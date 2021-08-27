Налейте уже в стакан, хватит издеваться!

Что можно сделать в сети за 1 минуту

30+ самых странных лотов, выставленных на продажу в фейсбуке

А что, на тарелке нельзя было?

30 случаев, когда взрослые люди оказались беспомощны как младенцы

Когда из ресторана хочется уйти, едва заглянув в меню

Странные люди, странные вещи