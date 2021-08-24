Австралиец путешествует по миру в поисках подводных сокровищ: и весьма в этом преуспел

С этого момента Ли зацепило, но ему никак не удавалось встретиться с другими охотниками за сокровищами, чтобы узнать все тонкости этого дела.

Ли сказал: «Я хотел завести новые знакомства, встретить других охотников за сокровищами. Часто бывало, что я отправлял им сообщение или писал письмо, но им было не особо интересно встречаться с незнакомцами. Они не хотели делиться своими местами, и я подумал: «Я просто сниму несколько видео и выложу их на YouTube. Тогда люди смогут меня заметить, и, надеюсь, я смогу с кем-нибудь познакомиться и вместе поохотиться за сокровищами». Так родился Bondi Treasure Hunter.