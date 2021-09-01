Черный сентябрь Беслана

Линейка, посвященная Дню знаний, была перенесена из-за жары с 10 часов утра на 9 утра. Всего на линейке, по данным РИА, находилось 895 учеников и 59 учителей и сотрудников школы.

Количество родителей, пришедших проводить детей в школу, неизвестно. На линейке оказалось много малышей: из девяти бесланских детсадов четыре не работали из-за затянувшегося ремонта, и родители привели детей с собой.



