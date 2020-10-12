В Саудовской Аравии обнаружили следы древних людей

Эксперты полагают, что это следы по меньшей мере двух человек и нескольких животных. Они могут помочь понять маршруты, по которым люди вышли из Африки, а также глубже изучить раннюю экспансию Homo sapiens. Исследователи полагают, что следы принадлежат современным людям, основываясь на их росте и массе, - а не неандертальцам. Наряду с 233 окаменелостями были также обнаружены следы слонов и других животных.