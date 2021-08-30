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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Американские летчики-испытатели, Гордон Фуллертон и Роберт А. Риверс после полёта на Ту-144. Жуковский, Россия, 1998 г
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Помощь юной леди, Уортинг, 1935 год
После того, как молодая отдыхающая спросила инспектора по купанию, куда ей следует поставить свой шезлонг, услужливый мужчина отнес её и стул в подходящее место на пляже Уортинг, Западный Сассекс.
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Посол США Стэнли Эскудеро эвакуируется 201-й российской дивизией из Душанбе, Таджикистан, во время гражданской войны. 24 октября 1992 год
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Советские солдаты у городской ратуши Вены, над крышей которой поднят государственный флаг Австрии после взятия города 13 апреля 1945 год
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Актриса Этель Бэрримор, фото ок.1900 год
В неё был влюблён Уинстон Черчилль. Он сделал ей предложение, но она отказала, потому что не хотела быть женой политика
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Κoнcтaнтин Φeoктиcтoв, Βлaдимиp Κoмapoв и Бopиc Εгopoв нaпpaвляютcя нa cтapт кocмичecкoгo кopaбля "Βocхoд-1". 12 oктябpя 1964 гoдa
Это был первый в мире многоместный космический корабль. Впервые в составе экипажа были не только лётчик, но также инженер и врач. Впервые в истории экипаж совершал полёт без катапульт и скафандров (из-за тесноты в кабине). Впервые была применена система мягкой посадки
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