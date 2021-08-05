Женские купальники 1930-х годов

66
11
В 1930-е строгие требования приличий, относившиеся к внешнему виду женщин, стремительно отступали, и дамы, наконец-то, получили возможность загорать на пляжах, не вызывая возмущения ревнителей нравственности. В чем же они загорали?
Силуэт купальника 1930-х годов был вдохновлен мужскими купальниками? которые все еще оставались цельными, напоминая цирковое трико. Чтобы выглядеть в таком костюме привлекательно, мужчине требовалось мускулистое стройное тело спортсмена. Женщинам, примерившим подобные купальники, теперь тоже нужно было похудеть добиться спортивного тела. Наверное, эпоявление купальников стало первой ступенькой к многолетней борьбе женщин за худобу.
×
Купальные костюмы начала 1930-х годов стали более открытыми по сравнению со стилями 1920-х годов. Они открывали больше кожи ног и спины, чем когда-либо прежде. Тонкие бретельки также стали изобретением той эпохи - отныне женщины могли щеголять плечами, которым следовало быть крепкими и мускулистыми. Купальные костюмы 1930-х по общему крою уже мало отличаются от современных купальников.
Одним из самых известных модельеров, занимавшихся купальниками, стал австралиец Питер О'Салливан. Он представлял свои купальники не только в Австралии, но и в Британии, и в Америке. Он разработал и запатентовал поясную пряжку на купальник, известную позднее как "пряжка Супермена", а также придумал "щит скромности" - минималистичную юбку, вшитую в купальный костюми едва прикрывающую бедра. Такие микроюбки в качестве составных частей купальников используются и сегодня.
Купальные костюмы в 1930-е перестали быть традиционно полосатыми и стали обретать все более яркие расцветки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Женский аксессуар, который легко превращался в оружие
- Плавки вверх! Знаменитости демонстрируют новую пляжную моду
- 10 невероятных загадочных историй о самом сексуальном оружии обольщения
- Девушку высмеяли в сети из-за слишком откровенного свадебного платья
- Предшественники грамот и благодарностей: столетние моральные поощрения
15
Понравилось15
Новости партнёров