Шведская группа АВВА возвращается

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После 39 лет перерыва, АВВА - самая популярная поп-группа всех времен - объявила о серии шоу на ультрасовременной площадке в Олимпийском парке в Стратфорде, Восточный Лондон, весной следующего года. Это будет Шоу волшебных голограмм под названием Abba Voyage в специально построенном помещении на 3000 мест.
Уже на следующей неделе Abba представит совершенно новую музыку.
На ультрасовременном шоу Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад выступят в качестве голограмм самих себя в период популярности.
На ультрасовременном шоу Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон и Анни-Фрид Лингстад выступят в качестве голограмм самих себя в период популярности.
В театре площадью 6710 квадратных метров будут проходить восемь спектаклей в неделю, к голограммам на сцене присоединятся настоящие исполнители. Театр обеспечит «360-градусное погружение», построен специально для шоу, с баром, продуктовыми киосками и магазином на территории. Название группы написано огромными светящимися буквами на фасаде здания.
Строительство уже обошлось в огромные восьмизначные суммы, но ожидается, что оно принесет сотни миллионов и вызовет восторг публики. Молодые двойники также были наняты для съемок сцен, которые будут использоваться во время шоу.
Инновационное шоу продлится до 2025 года, после чего ожидается, что оно будет транспортироваться по всему миру, но сначала в Стокгольм или Лас-Вегас. Здание спроектировано так, что его можно перевозить с места на место.
Инновационное шоу продлится до 2025 года, после чего ожидается, что оно будет транспортироваться по всему миру, но сначала в Стокгольм или Лас-Вегас. Здание спроектировано так, что его можно перевозить с места на место.
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Метки: интересное музыка новости
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6 600 695 просмотров 11 мар. 2013 г.
Агнета Фельтског родилась 5 апреля 1950 года, карьеру певицы начала в 13 лет. В 15 Агнета солировала в оркестре Бенгта Энгхартса, а в 17 написала песню Jag var så kär (I Was So in Love), ставшую хитом в Швеции. Для своего творчества девушка выбрала жанр поп-музыки. Самостоятельно написанные хиты обеспечили певице популярность на родине и за ее пределами. Агнета сотрудничала с германским продюсером Дитером Циммерманом, исполняя песни на немецком языке.
После распада группы Агнета Фельтског на протяжении пяти лет выпускала сольные диски, после чего почти 10 лет хранила молчание. В 1996 году состоялось возвращение певицы в шоу-бизнес, Агнета презентовала книгу мемуаров, сборник со своими лучшими песнями, в новом веке выпустила альбомы «My Colouring Book» и «А». По инициативе телеканала BBC был создан документальный фильм «Агнета: ABBA и далее...», посвященный биографии певицы. Агнета сейчас живет размеренной жизнью в поместье Экерё неподалеку от Стокгольма в окружении внуков, собак и лошадей. В число ее увлечений входит йога и астрология.
Как-то даже боязно услышать это, простите, стариковское пение: не хочу портить память о той легендарной группе.
Никого из поклонников не хочу обидеть- но факт по сути
.
Так это давно было. Лет десять назад. Мало того, что сейчас шоу-техника ешё круче, чем тогда. Так это ещё и АББА. Думаю, свои бабки они возьмут.
Похоже на
А шоу посмотрел бы с удовольствием!