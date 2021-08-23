Почему у статуй Будды большие уши

Интересно, что даже на изображениях Будды у него такие же огромные уши. Почему же эту часть тела изображают именно так? Сейчас обо всем расскажем.

Мнение исследователей

У специалистов нет точной версии, из-за чего изображение именно такое. Но склоняются к нескольким самым правдивым теориям. Итак, вот некоторые из них.

Самые распространенные теории

Первая гласит о том, что до того момента как стать святым, Будда жил в роскошном богатом замке, у него ни в чем не было нужды. А у богатых людей была традиция носить все лучшие и тяжелые украшения в ушах, чтобы показать свой статус. Именно в тот период времени уши Будды и вытянулись до невероятных размеров.

Другая версия говорит совершенно об ином: якобы в ушах святого были так называемые тоннели, которые носили не как сейчас, для красоты и самовыражения, а для того, чтобы показать, что с человеком был совершен особый, магический обряд, имеющий огромное значения для духовного состояния.

Третья версия заключается в том, что огромные ушные мочки — это символ ума, мудрости и просветления. Только у людей с такими ярко выраженными мочками были все вышеперечисленные качества. Также сильно оттянутые мочки ушей символизировали умение сострадать и сопереживать окружающим.

Последние версии гласят о том, что Будда с помощью таких ушей способен расслышать все просьбы молящихся, быть постоянно в контакте со Вселенной и высшими силами. А ученые, которые не верят в «связь с космосом» дают более простое объяснение, чем все вышеперечисленные. Они считают, что реальный человек, который когда-то жил под именем Сиддхартхи Гаутамы попросту был частью определенной расы людей, которые по анатомическому строению тела имели массивные уши.