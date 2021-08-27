"Я захочу и ты сейчас сдохнешь!": ревнивые жены облили зеленкой несовершеннолетнюю

И тут стоит вспомнить, что в измене повинен только тот, кто изменяет, вне зависимости от причин произошедшего (только если это не накачивание алкоголем или наркотиками до беспамятства, но это уже другая статья - Часть 1 ст. 131 УК РФ называет преступлением половое сношение с применением насилия или с угрозой его применения... либо с использованием беспомощного состояния потерпевшей, потерпевшего.

Под беспомощным понимается такое состояние лица, когда оно в силу своего физического или психического состояния не могло понимать характер и значение совершаемых с ним действий либо оказать сопротивление виновному лицу).

Мужчина - не теленок, его нельзя "увести". И он способен нести ответственность за свои поступки, Впрочем, одна из сибирячек потом выкладывала видео с извинениями мужа за измену. Видимо, и ему прилетело, а статью "о домашнем насилии" никто не отменял, потому что у насилия нет пола.