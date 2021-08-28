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Два друга встретились на гладиаторской арене. Самый известный бой гладиаторов-друзей

Два друга встретились на гладиаторской арене. Самый известный бой гладиаторов-друзей (3 фото)

Автор:
28 августа 2021 04:19
Метки: Весус   Прискус   бой   гладиатор   
984
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Бой гладиаторов Весуса и Прискуса является самым известным боем в истории гладиаторских боев. И с одной стороны мы знаем и более известных гладиаторов. Таких, как Спартак. Но много ли кто помнит с кем дрался этот восставший раб?

С Версусом и Прискусом все иначе. А все потому, что бой был наиболее подробно описан современниками. Гладиаторы были любимцами публики и... лучшими друзьями. Друзья и противники, они открывали гладиаторский поединок в день открытия Колизея.


Версус жил среди римлян с самого детства, хотя и был родом из германских племен. Вероятно римляне уничтожили его поселение а его самого забрали в рабство. Он долго работал на каменоломне, но потом решил попытать счастья взяв в руки меч.

Юноша изъявил желание сражаться. И его поставили против другого сына раба Прискуса, чтобы решить, кто из них достоин пройти отбор. Оба будущих гладиатора показали себя очень храбро и достойно. В итоге в гладиаторскую школу решили взять обоих.

С тех пор они подружились. Вместе выходили на арену и никто не мог противостоять им. Публика обожала новых героев. Гладиаторские сражения были на тот момент очень затейливыми. Император выпускал на арену и диких животных и других рабов и приговоренных преступников для массовки.


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Гладиаторов старались беречь. Им выдавали снаряжение получше. Да и сами битвы представляли из себя театрализованное представление. Часто обыгрывающее какие-то события из прошлого или эпохальные битвы.

В 80-м году нашей эры был наконец достроен Колизей. На его открытие обещали устроить просто грандиозное сражение. Современники пишут о пяти тысячах диких животных, морских сражениях и самых сильных воинах.

Но самым ярким событием открытия должен был стать бой двух лучших друзей. Гладиаторов Версуса и Прискуса. Из схватки должен был выйти только один. Награда победителю - свобода.

Версуса облачили в снаряжение гопломаха. Это тип гладиаторов, которые внешне отдаленно имитировал греческого воина гоплита. Ему вручили копье и кинжал. Копье позволяло ему вести бой на расстоянии. В случае ближнего боя последним шансом должен был стать кинжал.

Традиционными противниками гопломахов были мармилоны и фракийцы. Прискуса было решено облачить в снаряжение мурмилона. Такое название, по одной из версий, данный тип гладиаторов получил потому, что носил на шлеме изображение рыбы "мормир".


Доспехи мурмилона состояли из шлема, наруча на правой руке, короткой поножи на левой ноге, большого прямоугольного ростового щита. При этом панциря у него не было, чтобы он мог продемонстрировать публике свой мощный торс. Вооружен Прискус был коротким мечом.

Наконец бойцы сошлись на арене и никто из них долго не мог одержать верх. Толпа стала весьма великодушной и стала умолять императора, чтобы он даровал свободу обоим. Но император решил, что этого недостаточно и приказал обоим воинам бросить щиты на землю и биться без них.

Бой продолжился с новой силой. Но опять никто не мог одолеть соперника. Может быть друзья намеренно не пытались нанести друг другу критических и опасных ударов. В конце концов император остановил бой и объявил, что оба воина равны а посему получают лавровый венок и деревянные мечи, как символ свободы.

Версус вернулся на родину в Германию, а Прискус остался в Риме, став тренером в гладиаторской школе. С большой долей вероятности друзья заранее запланировали показать зрителям зрелищный бой, но при этом выйти из него победителями вдвоем. Скорее всего и император был в курсе их договоренности, но пожелал не вмешиваться и этим получить благосклонность толпы. В любом случае, как бы там ни было, у этой истории хороший финал.


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Метки: Весус   Прискус   бой   гладиатор   
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Юденич 7 часов назад
Во все времена были достойные люди. Жаль что благодаря своей отваге погибали они первыми а выжывала всякая хитровжаренная мрась.
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