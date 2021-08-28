Бомбила немцев на горящем самолете. Подвиг Героя Советского Союза Марии Долиной.

Но на горизонте показался вражеский "мессер". Наши истребители увязли в бою с другой группой немецких самолетов, поэтому экипажу Долиной пришлось героически отбиваться своими силами. И вот уже заглох пулемет, так как кончились патроны. По немцу даже стали стрелять сигнальными ракетами. Видя горящий бомбардировщик "мессер" развернулся. Шансов спастись у советской летчицы практически не было. Мария чудом протянула охваченный пламенем бомбардировщик вдоль вражеской территории. Горящую машину удалось жестко посадить в паре километров от линии фронта. Раненый летчик-радист вытащил из кабины Долину и штурмана Джунковскую. Через считанные мгновения самолет взорвался.

В том бою советская группа бомбардировщиков не потеряла ни одного экипажа, при этом оставив врага без четырех истребителей. Мария Долина была удостоена ордена Красного Знамени. Бой 2 июня 1943 года в кубанском небе дал Марии Ивановне огромный опыт. Через год она стала уже командиром эскадрильи. Её бомбовые удары продолжили кошмарить немцев в небе над Белоруссией и Прибалтикой.

За годы Великой Отечественной войны Мария Ивановна Долина совершила 72 боевых вылета, сбросила на фашистские позиции более 40 000 килограммов бомб и сбила 3 самолета противника. Долина была одной из немногих женщин, прошедших 24 июня 1945 года на Параде Победы. За мужество, проявленное на фронте, Мария Ивановна 18 августа 1945 года была удостоена звания Героя Советского Союза. Она прожила долгую и счастливую жизнь, скончавшись в 2010 году в возрасте 89 лет.