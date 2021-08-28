Два друга встретились на гладиаторской арене. Самый известный бой гладиаторов-друзей

Гладиаторов старались беречь. Им выдавали снаряжение получше. Да и сами битвы представляли из себя театрализованное представление. Часто обыгрывающее какие-то события из прошлого или эпохальные битвы.



В 80-м году нашей эры был наконец достроен Колизей. На его открытие обещали устроить просто грандиозное сражение. Современники пишут о пяти тысячах диких животных, морских сражениях и самых сильных воинах.



Но самым ярким событием открытия должен был стать бой двух лучших друзей. Гладиаторов Версуса и Прискуса. Из схватки должен был выйти только один. Награда победителю - свобода.



Версуса облачили в снаряжение гопломаха. Это тип гладиаторов, которые внешне отдаленно имитировал греческого воина гоплита. Ему вручили копье и кинжал. Копье позволяло ему вести бой на расстоянии. В случае ближнего боя последним шансом должен был стать кинжал.



Традиционными противниками гопломахов были мармилоны и фракийцы. Прискуса было решено облачить в снаряжение мурмилона. Такое название, по одной из версий, данный тип гладиаторов получил потому, что носил на шлеме изображение рыбы "мормир".

Доспехи мурмилона состояли из шлема, наруча на правой руке, короткой поножи на левой ноге, большого прямоугольного ростового щита. При этом панциря у него не было, чтобы он мог продемонстрировать публике свой мощный торс. Вооружен Прискус был коротким мечом.



Наконец бойцы сошлись на арене и никто из них долго не мог одержать верх. Толпа стала весьма великодушной и стала умолять императора, чтобы он даровал свободу обоим. Но император решил, что этого недостаточно и приказал обоим воинам бросить щиты на землю и биться без них.



Бой продолжился с новой силой. Но опять никто не мог одолеть соперника. Может быть друзья намеренно не пытались нанести друг другу критических и опасных ударов. В конце концов император остановил бой и объявил, что оба воина равны а посему получают лавровый венок и деревянные мечи, как символ свободы.



Версус вернулся на родину в Германию, а Прискус остался в Риме, став тренером в гладиаторской школе. С большой долей вероятности друзья заранее запланировали показать зрителям зрелищный бой, но при этом выйти из него победителями вдвоем. Скорее всего и император был в курсе их договоренности, но пожелал не вмешиваться и этим получить благосклонность толпы. В любом случае, как бы там ни было, у этой истории хороший финал.