», которая впоследствии заменила на электро-арфу DHC фирмы «Camac harps», изготовленную для неё по спецзаказу. А уже на конец 2017 года в личной коллекции Хелависы находились 4 ирландские арфы: 3 из которых — акустические и 1 электрическая, а также этнические арфоподобные инструменты, например, сванский чанг.
До 2003 года Хелависа и Мельница были популярны в сравнительно узких кругах поклонников фолка и фолк-рока, выступая преимущественно в небольших клубах Москвы и Петербурга. Но в 2003 году вышел первый альбом группы — «Дорога сна», презентация которого собрала аншлаг в московском клубе Б2 и послужила прорывом группы к выступлениям на крупных концертных площадках.
А 21 августа 2004 года Наталья вышла замуж за гражданина Ирландии Джеймса Корнелиуса О’Шей, на тот момент — атташе по культуре ирландского посольства в Москве. После замужества стала жить вместе с семьей в Западной Европе, переезжая раз в 4 года по мере назначений мужа (до 2004 г. он работал в Москве, в 2004-08 гг. — в Дублине, в 2008-16 гг. — в Женеве, а с 2016 г. — в Вене).
А 21 августа 2004 года Наталья вышла замуж за гражданина Ирландии Джеймса Корнелиуса О’Шей, на тот момент — атташе по культуре ирландского посольства в Москве. После замужества стала жить вместе с семьей в Западной Европе, переезжая раз в 4 года по мере назначений мужа (до 2004 г. он работал в Москве, в 2004-08 гг. — в Дублине, в 2008-16 гг. — в Женеве, а с 2016 г. — в Вене).
В апреле 2005 года вышел 2-ой альбом группы — «Перевал», высоко оценённый музыкальным журналом Play. Рецензенты издания отметили качество исполнения, но вместе с тем и некоторую скованность и нерешительность, которых нет, по их мнению, на живых концертах коллектива.
Прорыв же Мельницы к широкой общероссийской популярности состоялся в июне 2005 года, когда усилиями рекорд-лейбла группы (компания CD-Land) в хит-парад «Чартова Дюжина» радиостанции «Наше Радио» попала песня Хелависы «Ночная кобыла» с альбома «Перевал». Усилиями фан-клуба группы была организована поддержка голосования, благодаря чему композиция попала на 7-е место хит-парада, через 2 недели его возглавила, и продержавшись в нём в течение 22 недель (из которых 11 — на 1 месте), заняла 1-ое место по итогам года.
Прорыв же Мельницы к широкой общероссийской популярности состоялся в июне 2005 года, когда усилиями рекорд-лейбла группы (компания CD-Land) в хит-парад «Чартова Дюжина» радиостанции «Наше Радио» попала песня Хелависы «Ночная кобыла» с альбома «Перевал». Усилиями фан-клуба группы была организована поддержка голосования, благодаря чему композиция попала на 7-е место хит-парада, через 2 недели его возглавила, и продержавшись в нём в течение 22 недель (из которых 11 — на 1 месте), заняла 1-ое место по итогам года.
В том же 2005 году вышел в свет и единственный альбом фолк-группы Clann Lir («Дети Лира» с ирл.), на котором звучит вокал Хелависы, её мужа, Джеймса О’Шей, а также сооснователя группы Андрейчука. Презентация его прошла 18 марта 2005 года в питерском клубе «Арктика». А вот первое выступление группы состоялось ещё в марте 2003 года на праздновании Дня Св. Патрика в Москве. Музыканты, составляющие группу, были уже давно известны в музыкальных кругах, являясь участниками других самостоятельных проектов.
Clann Lir был единственным, если не сказать уникальным, проектом для российской фолк-сцены, играющим народную музыку Уэльса, репертуар которого состоит исключительно из песен на языках кельтских народов (ирландском, шотландском, валлийском), что являлось очень смелым поступком. Отечественная аудитория, как правило, прохладно относится к песням на «басурманских» языках.
Наряду с ирландской арфой Хелависы, в записях альбома звучит волынка, вистлы и такой крайне редкий инструмент, как лютня, на которых играет известный мультиинструменталист Владимир Лазерсон (ех-Тинтал/Tintal, Puck’n’Piper), боуран в исполнении Андрейчука (ех-Воинство Сидов/Slua Si), а также спинет, на котором играет Константин Вышинский (ех-Вертоград).
Наряду с ирландской арфой Хелависы, в записях альбома звучит волынка, вистлы и такой крайне редкий инструмент, как лютня, на которых играет известный мультиинструменталист Владимир Лазерсон (ех-Тинтал/Tintal, Puck’n’Piper), боуран в исполнении Андрейчука (ех-Воинство Сидов/Slua Si), а также спинет, на котором играет Константин Вышинский (ех-Вертоград).
Альбом Clann Lir, состоящий из песен на языках кельтских народов и светской ирландской музыки XVIII века, вышел стройным и парадоксально гармоничным. Несмотря на то, что альбом составляли песни и инструментальные композиции разные по стилистике и происхождению, где барочные лютневые мелодии соседствуют с ирландским хорнпайпом, шотландские патриотические песни – с валлийскими балладами, группе удалось собрать такой разноплановый материал воедино.
Альбом этот распространялся неофициально и в Ирландии, где получил доброжелательные отзывы от местной публики, а ирландские музыкальные критики назвали его «лучшим сборником кельтской музыки за последнее время» («the ultimate Celtic collection»).
Альбом этот распространялся неофициально и в Ирландии, где получил доброжелательные отзывы от местной публики, а ирландские музыкальные критики назвали его «лучшим сборником кельтской музыки за последнее время» («the ultimate Celtic collection»).
В 2005 году Хелависа также приняла участие в составе группы Romanesque (балканский фолк), представлявшей собой женское арфовое трио, в которое помимо неё вошли Екатерина Антоненко и Татьяна Струнина (в 2006 году присоединилась к Clann’у).
Но в сентябре того же года произошёл раскол и в Мельнице – вследствие творческих разногласий между Хелависой и другими неформальными лидерами коллектива. Но, всего в течение месяца, к оставшимися в группе участникам, она набрала новых музыкантов, взамен вышедших из состава.
И первый концерт в обновлённом составе состоялся уже 26 ноября 2005 года в подмосковной Черноголовке, куда группу пригласили в качестве хэдлайнеров фолк-рок фестиваля «Фолк-рок Around The Clock».
В день концерта Хелависа сильно простудилась, у неё развился трахеит, однако отменять выступление она не стала, чтобы не подводить группу и организаторов. В ходе сета Мельницы у Натальи отказали голосовые связки, и программу выступления пришлось сократить. Но певица нашла в себе силы остаться на сцене для раздачи автографов, и покинула её уже в полуобморочном состоянии.
На следующий день у группы был запланирован сольный концерт в Н. Новгороде, и Хелависа, несмотря на болезнь, вновь концерт отменять отказалась, и «на морально-волевых» отработала полную программу. Однако после концерта на неделю полностью потеряла голос и в течение всего следующего года была вынуждена амбулаторно проходить медпроцедуры на связках.
И первый концерт в обновлённом составе состоялся уже 26 ноября 2005 года в подмосковной Черноголовке, куда группу пригласили в качестве хэдлайнеров фолк-рок фестиваля «Фолк-рок Around The Clock».
В день концерта Хелависа сильно простудилась, у неё развился трахеит, однако отменять выступление она не стала, чтобы не подводить группу и организаторов. В ходе сета Мельницы у Натальи отказали голосовые связки, и программу выступления пришлось сократить. Но певица нашла в себе силы остаться на сцене для раздачи автографов, и покинула её уже в полуобморочном состоянии.
На следующий день у группы был запланирован сольный концерт в Н. Новгороде, и Хелависа, несмотря на болезнь, вновь концерт отменять отказалась, и «на морально-волевых» отработала полную программу. Однако после концерта на неделю полностью потеряла голос и в течение всего следующего года была вынуждена амбулаторно проходить медпроцедуры на связках.
В 2006 году вышел и 1-й альбом обновлённой группы — «Зов крови». Его радиопрезентация состоялась на «НР» 18 февраля. Журнал Play отвёл для рецензии уже отдельную страницу. А рецензент А. Мажаев, во второй уже раз (первый был с «Дорогой сна») выразил своё негативное отношение к «выходцам из ролевой субкультуры», отметив, тем не менее, что по сравнению с прошлым годом группа существенно поднялась, во многом благодаря поддержке «НР», которое вдруг решило «разнообразить свой репертуар фолк-роком».
Параллельно с новым составом Мельницы, возник и сольный проект Хелависы, постепенно трансформировавшийся в проект Хелависа, Лазерсон и друзья, в котором приняли участие музыканты Мельницы: Вишняков, Фролов, Дмитрий Каргин, Алексей Орлов, Сергей Заславский, Александр «Грендель» Степанов, Владимир Лазерсон, а также сессионно поучаствовали гитарист Дмитрий «Дуглас» Сафонов и аккордеонист Михаил Смирнов. Проект явился логическим развитием сольных концертных выступлений певицы и имел 2 музыкальных направления: кельтский фолк и авторские песни Хелависы, как правило, не входящие в репертуар Мельницы и исполняемые в акустике.
Параллельно с новым составом Мельницы, возник и сольный проект Хелависы, постепенно трансформировавшийся в проект Хелависа, Лазерсон и друзья, в котором приняли участие музыканты Мельницы: Вишняков, Фролов, Дмитрий Каргин, Алексей Орлов, Сергей Заславский, Александр «Грендель» Степанов, Владимир Лазерсон, а также сессионно поучаствовали гитарист Дмитрий «Дуглас» Сафонов и аккордеонист Михаил Смирнов. Проект явился логическим развитием сольных концертных выступлений певицы и имел 2 музыкальных направления: кельтский фолк и авторские песни Хелависы, как правило, не входящие в репертуар Мельницы и исполняемые в акустике.
А 22 июля 2008 года в Женеве у семейства О’Шей родилась дочь Нина Катрина. До мая 2008 года Хелависа, уже будучи беременной, участвовала в гастролях. А так же занималась спортом, соблюдая необходимые меры предосторожности — до 3-го месяца каталась на горных лыжах, до 4-го — ездила на лошади, летала в Новую Зеландию, где ходила в пешие походы. Когда же Нине исполнилось 5 месяцев, концертная деятельность продолжилась. А 15 апреля 2011 года певица родила и вторую дочь — Уну Тамар.
В 2009 году вышло сразу 2 альбома: «Дикие травы» Мельницы и «официальный» сольный альбом Хелависы «Леопард в городе», включающий её авторские композиции, не вошедшие в репертуар группы.
Концертная презентация «Диких трав» с успехом прошла 21 февраля 2009 года в СК «Олимпийский», и стала первым концертом для Хелависы после более чем полугодового перерыва, связанного с рождением ребёнка.
Альбом же «Леопард в городе» не ставил целью покорение радиоэфиров, а стал, скорее, данью уважения любимым Хелависой поэтам и кельтской культуре в целом — на нём властвуют традиционные фолк-образы — живая природа, любовь, рыцари, прекрасные девы и бескрайние просторы.
Концертная презентация «Диких трав» с успехом прошла 21 февраля 2009 года в СК «Олимпийский», и стала первым концертом для Хелависы после более чем полугодового перерыва, связанного с рождением ребёнка.
Альбом же «Леопард в городе» не ставил целью покорение радиоэфиров, а стал, скорее, данью уважения любимым Хелависой поэтам и кельтской культуре в целом — на нём властвуют традиционные фолк-образы — живая природа, любовь, рыцари, прекрасные девы и бескрайние просторы.
К началу 2010 года ежегодные гастрольные туры и Хелависы и Мельницы охватывают всю территорию России — от Калининграда до Владивостока.
В 2012 году выходит 5-й альбом Мельницы «Ангелофрения», в ходе работы над которым Хелависа и участники группы для создания аранжировок первый и единственный раз воспользовались услугами приглашенного саунд-продюсера — заслуженного артиста РФ Александра Самойлова.
А в 2013 году вышел и 2-ой «сольник» Хелависы, связанный с кельтским фолком, логически продолжающий это направление времен Clann Lir. В записи приняла участия команда проекта Хелависа, включающая часть музыкантов Мельницы, а также Лазерсона, использовавшего при записи волынку, боуран, вислы и шалмей. Песни с альбома относились к более классическому фолку, близкому к народной музыке, и, по мнению агентства InterMedia, были пронизаны кельтской культурой, уникальны в своём жанре и максимально далеки от поп-музыки, сделаны с авторской любовью, поэтому выглядят не чуждо и не занудно. Среди песен альбома можно было встретить и валлийскую пастушью песнь, и детские песенки, и «лошадиный разговор», и переговоры «воинственных прачек». К каждой композиции в CD-издании шёл русскоязычный комментарий.
В 2012 году выходит 5-й альбом Мельницы «Ангелофрения», в ходе работы над которым Хелависа и участники группы для создания аранжировок первый и единственный раз воспользовались услугами приглашенного саунд-продюсера — заслуженного артиста РФ Александра Самойлова.
А в 2013 году вышел и 2-ой «сольник» Хелависы, связанный с кельтским фолком, логически продолжающий это направление времен Clann Lir. В записи приняла участия команда проекта Хелависа, включающая часть музыкантов Мельницы, а также Лазерсона, использовавшего при записи волынку, боуран, вислы и шалмей. Песни с альбома относились к более классическому фолку, близкому к народной музыке, и, по мнению агентства InterMedia, были пронизаны кельтской культурой, уникальны в своём жанре и максимально далеки от поп-музыки, сделаны с авторской любовью, поэтому выглядят не чуждо и не занудно. Среди песен альбома можно было встретить и валлийскую пастушью песнь, и детские песенки, и «лошадиный разговор», и переговоры «воинственных прачек». К каждой композиции в CD-издании шёл русскоязычный комментарий.
В 2014 году у Хелависы появляется ещё и собственная мини-студия, основой которой стала аранжировочная станция Kurzweil PC3K8. С тех пор она начала активно осваивать основы звукорежиссуры, современные технологии создания и обработки звука в аранжировочных решениях. Некоторые из этих решений вошли затем в студийные альбомы Мельницы.
С выходом же 6-го («Алхимия», 2015) и 7-го («Химера», 2016) альбомов, образовавших концептуальную дилогию, коллектив группы во главе с Хелависой показал, что достиг уровня высокопрофессиональной самобытной и самодостаточной творческой лаборатории, не нуждающейся во внешнем наставничестве.
С выходом же 6-го («Алхимия», 2015) и 7-го («Химера», 2016) альбомов, образовавших концептуальную дилогию, коллектив группы во главе с Хелависой показал, что достиг уровня высокопрофессиональной самобытной и самодостаточной творческой лаборатории, не нуждающейся во внешнем наставничестве.
С 2015 года гастрольный график группы расширяется не только на ближнее (Украина, Белоруссия, Казахстан), но и на дальнее зарубежье (Израиль, разовые выступления на фестивалях в Эстонии, Германии). По традиции, появившейся в то же время, ежегодно в январе Мельница в составе сайд-проектов выступает в разных городах с рождественскими концертами.
Тогда же, в 2015 году, появляется концертная программа «36.6», состоящая из песен, исполняемых дуэтом Хелависа-Вишняков.
Эти выступления потребовали специальных минималистичных аранжировок хитов группы, переложенных для электро-арфы, акустической гитары и вокала. Со временем Наталья и Сергей пришли к выводу, что из задела переаранжированных песен можно создать цельную отдельную программу. Идея получила признание у зрителей и промоутеров, и в гастрольных турах Хелависы 2016-17 гг. ряд концертов был проведён именно в рамках данного проекта.
Затем, в 2017 году, Наталья и Сергей решили ещё развить программу, написав для неё цикл песен, в котором отошли от концепции чисто акустического дуэта, активно применив современные технологии электронного звучания.
Эти выступления потребовали специальных минималистичных аранжировок хитов группы, переложенных для электро-арфы, акустической гитары и вокала. Со временем Наталья и Сергей пришли к выводу, что из задела переаранжированных песен можно создать цельную отдельную программу. Идея получила признание у зрителей и промоутеров, и в гастрольных турах Хелависы 2016-17 гг. ряд концертов был проведён именно в рамках данного проекта.
Затем, в 2017 году, Наталья и Сергей решили ещё развить программу, написав для неё цикл песен, в котором отошли от концепции чисто акустического дуэта, активно применив современные технологии электронного звучания.
29 декабря того же года состоялся релиз сингла «Поверь» — первой композиции цикла. А 24 февраля 2018 года на него был выпущен официальный видеоклип. Съёмки которого прошли в декабре 2017 года в С-Петербурге.
А 21 марта 2018 года состоялся релиз сольного альбома Хелависы «Люцифераза», куда вошёл выпущенный уже сингл. Вместе с ней над пластинкой работал и Вишняков.
А 21 марта 2018 года состоялся релиз сольного альбома Хелависы «Люцифераза», куда вошёл выпущенный уже сингл. Вместе с ней над пластинкой работал и Вишняков.
"Люцифераза" – это не только новый альбом, это новая планета в мироздании, которое я исследую и создаю. На планете Люцифераза сосуществуют колонисты с Земли и местные формы жизни. Они могут любить, страдать, воевать, летать, они помнят земные песни и имена и создают собственные, новые», – рассказала Хелависа.
В альбом вошли 10 песен, среди которых кавер-версии Калинова Моста «Улетай» и Пикника (подробнее – здесь: «Играй, шарманка, играй!») «Немного огня», Александра «СашБаша» Башлачёва (подробнее – здесь: 27 из 60-и – Время Колокольчиков (Часть 1)) «Как ветра осенние» и Владимира Высоцкого «Беда».
Концертные презентации альбома прошли 10 мая в питерском клубе «Космонавт» и 11-12 мая в московском «ГлавСlub Green Concert».
В альбом вошли 10 песен, среди которых кавер-версии Калинова Моста «Улетай» и Пикника (подробнее – здесь: «Играй, шарманка, играй!») «Немного огня», Александра «СашБаша» Башлачёва (подробнее – здесь: 27 из 60-и – Время Колокольчиков (Часть 1)) «Как ветра осенние» и Владимира Высоцкого «Беда».
Концертные презентации альбома прошли 10 мая в питерском клубе «Космонавт» и 11-12 мая в московском «ГлавСlub Green Concert».
А ещё, 24 июля 2018 года, Наталья озвучила Джайну Праудмур — одну из величайших волшебниц мира "Warcraft" — в музыкальном аниме-клипе «Лики войны: Джайна», предваряющем выход дополнения «Битва за Азерот» по вселенной игры World of Warcraft (World of Warcraft: Battle for Azeroth) для российского импортёра – студии Blizzard Entertainment.
«Джайне Праудмур не раз приходилось делать сложный выбор. Но ничто не тяготит её сердце больше, чем решение остаться в стороне в то время, когда её отец сражался с Ордой много лет назад. Тогда ей казалось, что его поглотила лютая ненависть, но сейчас… она сомневается, не следовало ли прислушаться к нему. По всему Азероту бушует новая война между Альянсом и Ордой. На этот раз Джайна не будет сидеть сложа руки», – говорится в пресс-релизе игры.
По случаю этого события 5 октября 2018 года Хелависа посетила московскую выставку «Игромир», где дала концерт в рамках дуэта 36.6, ответила на вопросы посетителей и провела автограф-сессию.
«Джайне Праудмур не раз приходилось делать сложный выбор. Но ничто не тяготит её сердце больше, чем решение остаться в стороне в то время, когда её отец сражался с Ордой много лет назад. Тогда ей казалось, что его поглотила лютая ненависть, но сейчас… она сомневается, не следовало ли прислушаться к нему. По всему Азероту бушует новая война между Альянсом и Ордой. На этот раз Джайна не будет сидеть сложа руки», – говорится в пресс-релизе игры.
По случаю этого события 5 октября 2018 года Хелависа посетила московскую выставку «Игромир», где дала концерт в рамках дуэта 36.6, ответила на вопросы посетителей и провела автограф-сессию.
Одним из основных источников своего вдохновения Наталья считает русскую поэзию Серебряного века, но вместе с тем и отмечает, что она не фольклорист, и народное творчество к её работе отношения не имеет. Среди других источников отмечают также сказки народов мира и индоевропейскую мифологию, куда она вкладывает также термин «историческая поэтика», введённый учёным А. Веселовским, в русле которой работали такие люди, как В. Жирмунский и Ю. Лотман. Данная научная отрасль изучает, как в рамках одной культуры — например древнегерманской — связаны язык, поэзия и мифология. Всё это входит в рамки интересов Хелависы, и именно это она пытается отразить на своём музыкальном творчестве.
Отвечая на популярный вопрос журналистов: «почему фолк-музыка не слишком популярна в русскоязычной среде?», Хелависа отмечает, что сам термин этот для многих размыт и не имеет чёткого значения. Во многом это так из-за ухода в крайности — либо это очень сложное направление, связанное с изучением народной музыки, культурных особенностей, фольклора и т. д. (чем занимается, например, Инна Желанная), либо — показное шоу в дешёвых костюмах, как наследие советского прошлого, как приевшийся официальный элемент торжеств. По словам Натальи, не так много у нас исполнителей, музыка которых не только имеет фолк-элементы, но и граничит с авторской песней и рок-музыкой. Что же касается слушателей, у многих это вызывает недоумение, так как у них такого нет в привычке — есть поп-музыка, есть традиционный рок, есть бардовская песня, есть шансон, а что это такое, многие не совсем понимают.
Отвечая на популярный вопрос журналистов: «почему фолк-музыка не слишком популярна в русскоязычной среде?», Хелависа отмечает, что сам термин этот для многих размыт и не имеет чёткого значения. Во многом это так из-за ухода в крайности — либо это очень сложное направление, связанное с изучением народной музыки, культурных особенностей, фольклора и т. д. (чем занимается, например, Инна Желанная), либо — показное шоу в дешёвых костюмах, как наследие советского прошлого, как приевшийся официальный элемент торжеств. По словам Натальи, не так много у нас исполнителей, музыка которых не только имеет фолк-элементы, но и граничит с авторской песней и рок-музыкой. Что же касается слушателей, у многих это вызывает недоумение, так как у них такого нет в привычке — есть поп-музыка, есть традиционный рок, есть бардовская песня, есть шансон, а что это такое, многие не совсем понимают.
О’Шей отмечает, что как-то сформировался стереотип, согласно которому Мельницу окрестили «кельтской группой», исполняющей кельтскую, ирландскую, шотландскую музыку, хотя это в корне не верно. Группа же исполняет авторскую музыку, имеющую мало общего с культурой этих народов. А именно кельтская музыка играется в сольном проекте Хелависы, куда входит как часть музыкантов основной группы, так и приглашаемые для концертов и записей волынщик Лазерсон и аккордеонист Смирнов.
Публика Мельницы крайне разномастна и разнопланова, но это люди слушающие и очень интеллигентные. Есть и пожилые, которых, как правило, приводит молодёжь, и люди среднего возраста, многие из которых являются поклонниками группы ещё с 1990-х гг.
Критики InterMedia отмечают, что хотя в начале пути основную аудиторию певицы составляли ролевики и толкинисты, со временем она пополнилась интеллигенцией, ценителями ирландской культуры, так как в творчестве Натальи наблюдается сильная популяризация ирландской музыки, и особенно явно — в её сольных проектах.
Публика Мельницы крайне разномастна и разнопланова, но это люди слушающие и очень интеллигентные. Есть и пожилые, которых, как правило, приводит молодёжь, и люди среднего возраста, многие из которых являются поклонниками группы ещё с 1990-х гг.
Критики InterMedia отмечают, что хотя в начале пути основную аудиторию певицы составляли ролевики и толкинисты, со временем она пополнилась интеллигенцией, ценителями ирландской культуры, так как в творчестве Натальи наблюдается сильная популяризация ирландской музыки, и особенно явно — в её сольных проектах.
Параллельно с музыкальной деятельностью Наталья занимается и литературой. Так, ещё 1 ноября 2006 года, она опубликовала в журнале «Вокруг света» авторский очерк «Ирландия, где всегда идёт дождь».
А 29 ноября 2013 года поступило в продажу первое художественное произведение с упоминанием в авторах Натальи О’Шей, написанное Максимом Хорсуном — фантастический роман «Ангелофрения» (издательство «Эксмо») в жанре стимпанка («дочь петербургского астронома Магдалина Эльвен отправляется в Мемфис, столицу страны на севере Африки. Книга описывает историю её любви к капитану одного из дирижаблей — основного средства передвижения во вселенной книги»), написанный после создания одноименно альбома, многие идеи из песен которого нашли отражение и в романе. История написания изложена самой Хелависой в одном из интервью: как-то Хорсун оставил в её ЖЖ комментарий о том, что стоило бы написать на основе альбома роман. Та в ответ дала добро. Но ни в написании, ни в корректуре сама участия не принимала — её имя на обложку было помещено из чисто маркетинговых соображений.
Затем, 27 января 2016 года в Доме книги «Москва» на Воздвиженке, публике была представлена очередная совместная литературная работа Хелависы — Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая при РАН РФ тиражом в 1000 экземпляров была издана научно-популярная книга «Сказки, рассказанные в октябре», написанная О`Шей в соавторстве с этнографом Наталией Лапкиной при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Основана она на результатах проведенной авторами выездной научно-творческой школы в г. Плюгрескан (Бретань, Франция) в мае-июне 2013 года, в рамках исследовательского проекта «Основы межкультурной адаптации детей дошкольного и младшего школьного возраста». В приложениях к изданию описаны образовательные курсы и тематические лагеря, знакомящие детей с кельтской культурой (одно из направлений, в которых работает Наталья).
Книга довольно разнообразна и предназначена для широкого круга читателей, сама автор относит её к постмодернистской литературе. В ней есть и научное вступление, и советы по донесению историй и сказок детям, и размышления о межкультурной адаптации, и 7 авторских сказок, каждую из которых сопровождает примечание. Первые истории — традиционные детские сказки, а последние выглядят уже вполне серьёзными историями. Всё это было реализовано в проекте, по итогам которого книга и была написана — истории сопровождались звучанием кельтской арфы, детей угощали запечённым лососем и т.п. Критики положительно оценили качество издания, исполнение книги, ну и сами сказки, написанные живым современным языком, лишенным старомодных, замшелых оборотов и конструкций.
В 2016 году Наталья организовала ещё один детский научно-творческий лагерь, на этот раз в Финляндии, однако для написания итоговой книги материала оказалось недостаточно. По словам автора, для этого необходимо было ещё несколько подобных мероприятий
А в 2018 году Наталья начала работу над книгой «Хроники Люциферазы. Три корабля», название которой опять же отсылает к сольному альбому, вышедшему в том же году. Люцифераза — вымышленная фантастическая планета, на которой разворачиваются истории, пересекающиеся с сюжетами песен. Книга была выпущена в 2020 году издательством Livebook.
А 29 ноября 2013 года поступило в продажу первое художественное произведение с упоминанием в авторах Натальи О’Шей, написанное Максимом Хорсуном — фантастический роман «Ангелофрения» (издательство «Эксмо») в жанре стимпанка («дочь петербургского астронома Магдалина Эльвен отправляется в Мемфис, столицу страны на севере Африки. Книга описывает историю её любви к капитану одного из дирижаблей — основного средства передвижения во вселенной книги»), написанный после создания одноименно альбома, многие идеи из песен которого нашли отражение и в романе. История написания изложена самой Хелависой в одном из интервью: как-то Хорсун оставил в её ЖЖ комментарий о том, что стоило бы написать на основе альбома роман. Та в ответ дала добро. Но ни в написании, ни в корректуре сама участия не принимала — её имя на обложку было помещено из чисто маркетинговых соображений.
Затем, 27 января 2016 года в Доме книги «Москва» на Воздвиженке, публике была представлена очередная совместная литературная работа Хелависы — Институтом этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая при РАН РФ тиражом в 1000 экземпляров была издана научно-популярная книга «Сказки, рассказанные в октябре», написанная О`Шей в соавторстве с этнографом Наталией Лапкиной при поддержке Российского гуманитарного научного фонда. Основана она на результатах проведенной авторами выездной научно-творческой школы в г. Плюгрескан (Бретань, Франция) в мае-июне 2013 года, в рамках исследовательского проекта «Основы межкультурной адаптации детей дошкольного и младшего школьного возраста». В приложениях к изданию описаны образовательные курсы и тематические лагеря, знакомящие детей с кельтской культурой (одно из направлений, в которых работает Наталья).
Книга довольно разнообразна и предназначена для широкого круга читателей, сама автор относит её к постмодернистской литературе. В ней есть и научное вступление, и советы по донесению историй и сказок детям, и размышления о межкультурной адаптации, и 7 авторских сказок, каждую из которых сопровождает примечание. Первые истории — традиционные детские сказки, а последние выглядят уже вполне серьёзными историями. Всё это было реализовано в проекте, по итогам которого книга и была написана — истории сопровождались звучанием кельтской арфы, детей угощали запечённым лососем и т.п. Критики положительно оценили качество издания, исполнение книги, ну и сами сказки, написанные живым современным языком, лишенным старомодных, замшелых оборотов и конструкций.
В 2016 году Наталья организовала ещё один детский научно-творческий лагерь, на этот раз в Финляндии, однако для написания итоговой книги материала оказалось недостаточно. По словам автора, для этого необходимо было ещё несколько подобных мероприятий
А в 2018 году Наталья начала работу над книгой «Хроники Люциферазы. Три корабля», название которой опять же отсылает к сольному альбому, вышедшему в том же году. Люцифераза — вымышленная фантастическая планета, на которой разворачиваются истории, пересекающиеся с сюжетами песен. Книга была выпущена в 2020 году издательством Livebook.
Среди увлечений и хобби Хелависы можно так же отметить верховую езду, альпинизм, горнолыжный спорт, плавание и йогу. Альпинизм вообще является традиционным спортом для всей её семьи — в горы ходили отец, мать, дед, бабушка и многие другие родственники Натальи.
А с 2008 по 2016 гг. певица занималась ещё и дизайном одежды и аксессуаров, создав совместно с Наталией Лапкиной и Марианной Шипициной мастерскую моды «Mitzi Dupree» (ныне деятельность прекратила). На одном из рождественских концертов в Московском международном доме музыки (МДМ) в качестве экспериментального сценического решения сольные номера Хелависы были совмещены с дефиле моделей, одетых в созданные по её эскизам платья.
Хелависа делит свой рабочий и личный график примерно поровну между пребыванием по месту жительства семьи и в России. В России она ведёт активную студийную и концертную деятельность в составе Мельницы и сольных проектов. Дети живут и учатся либо в Европе, либо в английской школе в Москве. Они разделяют увлечения матери — плавают, ездят верхом, занимаются йогой и музыкой. С творчеством матери знакомы хорошо, пытаются исполнять некоторые её песни. Их любимые — «Дороги», «Королевна», «Ангел», «Ночная кобыла», «Овечка».
Наталья — кандидат филологических наук, лингвист, индоевропеист, специалист по кельтским языкам, культуре и фольклору ирландских народов, периодически продолжает публиковать статьи и в научных изданиях. Особое место в сфере интересов занимает, естественно, Ирландия.
Преподаёт ирландский в МГУ, ранее преподавала также и в дублинском Тринити-колледже (TCD).
Преподаёт ирландский в МГУ, ранее преподавала также и в дублинском Тринити-колледже (TCD).
Дискография Хелависы:
Раннее творчество: «Running to Paradise» (магнитофонный альбом, 1996), «Дорога сна» (магнитофонный, 1996), «Лунный день» (магнитофонный, 1996), «Сольные записи» (магнитофонный, 1999).
Мельница: «Дорога сна» (CD Land-Records, 2003), «Master of the Mill» (мини-альбом на CD-audio, 2004), «Перевал» (L-R, 2005), «Зов крови» (Navigator-Records, 2006), «The Best» (N-R & L-R, сборник, 2007), «Дикие травы» (N-R, 2009), «Рождественские песни» (сингл, N-R, 2011), «Ангелофрения» (N-R, 2012), «Знак четырёх» (бокс-сет, N-R, 2012), «Радость моя» (мини-альбом, N-R, 2013), «Ангелофрения live» (концертный, N-R, 2014), «Алхимия» (N-R, 2015), «Химера» (N-R, 2016), «Манускрипт» ( 2021).
Clann Lir: «Clann Lir» (Фонд развития традиционной культуры, 2005; переиздание Перекресток-Рекордс, 2008). В 2 треках вокальный дуэт вместе с Натальей записал её муж, Джеймс О`Шей.
Хелависа: «Леопард в городе» (N-R, 2009), «Новые ботинки» (N-R, 2013), «Поверь» (сингл, 2017), «Люцифераза» (2018).
Раннее творчество: «Running to Paradise» (магнитофонный альбом, 1996), «Дорога сна» (магнитофонный, 1996), «Лунный день» (магнитофонный, 1996), «Сольные записи» (магнитофонный, 1999).
Мельница: «Дорога сна» (CD Land-Records, 2003), «Master of the Mill» (мини-альбом на CD-audio, 2004), «Перевал» (L-R, 2005), «Зов крови» (Navigator-Records, 2006), «The Best» (N-R & L-R, сборник, 2007), «Дикие травы» (N-R, 2009), «Рождественские песни» (сингл, N-R, 2011), «Ангелофрения» (N-R, 2012), «Знак четырёх» (бокс-сет, N-R, 2012), «Радость моя» (мини-альбом, N-R, 2013), «Ангелофрения live» (концертный, N-R, 2014), «Алхимия» (N-R, 2015), «Химера» (N-R, 2016), «Манускрипт» ( 2021).
Clann Lir: «Clann Lir» (Фонд развития традиционной культуры, 2005; переиздание Перекресток-Рекордс, 2008). В 2 треках вокальный дуэт вместе с Натальей записал её муж, Джеймс О`Шей.
Хелависа: «Леопард в городе» (N-R, 2009), «Новые ботинки» (N-R, 2013), «Поверь» (сингл, 2017), «Люцифераза» (2018).
Участие в других проектах, работы по приглашению:
«Тебя ждала» — вокал, арфа с группой Начало Века (вошла в сб. «Фолк Навигация» (2008) и «Чартова Дюжина. Top-13» (2009), а также в альбом Начало Века «Формы времени» (2010)), участница юбилейного концерта группы Тол Мириам (2007), песни: «Господари» (вокал), «Город» (вокал), «Лунный камень» (кельтская арфа), «Песни черни» (перфоманс) и юбилейного концерта группы Пилот «Два ангела-II» («10 лет — полёт нормальный»), записала совместно с А. Беркутом (ех-Ария) радиосингл и приняла участие в юбилейных концертах группы Ария «Там высоко» (2010), трек «Падение» для альбома «xXx» группы Кукрыниксы (дуэт с А. «Вишней» Горшеневым), трек группы Северо-Восток «От неба до неба» (альбом «Открытый берег», 2008), сингл «Когда позовёт тебя море» (бэк-вокал в песне «Потому что я играю фолк» гр. The Dartz (2006) и сб. «ФолкРокФорум-II» (2007)), трек «Рядом быть» (дуэт с Ю. Постарнаковым для радиосингла группы После 11 (2011) и сб. «Фолк Навигация» (2011)), участница юбилейных концертов «30 световых лет» группы Пикник, трек «Немного огня» (дуэт с Э. Шклярским, 2012), треки «Смерти нет» (Эпидемия, «Сокровище Энии», 2014), «Улетаю» («Предчувствие», Северо-Восток, 2015), «Мама, ты знаешь…» (сингл CASUAL&Глобалис, с С. Галаниным (СерьГа), 2017), «Проклятье бесконечных лет» и «Придумай светлый мир» (Эпидемия, «Легенда Ксентарона», 2018).
«Тебя ждала» — вокал, арфа с группой Начало Века (вошла в сб. «Фолк Навигация» (2008) и «Чартова Дюжина. Top-13» (2009), а также в альбом Начало Века «Формы времени» (2010)), участница юбилейного концерта группы Тол Мириам (2007), песни: «Господари» (вокал), «Город» (вокал), «Лунный камень» (кельтская арфа), «Песни черни» (перфоманс) и юбилейного концерта группы Пилот «Два ангела-II» («10 лет — полёт нормальный»), записала совместно с А. Беркутом (ех-Ария) радиосингл и приняла участие в юбилейных концертах группы Ария «Там высоко» (2010), трек «Падение» для альбома «xXx» группы Кукрыниксы (дуэт с А. «Вишней» Горшеневым), трек группы Северо-Восток «От неба до неба» (альбом «Открытый берег», 2008), сингл «Когда позовёт тебя море» (бэк-вокал в песне «Потому что я играю фолк» гр. The Dartz (2006) и сб. «ФолкРокФорум-II» (2007)), трек «Рядом быть» (дуэт с Ю. Постарнаковым для радиосингла группы После 11 (2011) и сб. «Фолк Навигация» (2011)), участница юбилейных концертов «30 световых лет» группы Пикник, трек «Немного огня» (дуэт с Э. Шклярским, 2012), треки «Смерти нет» (Эпидемия, «Сокровище Энии», 2014), «Улетаю» («Предчувствие», Северо-Восток, 2015), «Мама, ты знаешь…» (сингл CASUAL&Глобалис, с С. Галаниным (СерьГа), 2017), «Проклятье бесконечных лет» и «Придумай светлый мир» (Эпидемия, «Легенда Ксентарона», 2018).
«Лики Войны: Джайна» — русская версия песни в World of Warcraft от Blizzard Entertainment.
Мюзикл «Последнее испытание» (авт. А. Круглов и Е. Ханпира, по мотивам серии книг «Сага о копье») – роль тёмной богини Такхизис (участвовала только в аудиопостановке, выпущенной компанией «Перекресток-Рекордс» на 2CD, 2009).
Радиоспектакль «Обыкновенное чудо» (по пьесе Е. Шварца, CD, реж. Д. Урюпин, 2007) – роль кавалерственной дамы Эмилии. В постановке приняли также участие актёры рок-ордена «Тампль», А. Кортнев и др.
Мюзикл «Последнее испытание» (авт. А. Круглов и Е. Ханпира, по мотивам серии книг «Сага о копье») – роль тёмной богини Такхизис (участвовала только в аудиопостановке, выпущенной компанией «Перекресток-Рекордс» на 2CD, 2009).
Радиоспектакль «Обыкновенное чудо» (по пьесе Е. Шварца, CD, реж. Д. Урюпин, 2007) – роль кавалерственной дамы Эмилии. В постановке приняли также участие актёры рок-ордена «Тампль», А. Кортнев и др.
источники:
http://www.folkrockvideo.com/2011/03/blog-post.html
http://www.folkrockvideo.com/2011/12/hellawes_16.html#more
https://rrock.ru/?page=559&sort=9
http://helavisa.ru/
https://zaycev.net/artist/18426
http://www.folkrockvideo.com/2011/03/blog-post.html
http://www.folkrockvideo.com/2011/12/hellawes_16.html#more
https://rrock.ru/?page=559&sort=9
http://helavisa.ru/
https://zaycev.net/artist/18426
Авторский пост
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Тётенька правильная, делом занимается. Вот такие люди - надежда на будущее.
И вот это, по-моему, уместно:
Но не будем о грустном...