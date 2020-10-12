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В Саудовской Аравии обнаружили следы древних людей

В Саудовской Аравии обнаружили следы древних людей (4 фото)

Автор:
12 октября 2020 21:41
Сообщество : Наука
Метки: археологи   древние люди   история   мир   наука   находки   саудовская аравия   ученые   
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Человеческие следы возрастом около 120 тысяч лет назад нашли на озере в пустыне на севере Саудовской Аравии. Это - самое раннее свидетельство существования современных людей на Аравийском полуострове. Благодаря ему ученые могут узнать больше о ранней экспансии Homo sapiens.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: археологи   древние люди   история   мир   наука   находки   саудовская аравия   ученые   
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Alisher Alisher 38 минут назад
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