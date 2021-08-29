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Предлагаем вам ознакомиться с подборкой интересных фотографий.
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
В подписи к фото бывают ошибки, иногда курьёзные, прошу вас не быть столь серьёзными, фотографии уже были подписаны но от этого они не перестают быть интересными!
Сайт развлекательный, улыбайтесь чаще, ищите ошибки, будем смеяться вместе :)
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Интересная фотография. 1946г. До десегрегации ещё далеко. Или это специальный университет для цветных, или отдельная группа? Кто-нибудь знает?
После убийства Линкольна институт переименовали в Университет Линкольна.
Эйнштейну было присвоено звание почетного доктора права в этом универе, потому он посетил его в 1946м году и (в отместку ) прочитал лекцию о теории относительности. От также выступил с речью, в которой сказал: "Расовая сегрегация - это не болезнь черных, это болезнь белой расы. И я не буду об этом молчать."
А что там мужик в конце делает?
Похоже на знаменитую "Аннушку".