Обыкновенная пустельга: Зрение в ультрафиолете и «вертолёт» в воздухе. Как охотится сокол?

Всегда во всем стремись к совершенству. Будь профи в том, что умеешь, становись лучше и круче. Так говорят не только мотивирующие коучи, но и соколы своим деткам. А как иначе объяснить то, что из поколения в поколение они становятся все круче в своем главной деле жизни — смертоубийстве ради пропитания. Яркий тому пример — обыкновенная пустельга, пернатый киллер с собственным стилем.
Их любимые регионы для работы — Европа, Азия и Африка. Словом, куда хватит силенок долететь. В этом профессионале всего 200-300 граммов живого веса и 30 сантиметров от кончика клюва до хвоста. Но животину ее маленькость нисколько не смущает.
Пустельга трезво оценивает свои навыки — она не бросается на добычу крупнее себя. Эта птаха предпочитает превосходство и выбирает своей целью мелких грызунов, певчих птиц и насекомых. В охоте на мелкокалиберную дичь птаха достигла совершенства. Правда, не без помощи технологических примочек.
Например, супер-зрение, острее человеческого в 2,5 раза. Но это ладно — все хищные птицы этим кичатся. Но окуляры пустельги прокачены настолько, что птица научилась видеть в ультрафиолете. Это очень удобная фича, так как моча мышей, основной добычи, в этом самом ультрафиолете светится. Так что напрудивший от страха грызун лишь удваивает свои шансы на скоропостижную смерть в желудке супер-хищника.
Чтобы выследить добычу, пустельга зависает в воздухе как вертолёт. Трепыхаться приходится активно, но так проще высмотреть еду в открытом поле. А ведь пищи надо немало — ежедневно пустельга съедает как минимум 10 мышек и десятки крупных насекомых.
С такой же бодростью пустельги подходят и к продолжению рода. Все начинается с натуральных танцев с бубном в марте-апреле — самец финтит в воздухе безумные пируэты, пикирует и уходит в виражи, показывая, что он парень на кураже.
Если дивчине это понравится, то начинается классическое свидание, но задом наперед. Сначала парочка летит рандеву, потом самец ведет ее на хату, а дальше, на протяжение всего периода насиживания, молодчик заваливает свою мадам вкусняшками.
По итогу романтического круиза появляется от 4 до 6 птенчиков. Первый месяц они маринуются в скорлупке, ещё 2 — сидят у мамки с папкой на довольствии и проникаются идеями тотального уничтожения полевых вредителей.
Встав на крыло, маленькие киллеры стали полностью самостоятельными. Их ждет суровый отбор первого года (остается половина), а потом долгая жизнь идеального хищника.
Источник:
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