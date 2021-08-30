FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4747 постов • 779 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Изменения в ЕГЭ и ограничения по "контрольным": какие нововведения ждут школьников в 2021 году

Изменения в ЕГЭ и ограничения по "контрольным": какие нововведения ждут школьников в 2021 году (10 фото)

Автор:
30 августа 2021 16:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Роспотребнадзор   егэ   линейки   уроки   учебный год   школа   
1207
10
Совсем скоро начнется учебный год, и для школяров подготовили новые правила и рекомендации.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Роспотребнадзор   егэ   линейки   уроки   учебный год   школа   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Революция в уборке: пылесос, который чистит и квартиру, и себя Революция в уборке: пылесос, который чистит и квартиру, и себя В России снова изменится система школьных оценок В России снова изменится система школьных оценок В Татарстане пьяный учитель труда прямо на уроке упал с парты В Татарстане пьяный учитель труда прямо на уроке упал с парты Учебники по-настоящему удивляют: сентябрь бодренько зашёл учащимся Учебники по-настоящему удивляют: сентябрь бодренько зашёл учащимся "В трансвеститы потянет": доктор Мясников рассказал о возможных последствиях дистанционного обучения "В трансвеститы потянет": доктор Мясников рассказал о возможных последствиях дистанционного обучения Первые итоги и ужасы ЕГЭ-2020: страдания, обмороки, скорая Первые итоги и ужасы ЕГЭ-2020: страдания, обмороки, скорая
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

763854



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Кино - это вам не жизнь! И зрителей это бесит
1
185
Кино - это вам не жизнь! И зрителей это бесит
Поборы, тупеж и поножовщина: поймут те, кому скоро провожать детей в школу
2
170
Поборы, тупеж и поножовщина: поймут те, кому скоро провожать детей в школу
Рекорд мира: как севастополец раздвинул границы возможного
Рекорд мира: как севастополец раздвинул границы возможного
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так выглядит естественный отбор
7
20

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#картинки#фотографии#кино#прикольные#фильм#милота#жизнь#дети
#интересно#история#люди#Россия#сша#прикол#страна#прошлое#природа#дтп
#факты#животные#СССР#искусство#позитив#подборка#афганистан#познавательно#актеры#комментарии

На что жалуетесь?

Вернуться