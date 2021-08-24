Краткий рассказ о том, что не надо в себя ничего колоть

Тиктокерша захотела, чтобы ее губы были еще больше и вколола филлер — как итог, у девушки пошла очень неприятная аллергия по всему лицу..
Косметическая процедура закончилась госпитализацией для блогерши TikTok Лорен Фолкнер. Косметолог вколол девушке в губы препарат для растворения введенных ранее филлеров. Но реакция организма оказалась неожиданной, у нее начался приступ аллергии. Об этом Фолкнер сообщила на своей странице в социальной сети.
По словам блогерши, ее губы увеличились еще больше, тело покрылось сыпью и стало сложно дышать. Врачи диагностировали у девушки анафилактический шок — тяжелую аллергическую реакцию организма, которая без медицинского вмешательства может привести к летальному исходу.
«Я была на грани смерти, хорошо, что мой косметолог — медсестра», — поделилась Фолкнер.
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@lauzyfaulks
Can’t say I’d recommend anaphylaxis #lipfillercheck #lipdissolving #anaphylaxis #lipfillergonewrong♬ Oh No - Kreepa
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