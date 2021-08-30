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"Поясни за черного!": основатель "Мужского государства" затравил сети доставок за фото с темнокожими

"Поясни за черного!": основатель "Мужского государства" затравил сети доставок за фото с темнокожими (12 фото)

Автор:
30 августа 2021 08:16
Сообщество : Жить в России
Метки: ***   Поздняков   Танука   реклама   сети доставок   травля   чернокожие   
3550
12
Владислав Поздняков начал настоящую войну против сервисов, которые для рекламы своей продукции использовали фото с чернокожими моделями. Он считает, что это навязывание мультикультурных ценностей русским ни к чему, и уверен, что за подобное нужно заплатить репутацией и потерей прибыли.
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Метки: ***   Поздняков   Танука   реклама   сети доставок   травля   чернокожие   
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39  комментариев
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125
Mowgley 2 часа назад
Никогда не стал бы ничего заказывать в заведении с названием "Ёбидоёби".
А с такой рекламой и подавно.
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5k
Pravednik84 2 минуты назад
Короче одни дятлы накосячили (это я про нецензурное название Ё), при этом накосячили в рамках закона (ну в смысле что судить по закону их не за что), другие дятлы прямо сейчас нарушают законы, хвастаются этим в соцсетях (сча шариатский суд устроят)...
А можно мне заказать другой цирк, с умными клоунами?
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1k
Андрей Филиппов 10 минут назад
Я не расист, но негры уже зае*али.
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1k
АлексЮстасу 12 минут назад
Обеими (больше нет) руками поддерживаю эти начинания. Я интернационалист, но реклама с неграми в средней полосе России меня делает расистом.
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17k
nobody® 13 минут назад
Если на фото людоед, то что они там кладут в свою еду?
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3k
Sam Backet 13 минут назад
раскрытие персональных данных, травля, разжигание вражды на расовой почве, хакерская атака... если захотеть, чуваку можно сшить дело на пару лет.
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20k
sportage030 19 минут назад
За такое название руководителя конторы еще не закрыли? [мат]?
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893
Оксид Бетона 23 минуты назад
Какой хороший город Красноярск!Выезжаю!
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12k
Kost Полчаса назад
Наверно это правильно. Сначала с неграми реклама, потом с тридарасами, окно овертона. Удивляет, ну ты хочешь показать свою толерантность, - рекламируй с монголами или китайцами, их же там больше наверно.
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1k
AVATAR Полчаса назад
В России, чернокожего в рекламе? Да не, там нужно было представителя Средней Азии использовать. Это больше подходит для России)
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544
Руслан Полчаса назад
"Также пользователи Сети заявили, что руководство "Ёбидоёби" выглядит жалко, пойдя на поводу "Мужского государства"."
Да-да, бедняжки. Когда фемки и прочая лгбт-шная шелупонь требует извинений не пойми за что и прогибают компании на извинения - это по их мнению - норма. А тут прям затравили бедненьких. Лицемеры и гниды.
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3k
Вова 39 минут назад
Место негра на плантации или в тюрьме...ну никак не в рекламе))
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3k
Иван 40 минут назад
Они там в мужском государстве наверное и без ж*нщин обходятся?
Ссылка www.youtube.com
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2k
Olegsky 48 минут назад
В Европе сосать у нигеров - в порядке вещей, Россия должна держаться!
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802
manul74 51 минуту назад
Ну когда негром рекламируют например кроссовки еще понятно.
Но японскую еду уж лучше рекламировать красивой японкой в кимоно. Или самураем там.
Но причем тут негр к японской кухне? Эта новая традиция пихать негров во все, просто это все портит.
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5k
Ya 52 минуты назад
Правильно, в России не должно быть рекламы с неграми, для России негры просто не к месту.
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10k
vvv Час назад
Нахер BLM ЛГБТ повестку!!! У себя на западе этим развлекайтесь, пожалуйста!
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2k
* You All Час назад
ещё бы в страну этих не пускали и имеющихся выпнуть обратно на пальмы жопой вверх с обезьянами висеть
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11k
net Час назад
В самой рекламе с чернокожими нет ничего такого. Ну рекламирует например Усэйн Болт кросовки. Ну так это замечательно. Но вот закладывать в рекламу смысл нетрадиционной многорассовой семьи это для нашего обшества вцелом неприемлимо. Хорошо, что кто-то не молчит, а борется с этим.
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17k
KOSTELLO Час назад
Т.е. их название его не настораживает?
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2k
V2.Smirnov 2 часа назад
Правильно! Так их! Даже не из-за негра, а из-за халтуры! Стащили рекламщики фото с какого шаттерстока - и выдали говна! Именно такие вот лентяи тащат с западных клипартов на 23 февраля и 9 мая фотки американских и немецких вояк на наши плакаты!
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