Немного впечатлений об Австралии

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Интересные фотографии и факты о стране, впечатления иностранцев.
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Учительница физики сама защитила свой дом от лесных пожаров, а затем переждала пожар в бассейне с аквалангом
В Мэриборо, штат Квинсленд, Австралия, где родился автор Мэри Поппинс, П.Л. Трэверс, есть светофор с Мэри Поппинс
Патрик Бойл - спасатель, ездил по Маллакооте в поисках раненых диких животных. На фото с ним одна из спасенных им коал
Спасла этого парня из моего сарая, должно быть, он был заперт там на несколько дней, а через 10 минут он пришел к черному ходу, чтобы поблагодарить, прежде чем отправиться есть сливы!
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Метки: люди путешествия страны
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Я бы прожаривал обувь в микроволновке, прежде чем обуть.