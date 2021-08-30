Обыкновенная пустельга: Зрение в ультрафиолете и «вертолёт» в воздухе. Как охотится сокол?

Всегда во всем стремись к совершенству. Будь профи в том, что умеешь, становись лучше и круче. Так говорят не только мотивирующие коучи, но и соколы своим деткам. А как иначе объяснить то, что из поколения в поколение они становятся все круче в своем главной деле жизни — смертоубийстве ради пропитания. Яркий тому пример — обыкновенная пустельга, пернатый киллер с собственным стилем.