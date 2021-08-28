"Кому плохо от потепления ?"

Это Рамонский район, Воронежская область. Ещё 20 лет назад это было мечтой, а сегодня в 2021 собирают люди урожай персиков, абрикосов и вот вот доспеют грецкие орехи.
Это персик сортовой, из саженца. Сладкий, упругий, лучше магазинного, ни кислинки, доспели в августе. В девяностые они бы просто вымерзали зимой, а летом не успевали вызревать.
Персик выросший из косточки персика сортового, для еды не ахти, но отлично заходит для компотов.
Абрикосы, крупные, сладкие, не какие-то магазинные ошмётки, уже в июле собрали.
Грецкий орех, к сентябрю дозревает. В итоге дополнительные 3 градуса тепла в среднем в год, плюс один тёплый месяц весной и один осенью, это будет великим благом. Глобальное потепление стаивает ледники, больше воды попадает в мировой круговорот воды, это больше дождей и тепла.
Источник:
- Климат Земли прошел точку невозврата
- Воронежская область в огне: огонь добрался до жилых домов
- Глобальное потепление возвращает к жизни доисторические растения
- С Воронежем случился Воронеж
- В райцентре Воронежской области попали на видео пляски вокруг Вечного огня
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Например им-
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Линейная аппроксимация - удел недальновидных людей.
Очевидно же, что всё устроено чуть сложнее чем 3 градуса, хорошо а 6 это ровно в 2 раза лучше.
То что изменение средней температуры это не только персики и абрикосы в Воронежской области, но и ещё аномальные (местами катастрофические) природные явления (происходящие всё чаще) в других местах - это мелочи, из Воронежа не видно.
Еще бы пошли дожди и грибов наморозить-и будет полный за"бись.
Хотя по мне, лучше их в магазине купить, чем полгода жариться на сорокаградусной жаре.