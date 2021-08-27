Шведская группа АВВА возвращается

Строительство уже обошлось в огромные восьмизначные суммы, но ожидается, что оно принесет сотни миллионов и вызовет восторг публики. Молодые двойники также были наняты для съемок сцен, которые будут использоваться во время шоу.

Инновационное шоу продлится до 2025 года, после чего ожидается, что оно будет транспортироваться по всему миру, но сначала в Стокгольм или Лас-Вегас. Здание спроектировано так, что его можно перевозить с места на место.