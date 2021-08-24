Австралиец путешествует по миру в поисках подводных сокровищ: и весьма в этом преуспел

За 15 лет путешествий 40-летний Ли Веббер, известный в соцсетях как «Искатель сокровищ с Бонди», нашел уже 50 сейфов, множество пистолетов, патронов, мотоцикл BMW, тысячи велосипедов, украшения и странную золотую монету.
Веббер специализируется на поисках сокровищ под водой: от магнитной рыбалки в Амстердаме до подводного металлоискания на Ибице и в Таиланде. Страсть Веббера к поиску сокровищ началась одним летом, когда он плавал на пляже Бонди в родном Сиднее.
«Я серфер. Я вырос, занимаясь серфингом, и даже в дни, когда совсем не было волн, мне нравилось находиться в воде, – рассказал он MailOnline Travel. – В один из таких дней я пошел поплавать с маской и трубкой, и в том месте, где люди прыгают в воду, я заметил, что на дне лежат монеты. Я стряхнул немного песка, и монет оказалось еще больше. Я подумал: «О, черт возьми», и в голове словно лампочка загорелась: «Я куплю себе подводный металлоискатель». Я начал подсаживаться, потому что это было очень весело. Я заметил, что все вокруг меня ищут рыбу, и подумал: «Ребята, вы не знаете, что упускаете!».
С этого момента Ли зацепило, но ему никак не удавалось встретиться с другими охотниками за сокровищами, чтобы узнать все тонкости этого дела.
Ли сказал: «Я хотел завести новые знакомства, встретить других охотников за сокровищами. Часто бывало, что я отправлял им сообщение или писал письмо, но им было не особо интересно встречаться с незнакомцами. Они не хотели делиться своими местами, и я подумал: «Я просто сниму несколько видео и выложу их на YouTube. Тогда люди смогут меня заметить, и, надеюсь, я смогу с кем-нибудь познакомиться и вместе поохотиться за сокровищами». Так родился Bondi Treasure Hunter.
После того, как Ли исследовал все пески Австралии, он вывел свое новое хобби на новый уровень, отправившись за границу.
«Я путешествовал по Испании, Франции, Австралии и Новой Зеландии, – рассказал Ли. – Также был в Нидерландах, на Ибице и в Таиланде. Сейчас я строю дом на колесах и планирую провести лето, путешествуя по Европе в поисках сокровищ». Ли также побывал в Лондоне, где бродил по реке Темзе в поисках сокровищ.
Недавно Ли был в Амстердаме, где большую часть времени занимался магнитной рыбалкой на старых каналах голландского города.
Используя привязанные к длинной веревке магниты, которые можно найти в динамиках, Ли ловит всевозможные сокровища, включая пистолеты и патроны, которые передает полиции, тысячи велосипедов и даже мотоцикл BMW.
«Мы бросили несколько магнитов и наткнулись на сейф, а затем на еще один сейф. Я просто такой: «Да что происходит в этом канале?», – сказал он MailOnline. – Очевидно, это было место, куда какие-то парни сбросили все сейфы после того, как совершили ограбления в окрестностях Амстердама. Мы нашли в этом канале около 50 сейфов».
Ли даже сам нырнул в канал – и обнаружил огромный сейф, полный памятных монет. Ему пришлось нанять кран, чтобы достать его.
Некоторые из найденных сокровищ Ли оставляет себе, другие раздает, а многие продает. Среди его любимых находок – золотая монета розенобль 1600-х годов и золотые кольца с гравировками 17-го века.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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