Изменения в ЕГЭ и ограничения по "контрольным": какие нововведения ждут школьников в 2021 году

В некоторых школах дети изучали второй иностранный язык, и к этому предмету у родителей было много вопросов. Многие возмущались тем, что на уроки тратилось драгоценное время, а уровень знаний ребенка по этому предмету был ничтожен. В нынешнем учебном году школьные советы будут самостоятельно решать, нужен ли второй иностранный в их учебных заведениях, а с 1 сентября 2022 года, когда вступят в силу новые ФГОСы, это станет официальной нормой. Изучение второго языка в школе оставят на рассмотрение родителей и самих школ.

Также со следующего учебного года в рамках программ по окружающему миру, математике, обществознанию, географии школьникам будут преподавать основы финансовой грамотности. Не в качестве отдельного предмета. Это прописано в новых ФГОСах и становится обязательным с 1 сентября 2022 года. Однако по желанию родителей, учить детей сводить дебет с кредитом школы могут начать уже сейчас.