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Специально для фанатов: тест по фильмам Эльдара Рязанова

Специально для фанатов: тест по фильмам Эльдара Рязанова

Автор:
31 августа 2021 10:39
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   Эльдар Рязанов   кино   кинотесты   тест   тесты по советским фильмам   фильмы   
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9 простых вопросов, с которыми сможет справиться только настоящий фанат советского кинематографа
Совместно с кем Эльдар Рязанов поставил фильм "Весенние голоса"?
Совместно с кем Эльдар Рязанов поставил фильм "Весенние голоса"?
Сергеем Гуровым
Зоей Фоминой
Лидией Ишимбаевой
В каком году на экраны вышел фильм "Карнавальная ночь"?
В каком году на экраны вышел фильм "Карнавальная ночь"?
1956
1960
1966

Источник:

В 1962 году на экраны вышел фильм "Гусарская баллада". Вместе с кем Эльдар Рязанов написал сценарий к фильму?
В 1962 году на экраны вышел фильм "Гусарская баллада". Вместе с кем Эльдар Рязанов написал сценарий к фильму?
Александром Гладковым
Борисом Ласкиным
Эмилем Брагинским

Источник:

Из какого фильма этот кадр?
Из какого фильма этот кадр?
"Девушка без адреса"
"Совершенно серьёзно"
"Карнавальная ночь"
"Дайте жалобную книгу"
В главных ролях этого фильма Рязанова снялись следующие актёры: Е. Леонов, В. Талызина, Е. Евстигнеев, И. Скобцева и А. Грибов. О каком фильме идёт речь?
В главных ролях этого фильма Рязанова снялись следующие актёры: Е. Леонов, В. Талызина, Е. Евстигнеев, И. Скобцева и А. Грибов. О каком фильме идёт речь?
"Зигзаг удачи"
"Тридцать три"
"Зареченские женихи"

Источник:

Из какого фильма этот кадр?
Из какого фильма этот кадр?
"Жестокий романс"
"Забытая мелодия для флейты"
"Вокзал для двоих"
Какой из этих фильмов снял не Эльдар Рязанов?
Какой из этих фильмов снял не Эльдар Рязанов?
"Невероятные приключения итальянцев в России"
"Старики-разбойники"
"Дорогая Елена Сергеевна"
"Курьер"

Источник:

В 1961 году вышли сразу два фильма Эльдара Рязанова. Какие?
В 1961 году вышли сразу два фильма Эльдара Рязанова. Какие?
"Совершенно серьёзно" и "Человек ниоткуда"
"Девушка без адреса" и "Человек ниоткуда"
"Гусарская баллада" и "Совершенно серьёзно"

Источник:

В 1954 году на экраны вышел документальный фильм Эльдара Рязанова. Как назывался фильм?
В 1954 году на экраны вышел документальный фильм Эльдара Рязанова. Как назывался фильм?
Остров Сахалин
Остров Врангеля
Остров Крым
Остров Вайгач

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Метки: Тесты   Эльдар Рязанов   кино   кинотесты   тест   тесты по советским фильмам   фильмы   
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21k
Очевидное-Невероятное Час назад
3. В 1962 году вышел фильм "Гусарская баллада"
8. Какой фильм вышел в 1961 году:
в) Гусарская баллада
---
Вы серьезно???
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10k
Лехахуторской 4 минуты назад
Титры, обычно, не читаю, соответственно с кем в со авторстве работал Рязанов не знаю.
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8k
Cornho 22 минуты назад
Про фильм "Весенние голоса" вообще впервые слышу, надо будет посмотреть.
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19k
Вишенка Крокодилова 39 минут назад
Если всегда выбирать первый вариант, половина успеха обеспечена.
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