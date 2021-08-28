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Новогодняя сельская дискотека в конце 90-x

Новогодняя сельская дискотека в конце 90-x (1 фото + 1 видео)

Автор:
28 августа 2021 19:39
Сообщество : Жизнь
Метки: Сельский клуб   дискотека   новый год   
669
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Дискотека в сельском клубе, снятая на видеокамеру в ночь с 31.12.1997 на 01.01.1998 г. Кто застал, смотрим и вспоминаем. Сейчас некоторые моменты уже кажутся странными, но все счастливы. Например, молодежь танцует в одежде и шапках. Еще клали сумки в центр круга (чтобы видеть). Если на такую дискотеку заходил кто-то неместный, драка была гарантирована. Между своими тоже нередко случалось.

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Метки: Сельский клуб   дискотека   новый год   
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12  комментариев
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9k
Атеист 2 часа назад
лет через 20 современные дискатечки также будут выглядеть странно и смешно. Небось в шлемах с вирт реальностью подключатся к серверу(ну тип танцпол там) и будут танцевать ать ать!).. каждый у себя дома, но в шлемах танцуют якобы на танцполе где-то там.. в крутом месте
.. а может и нет.
Все-таки молодцы, кто в те времена записывал для истории. Не совсем дешевое удовольствие было :)
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11k
Bill Полчаса назад
Драка была гарантированна только если местных девок начинаешь клеить.
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37k
Андрей 47 минут назад
Шапки у девчонок богатые.
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13k
Алексей 56 минут назад
Молодые, пьяные , беззаботные.

Я б даже денег дал, чтоб на денек-другой туда вернуться
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3k
RALEXXX Час назад
Когда-то был на практике в Орловской области, пос. Нарышкино.
Ну и по вечерам с одной девчонкой из нашей же группы ходили на местные танцы. Остальная группа была категорически против и говорила, что типа "нарвётесь", а нам потом расхлёбывать. Но обошлось. Никаких эксцессов с местными не было. Просто посматривали на нас с любопытством.
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417
Сергей Сергеев Час назад
Если выйти с сельской дискотеки и долго смотреть на звёзды, то из носа перестанет течь кровь.
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11k
uutb Час назад
Интересно, какова вероятность, что кто-то себя узнает?
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3k
Федя Хитрый 2 часа назад
Сельские городских еще как то побаивались. А если из другого села- тогда драка 100%. Сумку клали не что бы видеть- а что бы пометить территорию. Типо эта компания будет танцевать здесь.
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8k
Андрей А 2 часа назад
Земляки-"Дискотека Авария"1996г. Шуя.
На ютубе есть 4 части выступления
Ссылка www.youtube.com
Ссылка www.youtube.com
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