Новогодняя сельская дискотека в конце 90-x

Дискотека в сельском клубе, снятая на видеокамеру в ночь с 31.12.1997 на 01.01.1998 г. Кто застал, смотрим и вспоминаем. Сейчас некоторые моменты уже кажутся странными, но все счастливы. Например, молодежь танцует в одежде и шапках. Еще клали сумки в центр круга (чтобы видеть). Если на такую дискотеку заходил кто-то неместный, драка была гарантирована. Между своими тоже нередко случалось.