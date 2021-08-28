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Кому плохо от потепления

Кому плохо от потепления (11 фото)

Автор:
28 августа 2021 17:00
Метки: воронежская область   персик   потепление   
297
11

Это Рамонский район, Воронежская область. Ещё 20 лет назад это было мечтой, а сегодня в 2021 собирают люди урожай персиков, абрикосов и вот вот доспеют грецкие орехи.

Это персик сортовой, из саженца. Сладкий, упругий, лучше магазинного, ни кислинки, доспели в августе. В девяностые они бы просто вымерзали зимой, а летом не успевали вызревать.

×

Персик выросший из косточки персика сортового, для еды не ахти, но отлично заходит для компотов.

Абрикосы, крупные, сладкие, не какие-то магазинные ошмётки, уже в июле собрали.

Грецкий орех, к сентябрю дозревает. В итоге дополнительные 3 градуса тепла в среднем в год, плюс один тёплый месяц весной и один осенью, это будет великим благом. Глобальное потепление стаивает ледники, больше воды попадает в мировой круговорот воды, это больше дождей и тепла.

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Метки: воронежская область   персик   потепление   
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Spanki Час назад
"Кому плохо от потепления ?"
Например им-
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28k
Игорь 4 минуты назад
"дополнительные 3 градуса тепла в среднем в год, плюс один тёплый месяц весной и один осенью, это будет великим благом. Глобальное потепление стаивает ледники, больше воды попадает в мировой круговорот воды, это больше дождей и тепла."
==========
Линейная аппроксимация - удел недальновидных людей.
Очевидно же, что всё устроено чуть сложнее чем 3 градуса, хорошо а 6 это ровно в 2 раза лучше.
То что изменение средней температуры это не только персики и абрикосы в Воронежской области, но и ещё аномальные (местами катастрофические) природные явления (происходящие всё чаще) в других местах - это мелочи, из Воронежа не видно.
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2k
Мефодий 6 минут назад
Тю, Воронежская область...в прошлом годе в Балабаново (Калужская) на участке корзинку грецкого ореха собрали. В этом правда чет не плодоносил...
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9k
Schandmaul 51 минуту назад
недальновидно однако, если так продолжится(а почему оно должно прекратится), то через 20-30-50 лет потеплеет ещё немного и расти будет только саксаул
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59k
Опиум для народа Час назад
Меня лично устраивает всё. Полтора морозильных ларя набил ягодами и другими помидорами/перцем. И ежевики море и вишни. Яблок и груш уйма. Виноград. В огороде урожай вполне на уровне. Только поливать не ленись.
Еще бы пошли дожди и грибов наморозить-и будет полный за"бись.
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50k
parallax Час назад
Если так дальше пойдёт, то через пару лет бум собирать урожаи фиников.
Хотя по мне, лучше их в магазине купить, чем полгода жариться на сорокаградусной жаре.
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Автор поста - имбецил. Хотя и копипастер не лучше...
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1k
Ловите наркомана! 2 часа назад
Для меня, жителя черноморского побережья, больше дождей - это самая лучшая новость
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