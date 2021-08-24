Премьера спектакля «Первый хлеб» состоялась 19 июля 2021 года. В центре постановки оказываются потерянные молодые люди, которые не знают, что делать со своими жизнями, и поэтому идут на войну. Вскоре после премьерного показа организация «Офицеры России» обратилась в Генпрокуратуру и мэрию Москвы с жалобами на оскорбление ветеранов, которое, как они заявили, содержится в монологе главной героини в исполнении Ахеджаковой.

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил проверить постановку театра «Современник» на предмет оскорбления ветеранов, «пропаганду однополой любви», «разжигание межнациональной розни».

В «Первом хлебе» Ахеджакова играет седовласую бабушку Нурию в объемной майке с надписью «Eminem». Ее внук уходит на войну — и Нурия чувствует, что он не вернется. Далее по сюжету пьяная Нурия приходит на кладбище, на могилу своего мужа, погибшего на войне в Афганистане. Рядом похоронен ветеран Великой Отечественной войны. Нурия сетует, что ее внук идет на войну, и обращается к могилам с гневным нецензурным монологом, так возмутившим «Офицеров России».

И вот спектакль польского режиссера Бениамина Коца «Первый хлеб» с Лией Ахеджаковой в главной роли оперативно снят с показа в театре «Современник». «Вы же слышали всякие скандальные отзывы? Что будет со спектаклем «Первый хлеб» — непонятно. Пока до октября его не будет, а дальше следите за афишей, — заявили в кассе театра.

А сама Лия Ахеджакова сообщила прессе, что до октября у нее и у всей команды спектакля отпуск, а что будет дальше – неизвестно.