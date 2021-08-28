Взрыв позитива. Выпуск №12

3.
Познакомить? pic.twitter.com/RChugINvtB— алексей булыгин (@bulygin499) August 27, 2021
6.
"Пришла в приют за собакой... ушла с ним" 🐱 pic.twitter.com/4WGyACNGAQ— Надежда Родионова (@Om9OadnfLzoo1ND) August 25, 2021
10.
Кто себя узнал, после первой рюмки?🤔😏— Старшина В Засаде (@AndrosPafos) August 26, 2021
Признавайтесь!🤣 pic.twitter.com/zhLOQj6Goj
11.
13 Теорий о Мультфильмах
12.
Всем хорошего вечера и доброй ночи 😊👋 pic.twitter.com/JDxlZWlzs9— Этна (@EtoEtna) August 26, 2021
13.
14.
Побег из Шоушенка - русская версия 😂— Victor in KRASNODAR™ 🇷🇺 (@KrasnodarIn) August 26, 2021
Дежурный дал беглецу проявить свой талант 🤭 pic.twitter.com/s4yJx6BVwT
15.
Стильно.. pic.twitter.com/6o34fDgMin— Эстонская разведка (@TOPMO3OK) August 27, 2021
16.
Едет такой Пётр из качалочки, а тут такое pic.twitter.com/gGwa6CxCPx— _Анастас сын Свинобама_ (@na78703324) August 22, 2021
17.
Завидую.... pic.twitter.com/nWPjK4Sfir— Подслушано в твиторе (@Podslyshano) August 28, 2021
18.
«Чай! Пустой напиток! А не дай нам его китайцы, бо‐о‐льшая суматоха могла бы выйти!» (М.Е. Салтыков‐Щедрин). Доброе утро! pic.twitter.com/sOREX4klbU— Этна (@EtoEtna) August 28, 2021
21.
С полу...взгляда.... pic.twitter.com/CdzCEyfaS6— Маруся (@WuvRDuHceRjsMWs) August 28, 2021
23.
Это что за покемон ? pic.twitter.com/ZWpibuAnqL— «Все знанья мира, что пошли мне впрок (@pure_fruit) August 28, 2021
25.
Доброе утро!— Маруся (@WuvRDuHceRjsMWs) August 28, 2021
В новый день...
Поехали!!!😁😁😁 pic.twitter.com/iw4MgoFpWq
26.
Легко!— Маруся (@WuvRDuHceRjsMWs) August 28, 2021
( ТК"Город Мастеров") pic.twitter.com/jXWi5myr7m
Авторский пост
- Интересные изображения для сравнения, которые откроют вам новую перспективу
- 22 любопытных факта обо всем на свете
- Подборка любопытных и слегка странных фото для настроения
- 16 неудачных фотографий котов, которые вызывают улыбку
- Скандальное фото тверских школьниц, надевших на ноги батоны, появилось в сети
Понравилось36