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Юмор для хорошего настроения

Юмор для хорошего настроения (27 фото)

Автор:
26 августа 2021 13:25
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
3347
27
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Метки: Юмор   картинки   комментарии   мемы   
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51  комментарий
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17k
nobody® 4 часа назад
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2k
Дмитрий Эквадор Лоха 18 секунд назад
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Коровьевого... это ж надо так слово перекрючить
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3k
Виктор Штурмаревич 2 минуты назад
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И такой же рот.
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1k
вася васильев 6 минут назад
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А нахрена они Вертеру? Он же робот)))
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3k
Виктор Штурмаревич 16 минут назад
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Не все варианты присутствуют.
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1k
вася васильев 18 минут назад
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Вот собакосодержащий продукт)))
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172
Pilot Drinkings 21 минуту назад
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О! Про меня говорят, что я изобретательный и находчивый! Меня этот чел реально радовал, из-за него я и взял никнейм такой
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84
Артур Котовой Полчаса назад
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Пузико тоже.
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746
LisA Полчаса назад
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это в Самаре такой коньяк, женщины с низкой социальной ответственностью и похороны дешевые или новость древняя?
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1k
вася васильев 40 минут назад
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Лещом хорошим, например!)))
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11k
Bill Час назад
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Не понимаю как сын 75-летнего пенсионера смог бы заменить 9 проституток.
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411
Сергей Сергеев 2 часа назад
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Собака.rar
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47k
Albert GER 2 часа назад
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но лучше ездить к жёнам в гости и бешпармак кушать под ритмичные звуки домбры.
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10k
Василенко Татьяна 2 часа назад
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Да мать вашу!!! Под ПольшОЙ! В школе от дождя что ли скрывался?
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47k
Albert GER 2 часа назад
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паст это тюбик шоли???
нашо вы тут псячу мову лепите без перевода.

айм но пиг инглиш!))
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13k
alexis 2 часа назад
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г. Нарва С-Петербургской губернии.
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14k
Corvus Corax 2 часа назад
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Во дает дед, который год уже деньги прожигает...
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14k
Corvus Corax 2 часа назад
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коровьЕГО... Пусть и учебник русского языка прихватит...
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13k
alexis 2 часа назад
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Большой барабан подходит.
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10k
Kucher 2 часа назад
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Значит талантливо сделано было, раз даже быки поверили.
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324
Елена Букреева 3 часа назад
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Популярные таблички в то время. В России их тоже было много. Только к собакам приравнивались "нижние чины".
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324
Елена Букреева Albert GER 2 часа назад
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А шо таки сподвигло человека написать картинку за хохлов если он живет в России, где в то время была подобная социальная несправедливость?
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Елена Букреева MarkovAlexandr Час назад
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Такие таблички был вплоть до 17 года. А после началась кровавая каша, что тоже не лучше.
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324
Елена Букреева Albert GER Полчаса назад
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Почем мастер-класс как грабить покоренные народы? ))
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