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Бомбила немцев на горящем самолете. Подвиг Героя Советского Союза Марии Долиной.

Бомбила немцев на горящем самолете. Подвиг Героя Советского Союза Марии Долиной. (3 фото)

Автор:
28 августа 2021 22:46
Метки: война   герои   история   
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Все мы знаем, что у войны не женское лицо. Но когда Родина в опасности даже прекрасный пол встает на её защиту. Мария Долина была одной из немногих женщин за штурвалом тяжелого бомбардировщика Пе-2. За время Великой Отечественной она совершила десятки боевых вылетов. В одном из сражений она прославила свое имя в веках. Несмотря на огонь вражеских зениток, истребителя и пожар в самолете Долина выполнила свою задачу.

Мария Ивановна Долина родилась в 1922 году. Её юность пришлась на грандиозный подъем советской авиации. Железные птицы стали ближе людям, а летчики вроде Чкалова были настоящими кумирами советского народа. На этой волне Мария и увлеклась авиацией. Сначала летала на планерах, затем всё более серьезно стала заниматься в аэроклубе. В 1939 году Долина окончила Херсонскую авиашколу. Чтобы попасть туда, Мария даже решилась прибавить себе пару лет. Перед войной 19-летняя Долина работала летчиком-инструктором в Днепропетровске.

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На фронт Мария Долина ушла добровольцем. Сначала она служила летчиком связи в истребительном полку. В конце 1941 года легендарная летчица Раскова начала формировать женские авиаполки. В один из таких и была зачислена Долина. Воевать ей пришлось на бомбардировщике Пе-2. Чтобы вести груженную бомбами машину в бой требовалась настоящая мужицкая удаль. Взлет "пешки" давался настолько тяжело, что штурману даже приходилось помогать женщине-пилоту. Долина совершила множество отважных вылетов, но бой 2 июня 1943 года заслуживает считаться особым примером мужества.


В тот день экипаж Марии Долиной должен был разбомбить вражеский аэродром на Кубани. В воздухе самолеты собирались в девятку и шли в атаку. Помимо плохой видимости бомбардировщикам мешала немецкая зенитная артиллерия. Зенитка с остервенением била по самолету Долиной, превращая небо вокруг в беспроглядную дымовую завесу. На подходе к взлетной полосе у бомбардировщика загорелся один из моторов. Несмотря на приказ командования вернуться, Долина потянула самолет к аэродрому. Сбросив бомбы, "пешка" стала заметно легче. Казалось, что теперь экипажу удастся без проблем вернуться домой.

Но на горизонте показался вражеский "мессер". Наши истребители увязли в бою с другой группой немецких самолетов, поэтому экипажу Долиной пришлось героически отбиваться своими силами. И вот уже заглох пулемет, так как кончились патроны. По немцу даже стали стрелять сигнальными ракетами. Видя горящий бомбардировщик "мессер" развернулся. Шансов спастись у советской летчицы практически не было. Мария чудом протянула охваченный пламенем бомбардировщик вдоль вражеской территории. Горящую машину удалось жестко посадить в паре километров от линии фронта. Раненый летчик-радист вытащил из кабины Долину и штурмана Джунковскую. Через считанные мгновения самолет взорвался.


В том бою советская группа бомбардировщиков не потеряла ни одного экипажа, при этом оставив врага без четырех истребителей. Мария Долина была удостоена ордена Красного Знамени. Бой 2 июня 1943 года в кубанском небе дал Марии Ивановне огромный опыт. Через год она стала уже командиром эскадрильи. Её бомбовые удары продолжили кошмарить немцев в небе над Белоруссией и Прибалтикой.


За годы Великой Отечественной войны Мария Ивановна Долина совершила 72 боевых вылета, сбросила на фашистские позиции более 40 000 килограммов бомб и сбила 3 самолета противника. Долина была одной из немногих женщин, прошедших 24 июня 1945 года на Параде Победы. За мужество, проявленное на фронте, Мария Ивановна 18 августа 1945 года была удостоена звания Героя Советского Союза. Она прожила долгую и счастливую жизнь, скончавшись в 2010 году в возрасте 89 лет.

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Метки: война   герои   история   
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Anna S Час назад
Я из Латвии, гражданка, но я с огромным уважением к Красной Армии и тем девушкам и парням, кто уничтожал нацистскую сволочь. Я прекрасно понимаю тот факт, что последователи того самого нацизма у нас у власти, но это не отменяет тот факт, что это презренно и мерзко.
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Сергей 4 минуты назад
Спасибо, не знал...
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