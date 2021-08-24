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Тест полностью построен по фильмам Леонида Гайдая. Пройти его смогут только те, кто рождён был в СССР. Вы один из таких людей?
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