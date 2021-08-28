Новогодняя сельская дискотека в конце 90-x

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Дискотека в сельском клубе, снятая на видеокамеру в ночь с 31.12.1997 на 01.01.1998 г. Кто застал, смотрим и вспоминаем. Сейчас некоторые моменты уже кажутся странными, но все счастливы. Например, молодежь танцует в одежде и шапках. Еще клали сумки в центр круга (чтобы видеть). Если на такую дискотеку заходил кто-то неместный, драка была гарантирована. Между своими тоже нередко случалось.
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Метки: Сельский клуб дискотека новый год
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Все-таки молодцы, кто в те времена записывал для истории. Не совсем дешевое удовольствие было :)
Я б даже денег дал, чтоб на денек-другой туда вернуться
Ну и по вечерам с одной девчонкой из нашей же группы ходили на местные танцы. Остальная группа была категорически против и говорила, что типа "нарвётесь", а нам потом расхлёбывать. Но обошлось. Никаких эксцессов с местными не было. Просто посматривали на нас с любопытством.
Да в любом селе, городского хоть как то опустить- праздник!
Всё было как в армии, или тюрьме- как себя представишь, так к тебе и будут относиться.
Чмо затопчут, а если сильный хотя бы духом, то после драки и нальют, и подружишься с местными.
Везде по разному)
На ютубе есть 4 части выступления