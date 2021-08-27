Налейте уже в стакан, хватит издеваться!

Автор:
27 августа 2021 08:30
Вслед за сообществом "Мы хотим тарелки!", участники которого делятся самыми странными и изощренными способами подачи ресторанных блюд, в соцсети reddit появилось сообщество "Мы хотим чашки!"
, участники которого в ужасе от того, что рестораторы творят с напитками.
"Мне подали коктейль в пакетике. Цвет не добавил аппетита"
"Мне подали латте в шляпке гриба. Я, конечно, лоюблю грибы, - но отдельно от кофе"
Алкогольное желе в половинке вареного вкрутую яйца: выпивка и закуска в одном флаконе
"Хотя это и кукла, но все равно ощущение такое, что пьешь мозги"
"Этот коктейль подают в настоящей пепельнице. Спасибо, хоть сигара не настоящая - из шоколада"
"Коктейль из двух составляющих. Смешивается во рту. Глупая игра"
"Горячий кофе в пиале... а взять-то ее как, не обжигаясь?"
"Теперь мне не удастся сесть до конца матча"
Необычная чашка для молока
Сангрии - на всех на этом пляже!
Горячий шоколад в вафельном рожке: пей скорее, пока не протекло!
Надеемся, его хотя бы помыли?
Кофе в булочке: а пить-то как? Через соломинку?
Это не коктейль - это пьяная ванна для уточки!
Хочешь выпить? Позови на помощь электрика, он разберет твой стакан... то есть, лампу
"Мне только что принесли мохито в пакетике на маленькой тележке. Странно"
"Кажется, в баре закончились стаканы, и в ход пошла мерная посуда"
"Русалочий лимонад" поджается вместе с русалкой
Коктейль в раковине: почувствуй себя Посейдоном!
Здравствуй, шарик, новый год!
"Мне сегодня принесли коктейль в кожаной сумке"
Коктейль "Под ёлочкой" подают в одном из баров Торонто
Ящик рома - это не так много, как вы думаете
Когда осенью некуда девать урожай
Как они вообще умудрились залить туда коктейль?
"Мне принесли лимонад в лампочке"
А вы рискнете такое выпить?
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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"Мне сегодня принесли коктейль в кожаной сумке" - точное название такой сумки - мошна, т.е. коктейль в мошонке...