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Налейте уже в стакан, хватит издеваться!

Налейте уже в стакан, хватит издеваться! (34 фото)

Автор:
27 августа 2021 08:30
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Reddit   Мы хотим чашки!   забавно   напитки   ну вы даете!   рестораны   смешно   странная подача   
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Вслед за сообществом "Мы хотим тарелки!", участники которого делятся самыми странными и изощренными способами подачи ресторанных блюд, в соцсети reddit появилось сообщество "Мы хотим чашки!" , участники которого в ужасе от того, что рестораторы творят с напитками.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Мы хотим чашки!   забавно   напитки   ну вы даете!   рестораны   смешно   странная подача   
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Izrin Maria 2 часа назад
Кубки из наутилусов.
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Шиц 48 минут назад
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Uron 51 минуту назад
"Хотя это и кукла, но все равно ощущение такое, что пьешь мозги" - женщины оценят
"Мне сегодня принесли коктейль в кожаной сумке" - точное название такой сумки - мошна, т.е. коктейль в мошонке...
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27k
Рекламщик Час назад
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Налейте уже в стакан, хватит издеваться!
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