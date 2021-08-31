Ведьма из фильма "Вий"

Все прекрасно знают, что ведьму в фильме «Вий» сыграла очаровательная Наталья Варлей.
Многие, также, знают, что изначально на эту роль была приглашена Александра Завьялова, что с ней было отснято большая часть фильма, но в середине съёмок актрису заменили, и съёмки с Варлей начали заново.
Но ведьма в «Вие» – это не только прекрасная панночка. Это ещё и страшная старуха. И создатели фильма столкнулись с большими трудностями в поисках актрисы на эту роль. Они долго искали нужный типаж.
Как рассказывал режиссёр фильма Георгий Кропачёв, им хотелось снять в этой роли "какую-то ну уж очень необычную старуху".
Вот как выглядели некоторые из проб на эту роль.
Ведьму на себя примеряла Эдда Урусова (зритель помнит её как тёщу Воробьянинова в «12 стульев» Гайдая).
Мария Капнист («Графиня» в «Бронзовой птице» по Рыбакову).
Татьяна Струкова (а вот тут затрудняюсь в выборе заметной роли).
Но режиссёров не устроила ни одна из них.
Кто-то из помощников режиссёра, устав от проб, в шутку предложил нарядить в костюм ведьмы мужчину.
Идея понравилась, ведь лучшей сказочной ведьмой в кино уже много лет был именно мужчина – Георгий Милляр с его великолепной (и разной во всех фильмах) Бабой Ягой.
Разумеется, Милляра приглашать было глупо – его образ ведьмы был слишком узнаваем.
Выбор пал на Николая Кутузова, актёра студии Мосфильм. В кино у него было много маленьких ролей, один из мастеров эпизода
И это было попадание в десятку! Ведьма получилась идеальная.
Наверное, один из самых страшных моментов фильма – это её (или правильнее – его) крупные планы в сценах с Хомой Брутом. Взгляд, улыбка – высший пилотаж!
Источник:
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Благодаря свету включенному во всех комнатах, в детстве, я смог пережить ночь после просмотра Вия, и не умереть от страха)))