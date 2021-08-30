"Поясни за черного!": основатель "Мужского государства" затравил сети доставок за фото с темнокожими

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Владислав Поздняков начал настоящую войну против сервисов, которые для рекламы своей продукции использовали фото с чернокожими моделями. Он считает, что это навязывание мультикультурных ценностей русским ни к чему, и уверен, что за подобное нужно заплатить репутацией и потерей прибыли.
Настоящую войну с сетями доставки суши и роллов развернул основатель "Мужского государства" Владислав Поздняков.
Мужчину не устраивала реклама, которую использовали заведения красноярской сети "Ёбидоёби": 14 августа в социальных сетях появились снимки с изображением темнокожего в окружении трех женщин, держащих разные блюда из меню.
Через несколько дней было опубликовано еще одно фото с чернокожим. Казалось бы, ничего пугающего, пошлого, странного или вызывающего противоречия. Но Поздняков так не считал. Лидер движения "Мужское государство" разразился пламенным гневом и потребовал убрать этот контент, извинившись перед россиянами за навязывание чуждых им мультикультурных ценностей.
Через несколько дней было опубликовано еще одно фото с чернокожим. Казалось бы, ничего пугающего, пошлого, странного или вызывающего противоречия. Но Поздняков так не считал. Лидер движения "Мужское государство" разразился пламенным гневом и потребовал убрать этот контент, извинившись перед россиянами за навязывание чуждых им мультикультурных ценностей.
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Последователи Позднякова считали так же и решили поддержать своего товарища, который предложил начать травлю сети, забросав ее ложными заказами и гневными комментариями. Дело дошло до того, что сайт "Ёбидоёби" подвергся DDOS-атаке, а сооснователь сети рассказал, что ему угрожали расправой. Кроме того, в соцсетях слили его личный телефон, а также опубликовали данные снимавшихся в рекламе девушек.
Тысячи сторонников "Мужского движения" делали ложные заказы, которые после не выкупали, писали множество негативных комментариев в аккаунты "Ёбидоёби" и добились своего: руководители Сети попытались связаться с Поздняковым, чтобы "разрулить" ситуацию.
А после того, как это не получилось, сочли, что будет разумнее удалить пару рекламных снимков, нежели чем разориться. Сервис доставки опубликовал извинения перед подписчиками, в которых сожалел о всей этой шумихе, вызванной рекламой.
Поздников, почувствовав вкус победы, закусил удила и наметил новую цель: сеть ресторанов "Тануки", также использовавших в рекламе чернокожих моделей.
Война идет по прежней схеме: "левые" заказы, тонна негативных комментариев, понижающих рейтинг "Тануки" в соцсетях. Поздняков хочет добиться того, чтобы ресторан убрал неугодную ему рекламу и извинился перед подписчиками.
Сейчас на сервисе невозможно оформить доставку за наличные, сайт "Тануки" периодически подвисает, и это только начало, говорит Поздняков.
Руководство "Тануки" пока не собирается "прогибаться" под Позднякова, но тот сдаваться не намерен, публикуя в своем Телеграм-канале мотивирующие видео и обращения к своим последователям.
Кстати, в соцсетях далеко не все одобряют действия Позднякова и требуют найти на него управу. Также пользователи Сети заявили, что руководство "Ёбидоёби" выглядит жалко, пойдя на поводу "Мужского государства". А ведь еще недавно кто-то удивлялся белым, поддерживающим BLM. Не захочешь терять прибыль - извинишься за что угодно.
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А с такой рекламой и подавно.
А можно мне заказать другой цирк, с умными клоунами?
Да-да, бедняжки. Когда фемки и прочая лгбт-шная шелупонь требует извинений не пойми за что и прогибают компании на извинения - это по их мнению - норма. А тут прям затравили бедненьких. Лицемеры и гниды.
Но японскую еду уж лучше рекламировать красивой японкой в кимоно. Или самураем там.
Но причем тут негр к японской кухне? Эта новая традиция пихать негров во все, просто это все портит.