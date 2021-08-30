Изменения в ЕГЭ и ограничения по "контрольным": какие нововведения ждут школьников в 2021 году

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Совсем скоро начнется учебный год, и для школяров подготовили новые правила и рекомендации.
Учебная форма наглажена, тетрадки подписаны - первого сентября в РФ стартует новый учебный год. Выясняем, какие нововведения ждут наших школьников.
Первый вопрос, который волновал родителей школьников: в каком формате начнется учебный год? Переводить на дистанционную форму учебы детей пока не будут, однако рекомендованные Минздравом и Роспотребнадзором нормы остаются.
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Ребят по-прежнему ждут термометрия при входе в школу, обработка рук антисептиком, проветривание кабинетов, уроки и переменки по специальному графику. Во время уроков дети будут оставаться в одном кабинете (за исключением того времени, когда потребуются специальные помещения со спецоборудованием: кабинеты физики, химии, спортзал для занятий физкультурой, бассейн).
Школьные линейки будут проводиться на открытом воздухе. Родители, присутствующие на этих мероприятиях, должны будут находиться в масках и соблюдать социальную дистанцию.
Изменения в учебе
Что касается учебного плана, то в нем тоже есть небольшие изменения. Сокращено количество контрольных, проверочных и диагностических работ. Во-первых, их станут проводить реже (не чаще одного раза в 2-2,5 недели), во-вторых, в день у ребенка может быть только одна такая работа вне зависимости от количества уроков. Контрольные и проверочные запретили проводить на первом и последнем уроках за исключением тех случаев, когда на предмет отводится один урок в неделю и в расписании он стоит первым или последним в учебном дне. Также запрещены демо-версии таких работ, и, кроме того, «многократное выполнение однотипных заданий конкретной оценочной процедуры», то есть, по сути, натаскивание.
ВПР
Еще до начала учебного года стало известно расписание ВПР (Всероссийская проверочная работа), которая ежегодно выполняется школьниками по материалам, предоставленным Рособрнадзором. В ведомстве утверждают, что оценка за ВПР не влияет на итоговую аттестацию ребенка, а нужна для контроля истинного положения дел в образовательном процессе.
Итак, с 15 по 20 мая во всех школах РФ ученики 4-8 классов напишут контрольные работы по русскому языку и математике. Кроме этого, в то же время у учащихся 4-х классов проверят уровень знаний по предмету "Окружающий мир", а школьникам из 5-х классов придется вспоминить биологию и историю.
Ученики старших классов будут писать ВПР в период с 1 по 25 марта: 10-классники - по географии, а 11-классники - по истории, биологии, географии, физики, химии и иностранным языкам.
Итак, с 15 по 20 мая во всех школах РФ ученики 4-8 классов напишут контрольные работы по русскому языку и математике. Кроме этого, в то же время у учащихся 4-х классов проверят уровень знаний по предмету "Окружающий мир", а школьникам из 5-х классов придется вспоминить биологию и историю.
Ученики старших классов будут писать ВПР в период с 1 по 25 марта: 10-классники - по географии, а 11-классники - по истории, биологии, географии, физики, химии и иностранным языкам.
Второй иностранный язык и финансовая грамотность
В некоторых школах дети изучали второй иностранный язык, и к этому предмету у родителей было много вопросов. Многие возмущались тем, что на уроки тратилось драгоценное время, а уровень знаний ребенка по этому предмету был ничтожен. В нынешнем учебном году школьные советы будут самостоятельно решать, нужен ли второй иностранный в их учебных заведениях, а с 1 сентября 2022 года, когда вступят в силу новые ФГОСы, это станет официальной нормой. Изучение второго языка в школе оставят на рассмотрение родителей и самих школ.
Также со следующего учебного года в рамках программ по окружающему миру, математике, обществознанию, географии школьникам будут преподавать основы финансовой грамотности. Не в качестве отдельного предмета. Это прописано в новых ФГОСах и становится обязательным с 1 сентября 2022 года. Однако по желанию родителей, учить детей сводить дебет с кредитом школы могут начать уже сейчас.
Также со следующего учебного года в рамках программ по окружающему миру, математике, обществознанию, географии школьникам будут преподавать основы финансовой грамотности. Не в качестве отдельного предмета. Это прописано в новых ФГОСах и становится обязательным с 1 сентября 2022 года. Однако по желанию родителей, учить детей сводить дебет с кредитом школы могут начать уже сейчас.
Изменение в ЕГЭ
Уже в конце августа Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты контрольных измерительных материалов ЕГЭ и ОГЭ 2022 года. Как говорят учителя, изменения коснулись всех предметов. Сами специалисты института считают, что новые задания «направлены на усиление деятельностной составляющей»: приоритетными являются анализ различной информации, решение задач, развернутое объяснение, аргументация. Словом, легче не будет.
Курс на воспитание
Изменения коснутся и штатного расписания учебных заведений: в школах вводится новая должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями. По сути, это люди, которые будут отвечать за внеурочную деятельность. В их обязанность будет входить защита детей от негативной интернет-информации, организация внеурочных культурных и спортивных мероприятий, патриотических слетов и акций. Читай - тот же завуч по внеклассной работе или, что скорее всего, - политрук.
Братья и сестры будут учиться в одной школе
При поступлении в образовательное учреждение братья и сестры детей, которые уже ходят в школу или детский сад, будут иметь преимущество. Даже если они прописаны в разных квартирах и рождены от разных родителей или усыновлены, их запишут в одну школу. До нынешнего года такие дети могли быть зачислены в разные учебные заведения, что для родителей было очень неудобно.
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Метки: Роспотребнадзор егэ линейки уроки учебный год школа
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