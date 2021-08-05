Женские купальники 1930-х годов

Одним из самых известных модельеров, занимавшихся купальниками, стал австралиец Питер О'Салливан. Он представлял свои купальники не только в Австралии, но и в Британии, и в Америке. Он разработал и запатентовал поясную пряжку на купальник, известную позднее как "пряжка Супермена", а также придумал "щит скромности" - минималистичную юбку, вшитую в купальный костюми едва прикрывающую бедра. Такие микроюбки в качестве составных частей купальников используются и сегодня.