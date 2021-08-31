1380
1
9 простых вопросов, с которыми сможет справиться только настоящий фанат советского кинематографа
Вы правильно ответили на 0 вопросов из 9, осталось 9 вопросов.
Источник:
Ссылки по теме:
- Зарубежные афиши фильмов Эльдара Рязанова
- Отличные камео в известных фильмах, на которые вы, возможно, не обратили внимания
- 18 интересных фотографий со съемочных площадок известных фильмов
- Ко дню рождения Георгия Вицина
- 23 интересных истории со съемочных площадок знаменитых блокбастеров
34
Понравилось34
Новости партнёров
8. Какой фильм вышел в 1961 году:
в) Гусарская баллада
---
Вы серьезно???