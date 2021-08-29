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Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира

Фотографии с богатым историческим прошлым со всего мира (19 фото)

Автор:
29 августа 2021 22:29
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
428
19
Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Источник:

Еще крутые истории!
Метки: Россия   СССР   заграница   интересно   история   люди   прошлое   фотографии   
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5  комментариев
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3k
RALEXXX 3 часа назад

Интересная фотография. 1946г. До десегрегации ещё далеко. Или это специальный университет для цветных, или отдельная группа? Кто-нибудь знает?
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3k
RALEXXX 3 часа назад

А что там мужик в конце делает?
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3k
RALEXXX 3 часа назад

Похоже на знаменитую "Аннушку".
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5k
Ruk 4 часа назад
Юдогерманоамериканец с негроамериканцами
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