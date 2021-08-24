Краткий рассказ о том, что не надо в себя ничего колоть

По словам блогерши, ее губы увеличились еще больше, тело покрылось сыпью и стало сложно дышать. Врачи диагностировали у девушки анафилактический шок — тяжелую аллергическую реакцию организма, которая без медицинского вмешательства может привести к летальному исходу.





«Я была на грани смерти, хорошо, что мой косметолог — медсестра», — поделилась Фолкнер.