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Ведьма из фильма "Вий"

Ведьма из фильма "Вий" (9 фото)

Автор:
31 августа 2021 13:33
Метки: Ведьма   вий   фильм   
754
9

Все прекрасно знают, что ведьму в фильме «Вий» сыграла очаровательная Наталья Варлей.

Многие, также, знают, что изначально на эту роль была приглашена Александра Завьялова, что с ней было отснято большая часть фильма, но в середине съёмок актрису заменили, и съёмки с Варлей начали заново.


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Но ведьма в «Вие» – это не только прекрасная панночка. Это ещё и страшная старуха. И создатели фильма столкнулись с большими трудностями в поисках актрисы на эту роль. Они долго искали нужный типаж.


Как рассказывал режиссёр фильма Георгий Кропачёв, им хотелось снять в этой роли "какую-то ну уж очень необычную старуху".

Вот как выглядели некоторые из проб на эту роль.

Ведьму на себя примеряла Эдда Урусова (зритель помнит её как тёщу Воробьянинова в «12 стульев» Гайдая).


Мария Капнист («Графиня» в «Бронзовой птице» по Рыбакову).


Татьяна Струкова (а вот тут затрудняюсь в выборе заметной роли).


Но режиссёров не устроила ни одна из них.

Кто-то из помощников режиссёра, устав от проб, в шутку предложил нарядить в костюм ведьмы мужчину.

Идея понравилась, ведь лучшей сказочной ведьмой в кино уже много лет был именно мужчина – Георгий Милляр с его великолепной (и разной во всех фильмах) Бабой Ягой.


Разумеется, Милляра приглашать было глупо – его образ ведьмы был слишком узнаваем.

Выбор пал на Николая Кутузова, актёра студии Мосфильм. В кино у него было много маленьких ролей, один из мастеров эпизода

И это было попадание в десятку! Ведьма получилась идеальная.


Наверное, один из самых страшных моментов фильма – это её (или правильнее – его) крупные планы в сценах с Хомой Брутом. Взгляд, улыбка – высший пилотаж!


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Метки: Ведьма   вий   фильм   
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5  комментариев
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8k
Клёст 4 часа назад
Спасибо электричеству!
Благодаря свету включенному во всех комнатах, в детстве, я смог пережить ночь после просмотра Вия, и не умереть от страха)))
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239
阿鋒 17 минут назад
Мне до сих пор страшно смотреть этот фильм вечером в одного.
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457
Дедуля 3 часа назад
А Завьялова и в "Тени исчезают в полдень" выглядит как ведьма, подошла бы вместо Варлей.
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63k
Viktor 3 часа назад
Ну можно было Н.Кутузова и без грима показать.

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5k
Александр Зотов 4 часа назад
ну, Капнист бы тоже неплохо подошла
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