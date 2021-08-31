Ведьма из фильма "Вий"

Разумеется, Милляра приглашать было глупо – его образ ведьмы был слишком узнаваем.



Выбор пал на Николая Кутузова, актёра студии Мосфильм. В кино у него было много маленьких ролей, один из мастеров эпизода



И это было попадание в десятку! Ведьма получилась идеальная.

Наверное, один из самых страшных моментов фильма – это её (или правильнее – его) крупные планы в сценах с Хомой Брутом. Взгляд, улыбка – высший пилотаж!