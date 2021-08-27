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"Я захочу и ты сейчас сдохнешь!": ревнивые жены облили зеленкой несовершеннолетнюю

"Я захочу и ты сейчас сдохнешь!": ревнивые жены облили зеленкой несовершеннолетнюю (2 фото)

Автор:
27 августа 2021 16:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   видео   жить в россии   насилие   новости   отношения   ревность   треш   
2746
2
В Иркутской области женщины остригли и поставили на колени 17-летнюю девушку.
В ответ на оскорбления жертва обвинений молчала и потом призналась, что все-таки с одним из мужчин она "ночевала". И тогда женщины поставили голую девушку на колени и продолжали допрос. Сейчас СК возбудили уголовное дело по статье "истязание несовершеннолетнего". Обнаженная жертва просила у прохожих кофту, но и на это у одной из мучительниц был ответ: "Кто даст, морду расшибу". Девушке так никто и не помог...

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Метки: Россия   видео   жить в россии   насилие   новости   отношения   ревность   треш   
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25  комментариев
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77
Олег Леонтьев 51 минуту назад
Таким свиньям только ленивый изменять не будет
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4k
tamin 8 минут назад
Походу баб посадят а мужики свободны! С чем их и поздравляю. А вообще бабский суд страшная вещь. Они же не адекватны
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6k
Matthew Hopkins Полчаса назад
Ревнивая баба - это 3,143дец. А если ещё и пьющая, то это 3,143дец вдвойне. А если две ревнивые, некрасивые и пьющие бабы, то это вообще такой 3,143дец, что и подумать страшно.
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22k
Ваня 46 минут назад
ну, дамочки себе на ровном месте статьи подняли...
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17k
Марина Час назад
Порадуемся за то, что малолетка ещё школу не закончила, а уже нашла себе призвание в этой жизни. Хотя, может это самая настоящая, чистая, первая любофь с обоими мужиками.
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2k
alex5450 Час назад
Никого тут особо не жалко. Юная потаскуха уже получила, дуры получат, мужик, который в итоге всё заварил замается теперь расхлебывать.
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64k
7guest 2 часа назад
Сегодня уже где-то в 12 дня было на фишках. Прежде чем повторяться, прочитайте новостную ленту.
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13
Киса Кацман 7guest 2 часа назад
с3,14здить же проще ...
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4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Старые калоши,мужей не удовлетворяют,а только ворчат ,а тут молоденькая:знает,каким бочком-рачком повернуться,как соснуть
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8k
Cornho 2 часа назад


https://old.fishki.net/3905235-v-zime-dve-obmanutyh-zheny-razdeli-ostrigli-i-orosili-zelyonkoj-maloletnjuju-razluchnicu.htmlhttps://old.fishki.net/3905235-v-zime-dve-obmanutyh-zheny-razdeli-ostrigli-i-orosili-zelyonkoj-maloletnjuju-razluchnicu.html
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13k
Объект реальности 2 часа назад
К малахову в студию
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5k
Shade116 2 часа назад
Свиноматки
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17k
KOSTELLO 2 часа назад
Сейчас СК возбудили уголовное дело по статье "истязание несовершеннолетнего"

Ну там и мужа надо подтягивать, за пересып с несовершеннолетней
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