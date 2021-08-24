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Кинотест повышенной сложности. Угадайте, о каком фильме Гайдая идёт речь?

Кинотест повышенной сложности. Угадайте, о каком фильме Гайдая идёт речь?

Автор:
24 августа 2021 09:46
Сообщество : Кино
Метки: Тесты   кинотесты   леонид гайдай   тест   тесты по фильмам Леонида Гайдая   тесты по фильмам СССР   
958
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Тест полностью построен по фильмам Леонида Гайдая. Пройти его смогут только те, кто рождён был в СССР. Вы один из таких людей?
Как называется фильм Гайдая, состоящий из трёх новелл, снятых по произведениям Михаила Зощенко?
Как называется фильм Гайдая, состоящий из трёх новелл, снятых по произведениям Михаила Зощенко?
Не может быть!
Забавные приключения
Вот это да!

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Из какой картины Гайдая этот кадр?
Из какой картины Гайдая этот кадр?
За спичками!
Операция "Ы" и другие приключения Шурика
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика
Последним фильмом Л. Гайдая стала эта лента...
Последним фильмом Л. Гайдая стала эта лента...
Частный детектив, или Операция "Кооперация"
Опасно для жизни!
На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди

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Какой фильм Гайдай снял сразу после ленты "Не может быть!"?
Какой фильм Гайдай снял сразу после ленты "Не может быть!"?
Спортлото-82
Инкогнито из Петербурга
12 стульев
Из какого фильма этот кадр?
Из какого фильма этот кадр?
Пес Барбос и необычный кросс
Самогонщики
Операция "Ы" и другие приключения Шурика
По мотивам чьих произведений был снят сборник короткометражных фильмов "Деловые люди"?
По мотивам чьих произведений был снят сборник короткометражных фильмов "Деловые люди"?
Д. Лондона
О. Генри
Т. Драйзера
В каком году на экраны вышла лента "Бриллиантовая рука"?
В каком году на экраны вышла лента "Бриллиантовая рука"?
1968
1972
1978
Во времена СССР произведение "12 стульев" экранизировали несколько раз. Какой актёр сыграл "Кису" Воробьянинова в ленте Гайдая?
Во времена СССР произведение "12 стульев" экранизировали несколько раз. Какой актёр сыграл "Кису" Воробьянинова в ленте Гайдая?
Анатолий Папанов
Сергей Филиппов
Андрей Миронов

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Метки: Тесты   кинотесты   леонид гайдай   тест   тесты по фильмам Леонида Гайдая   тесты по фильмам СССР   
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89
Crazy 51 минуту назад
Кинотест повышенной сложности. Угадайте, о каком фильме Гайдая идёт речь?Посмотреть
Кинотест повышенной сложности. Угадайте, о каком фильме Гайдая идёт речь?
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14k
Габит Калыков 19 минут назад
Ошибся с названием фильма после "12 стульев" и года выхода "Бриллиантовой руки".
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1k
Денис Ануфриев Полчаса назад
тест пройден успешно!
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265
BORODA 55 минут назад
1 из 8))) мне в детстве батя видик привез из командировки в конце 80-х!
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31k
Михаил Час назад
Идеально!
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