В Саудовской Аравии обнаружили следы древних людей

Человеческие следы возрастом около 120 тысяч лет назад нашли на озере в пустыне на севере Саудовской Аравии. Это - самое раннее свидетельство существования современных людей на Аравийском полуострове. Благодаря ему ученые могут узнать больше о ранней экспансии Homo sapiens.
Вокруг древнего сухого озера в пустыне Нефунд, что находится в Саудовской Аравии, обнаружили семь человеческих следов. Группа международных исследователей определила, что возраст находок - от 112 000 до 121 000 лет. Теперь обнаруженные следы являются самым ранним свидетельством присутствия людей на Аравийском полуострове.
Эксперты полагают, что это следы по меньшей мере двух человек и нескольких животных. Они могут помочь понять маршруты, по которым люди вышли из Африки, а также глубже изучить раннюю экспансию Homo sapiens. Исследователи полагают, что следы принадлежат современным людям, основываясь на их росте и массе, - а не неандертальцам. Наряду с 233 окаменелостями были также обнаружены следы слонов и других животных.
"Следы - это уникальная форма ископаемых свидетельств событий прошлого. Мы знаем, что люди посещали это озеро в то же время, что и животные, чтобы получить воду. Кроме того, здесь не обнаружили каменных орудий, что необычно для подобной местности," - говорит соавтор исследования, профессор Майкл Петраглиа из Института истории человечества имени Макса Планка.
Ученые предположили, что эти места стали привлекательными из-за богатых ресурсов: "Присутствие крупных животных, таких как слоны и бегемоты, вместе с покрытой травой саванной и водными ресурсами, возможно, привлекло на север Аравии множество людей, перемещающихся между Африкой и Евразией," - продолжает профессор.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- На дне Балтийского моря нашли старинное судно в идеальном состоянии
- Археологи нашли в предполагаемой гробнице Клеопатры две позолоченные мумии
- "Игра смерти" - древнеегипетская игра для общения с загробным миром
- В Италии нашли кобылу - ровесницу Христа
- В Помпеях нашли идеально сохранившееся святилище
16
Понравилось16
Новости партнёров
Загрузка...