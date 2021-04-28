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Педагог года: британский учитель на каникулах выпил с учениками и отвел их в стрип-бар

Педагог года: британский учитель на каникулах выпил с учениками и отвел их в стрип-бар (4 фото)

Автор:
28 апреля 2021 13:10
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Longridge Towers   взрослые каникулы   история   стрип-клуб   учитель года   школа   
896
4
Вот что значит по-настоящему понимающий чаяния подростков педагог! Непонятно, почему родители учеников были возмущены?

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Метки: Longridge Towers   взрослые каникулы   история   стрип-клуб   учитель года   школа   
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Борис Карабанов Полчаса назад
Панибратство с учениками - путь в педагогике достаточно скользкий. Завоевать популярность просто, а уважение сложнее.
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765
zu4ara Полчаса назад
Нужно было вообще сказать, что это эти мелкие неблагодарные щенки его опоили и одурманили. Сам дурак ,что признал вину. Блин, нам бы такого препода в своё время...
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3k
Том Сойер Час назад
Во, оказывается не только трудовики с учениками бухают....

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