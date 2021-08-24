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Краткий рассказ о том, что не надо в себя ничего колоть

Краткий рассказ о том, что не надо в себя ничего колоть (7 фото)

Автор:
24 августа 2021 09:53
Сообщество : Жизнь
Метки: Реакция   видео   красота   лицо   люди   укол   фото   
680
7

Тиктокерша захотела, чтобы ее губы были еще больше и вколола филлер — как итог, у девушки пошла очень неприятная аллергия по всему лицу..

Косметическая процедура закончилась госпитализацией для блогерши TikTok Лорен Фолкнер. Косметолог вколол девушке в губы препарат для растворения введенных ранее филлеров. Но реакция организма оказалась неожиданной, у нее начался приступ аллергии. Об этом Фолкнер сообщила на своей странице в социальной сети.

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По словам блогерши, ее губы увеличились еще больше, тело покрылось сыпью и стало сложно дышать. Врачи диагностировали у девушки анафилактический шок — тяжелую аллергическую реакцию организма, которая без медицинского вмешательства может привести к летальному исходу.


«Я была на грани смерти, хорошо, что мой косметолог — медсестра», — поделилась Фолкнер.

Видео

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Метки: Реакция   видео   красота   лицо   люди   укол   фото   
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20  комментариев
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41
Максим Абвгд Час назад
Ей так даже лучше. Сразу, издалека видно что безмозглая тиктохерша.
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5k
Rubezh Минуту назад
Тик Ток ведет к успеху
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35k
Лесли 🥰 3 минуты назад
Ну она же хотела губы больше! Че надо-то еще)))))
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23
Иван 5 минут назад
Если бы ей это накололи в концлагере, то все бы говорили, что над ней издевались.
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7k
КОСТЯН 6 минут назад
Один уже такой дебил был, руки-базуки... Чет давно о нём не слышно, видать сдох уже. И эта епанько туда же
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2k
Алекс 7 минут назад
Королева у ларька)))) все пацаны ее))))
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14k
Мария Коненкова 9 минут назад
В принципе, аллергические реакции на впервые вводимые препараты неспособен предугадать даже врач. Но вообще, "хорошо, что косметолог - медсестра", настораживает вдвойне - и то, что могла пойти к "косметологу" вовсе без образования, и то, что медсестра, то есть человек, по сути, научившийся делать уколы не самостоятельно, а в медучилище, может работать косметологом, и для кого-то это приемлемо.
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18k
Robin Hood 11 минут назад
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418
Дедуля 20 минут назад
Отлично! Побольше бы таких, чтобы все видели.
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2k
Алекс Чебурашкин Полчаса назад
ААА понятно и+++ая!
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5k
ДеониS Полчаса назад
пятое фото рассмешила до слез
жги дальше
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2k
ых Полчаса назад
В рот ей потные ноги, но мне непонятны мотивы людей, плюсующих эту "новость".
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818
* 37 минут назад
А как по мне, с опухшим еб@лом ей явно лучше))) Тупые курицы.
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31k
Михаил 39 минут назад
Странно кольцо в НОСУ, то слева, то справа. Что это значит, подскажите.
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63k
Viktor 59 минут назад
Жалко, что мозги вколоть нельзя!
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2k
Vitamin Час назад
Красавица зато стала, пистец)))
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14k
Alex Час назад
шоб так и осталось......
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56k
pynh Час назад
хер с ней
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