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Немного впечатлений об Австралии

Немного впечатлений об Австралии (21 фото)

Автор:
27 августа 2021 16:07
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: люди   путешествия   страны   
1442
21
Интересные фотографии и факты о стране, впечатления иностранцев.
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Метки: люди   путешествия   страны   
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6  комментариев
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1k
Ловите наркомана! 6 часов назад
В Австралию ни ногой!
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45k
doker 38 минут назад
Чудный континент! Антиподы, так сказать.

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50k
parallax 5 часов назад
Последнее фото.
Я бы прожаривал обувь в микроволновке, прежде чем обуть.
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2k
a_komolow 5 часов назад
ТС! Ты живой?
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10k
Голос Вселенной 6 часов назад
Комментарий к фото
Не знал, что животные у них такие сексуальные,,
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