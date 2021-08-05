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Женские купальники 1930-х годов

Женские купальники 1930-х годов (11 фото)

Автор:
05 августа 2021 08:30
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   женская мода   истоия   купальники   купальные костюмы   мода   одежда   пляжная мода   
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В 1930-е строгие требования приличий, относившиеся к внешнему виду женщин, стремительно отступали, и дамы, наконец-то, получили возможность загорать на пляжах, не вызывая возмущения ревнителей нравственности. В чем же они загорали?
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Исторические факты   женская мода   истоия   купальники   купальные костюмы   мода   одежда   пляжная мода   
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