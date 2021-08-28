"Кому плохо от потепления ?"

Это Рамонский район, Воронежская область. Ещё 20 лет назад это было мечтой, а сегодня в 2021 собирают люди урожай персиков, абрикосов и вот вот доспеют грецкие орехи.

Это персик сортовой, из саженца. Сладкий, упругий, лучше магазинного, ни кислинки, доспели в августе. В девяностые они бы просто вымерзали зимой, а летом не успевали вызревать.