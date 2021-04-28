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Вот что значит по-настоящему понимающий чаяния подростков педагог! Непонятно, почему родители учеников были возмущены?
Учитель информатики дорогой частной школы Лонгридж-Тауэрс близ Бервика-на-Твиде устроил своим подопечным по-настоящему "взрослые" каникулы. В поездке по Центральной Америке группа учеников во главе с 55-летним педагогом развлеклась на полную катушку.
Ричард Гленн
Учитель, не стесняясь, употреблял с учениками 16-18 лет спиртные напитки, водил их в стрип-клубы. Все бы ничего, вот только, напившись, педагог становился агрессивным и сыпал в адрес своих воспитанников ругательствами и угрозами.
"Сейчас получишь по башке", "Я тебя убью" - эти и другие выражения очень не нравились тинейджерам. В итоге из трех недель поездки британец пробыл в Центральной Америке только неделю, и, когда дети наябедничали о его поведении, педагога спешно вернули домой, а к подросткам отправили другого наставника.
Когда группа вернулась из поездки в Англию, в вещах учеников нашли корешки чеков за напитки в стрип-клубе в Коста-Рике, которые стали веским доказательством вины учителя информатики. Разразился дикий скандал, после которого преподавателя с треском выгнали из учебного заведения.
"Сейчас получишь по башке", "Я тебя убью" - эти и другие выражения очень не нравились тинейджерам. В итоге из трех недель поездки британец пробыл в Центральной Америке только неделю, и, когда дети наябедничали о его поведении, педагога спешно вернули домой, а к подросткам отправили другого наставника.
Когда группа вернулась из поездки в Англию, в вещах учеников нашли корешки чеков за напитки в стрип-клубе в Коста-Рике, которые стали веским доказательством вины учителя информатики. Разразился дикий скандал, после которого преподавателя с треском выгнали из учебного заведения.
Longridge Towers
Между тем, Ричард Гленн преподавал в этой закрытой школе-интернате в течение 12 лет. Обучение в заведении стоит £9,800 в семестр, и труд тамошних педагогов оплачивался весьма неплохо.
Злополучная поездка произошла в июле 2019 года, а ее подробности всплыли только сейчас.
Злополучная поездка произошла в июле 2019 года, а ее подробности всплыли только сейчас.
После того, как дело нетрезвого преподавателя рассмотрела специальная комиссия, на его преподавательскую деятельность был наложен трехлетний запрет. Примечательно, что сам Гленн был так пьян, что совершенно не помнит подробностей той поездки. Кроме того, что он распивал в компании учеников и посещал с ними стрип-бары, учитель запамятовал, что демонстрировал свое обнаженное тело коллеге-педагогу, которая тоже была в той же поездке.
На заседании Гленн раскаялся и признал свою вину, хотя так ничего и не вспомнил.
На заседании Гленн раскаялся и признал свою вину, хотя так ничего и не вспомнил.
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