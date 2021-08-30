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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
30 августа 2021 21:50
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
785
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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Свирепый Бамбр 5 часов назад
Я понимаю, что ты старый пердун, погрязший в ностальжи. Но зачем облачать фотки в такое похоронно-негативное обрамление? Нагнетает...
Давно уже игнорирую твои посты, ибо они мегастаропердунские, но прям угнетает, серьезно. Тебе 90?
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