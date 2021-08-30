"Поясни за черного!": основатель "Мужского государства" затравил сети доставок за фото с темнокожими

Мужчину не устраивала реклама, которую использовали заведения красноярской сети "Ёбидоёби": 14 августа в социальных сетях появились снимки с изображением темнокожего в окружении трех женщин, держащих разные блюда из меню.



Через несколько дней было опубликовано еще одно фото с чернокожим. Казалось бы, ничего пугающего, пошлого, странного или вызывающего противоречия. Но Поздняков так не считал. Лидер движения "Мужское государство" разразился пламенным гневом и потребовал убрать этот контент, извинившись перед россиянами за навязывание чуждых им мультикультурных ценностей.