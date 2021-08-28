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Взрыв позитива. Выпуск №12

Взрыв позитива. Выпуск №12 (25 фото + 2 видео)

Автор:
28 августа 2021 11:28
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: Разное   картинки   позитив   фото   
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Продолжаем есть варенье с позитивным настроением)))

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Метки: Разное   картинки   позитив   фото   
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20k
Слепой Пью 4 часа назад
В 75-м в цеховой столовой инструментального (да и других цехов) Ворошиловградского тепловозостроительного ассортимент и интерьер были куда круче, можно любой торт домой заказать было, такого разнообразия блюд не в каждом ресторане встречалось...
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21k
Татьяна Юсова 2 часа назад
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