"Я захочу и ты сейчас сдохнешь!": ревнивые жены облили зеленкой несовершеннолетнюю

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В Иркутской области женщины остригли и поставили на колени 17-летнюю девушку.
Причиной такого неадекватного поведения стали подозрения, что их мужья изменяли им с девушкой. Жены приехали на разборки аж в соседний город, обвиняя девушку в том, что она позволила себе "общаться" с их мужьями.
"Объясняй, почему тебя здесь девчонки мутузят. Объясняй, иначе ты голая отсюда пойдешь. Жду ровно две секунды", - твердила одна из участниц конфликта.
"Объясняй, почему тебя здесь девчонки мутузят. Объясняй, иначе ты голая отсюда пойдешь. Жду ровно две секунды", - твердила одна из участниц конфликта.
В ответ на оскорбления жертва обвинений молчала и потом призналась, что все-таки с одним из мужчин она "ночевала". И тогда женщины поставили голую девушку на колени и продолжали допрос. Сейчас СК возбудили уголовное дело по статье "истязание несовершеннолетнего". Обнаженная жертва просила у прохожих кофту, но и на это у одной из мучительниц был ответ: "Кто даст, морду расшибу". Девушке так никто и не помог...
И тут стоит вспомнить, что в измене повинен только тот, кто изменяет, вне зависимости от причин произошедшего (только если это не накачивание алкоголем или наркотиками до беспамятства, но это уже другая статья - Часть 1 ст. 131 УК РФ называет преступлением половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения... либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, потерпевшего.
Под беспомощным понимается такое состояние лица, когда оно в силу своего физического или психического состояния не могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному лицу).
Мужчина - не теленок, его нельзя "увести". И он способен нести ответственность за свои поступки, Впрочем, одна из сибирячек потом выкладывала видео с извинениями мужа за измену. Видимо, и ему прилетело, а статью "о домашнем насилии" никто не отменял, потому что у насилия нет пола.
Под беспомощным понимается такое состояние лица, когда оно в силу своего физического или психического состояния не могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному лицу).
Мужчина - не теленок, его нельзя "увести". И он способен нести ответственность за свои поступки, Впрочем, одна из сибирячек потом выкладывала видео с извинениями мужа за измену. Видимо, и ему прилетело, а статью "о домашнем насилии" никто не отменял, потому что у насилия нет пола.
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https://old.fishki.net/3905235-v-zime-dve-obmanutyh-zheny-razdeli-ostrigli-i-orosili-zelyonkoj-maloletnjuju-razluchnicu.htmlhttps://old.fishki.net/3905235-v-zime-dve-obmanutyh-zheny-razdeli-ostrigli-i-orosili-zelyonkoj-maloletnjuju-razluchnicu.html
Ну там и мужа надо подтягивать, за пересып с несовершеннолетней