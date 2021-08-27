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Шведская группа АВВА возвращается

Шведская группа АВВА возвращается (4 фото)

Автор:
27 августа 2021 15:51
Сообщество : Калейдоскоп
Метки: интересное   музыка   новости   
713
4
После 39 лет перерыва, АВВА - самая популярная поп-группа всех времен - объявила о серии шоу на ультрасовременной площадке в Олимпийском парке в Стратфорде, Восточный Лондон, весной следующего года. Это будет Шоу волшебных голограмм под названием Abba Voyage в специально построенном помещении на 3000 мест.

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Метки: интересное   музыка   новости   
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27  комментариев
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114
RUSSfan 7 часов назад
Хоть что-то хорошее возвращается...
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53
ОперАтоР 2 часа назад
Лучшая попгруппа всех времён и народов, с удовольствием схожу на шоу если выпадет такая возможность :)
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5k
Свирепый Бамбр 2 часа назад
Судя по заголовку и первой картинке - они сдохли давно, а сейчас возвращаются в виде приведений )))
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18k
Alf 4 часа назад
Agnetha Fältskog - When You Really Loved Someone
6 600 695 просмотров 11 мар. 2013 г.
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18k
Alf 4 часа назад
Дедушки и бабушки решили тряхнуть стариной... А почему бы и нет. Бабки и популярность всем нужно. Я их помню только молодыми. Был очень влюблён в блондинку Агнету. В то... время песни были вещь. Я иногда до сих пор слушаю.
Агнета Фельтског родилась 5 апреля 1950 года, карьеру певицы начала в 13 лет. В 15 Агнета солировала в оркестре Бенгта Энгхартса, а в 17 написала песню Jag var så kär (I Was So in Love), ставшую хитом в Швеции. Для своего творчества девушка выбрала жанр поп-музыки. Самостоятельно написанные хиты обеспечили певице популярность на родине и за ее пределами. Агнета сотрудничала с германским продюсером Дитером Циммерманом, исполняя песни на немецком языке.
После распада группы Агнета Фельтског на протяжении пяти лет выпускала сольные диски, после чего почти 10 лет хранила молчание. В 1996 году состоялось возвращение певицы в шоу-бизнес, Агнета презентовала книгу мемуаров, сборник со своими лучшими песнями, в новом веке выпустила альбомы «My Colouring Book» и «А». По инициативе телеканала BBC был создан документальный фильм «Агнета: ABBA и далее...», посвященный биографии певицы. Агнета сейчас живет размеренной жизнью в поместье Экерё неподалеку от Стокгольма в окружении внуков, собак и лошадей. В число ее увлечений входит йога и астрология.
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7k
Перст Указующий 5 часов назад
ABBA возвращаются. Теперь они BABA
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6k
Фельдъегерь 5 часов назад
а она куда-то уезжала? я просто не в курсе
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1k
azuver 5 часов назад
ABBA Легенда.На флешки в машине есть все популярные песни этой группы.С удовольствием гляну шоу.
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4k
Roninsamuray 5 часов назад
Посмотреть
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50k
parallax 6 часов назад
Любопытно будет посмотреть.
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2k
Мизантропище 6 часов назад
Деньги, видать, закончились.
Как-то даже боязно услышать это, простите, стариковское пение: не хочу портить память о той легендарной группе.
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2k
emporio_ss 6 часов назад
у них пени с современными не сравнить в них смысл есть
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14k
Поручик 7 часов назад
Хм? Проедены все гонорары и "роялти" за песни?
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6k
Дед Пихто 7 часов назад
Всему своё время...
Никого из поклонников не хочу обидеть- но факт по сути
.

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1k
Hallo FreeSpace 7 часов назад
Они конечно были хороши , но нафига это надо смотреть на пожилых диско-дедушек и бабушек ?
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2k
a_komolow 7 часов назад
Легендарная группа!
А шоу посмотрел бы с удовольствием!
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2k
VikaR 7 часов назад
ABBA навсегда
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