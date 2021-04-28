Учитель, не стесняясь, употреблял с учениками 16-18 лет спиртные напитки, водил их в стрип-клубы. Все бы ничего, вот только, напившись, педагог становился агрессивным и сыпал в адрес своих воспитанников ругательствами и угрозами.

"Сейчас получишь по башке", "Я тебя убью" - эти и другие выражения очень не нравились тинейджерам. В итоге из трех недель поездки британец пробыл в Центральной Америке только неделю, и, когда дети наябедничали о его поведении, педагога спешно вернули домой, а к подросткам отправили другого наставника.

Когда группа вернулась из поездки в Англию, в вещах учеников нашли корешки чеков за напитки в стрип-клубе в Коста-Рике, которые стали веским доказательством вины учителя информатики. Разразился дикий скандал, после которого преподавателя с треском выгнали из учебного заведения.