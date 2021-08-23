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Почему у статуй Будды большие уши

Почему у статуй Будды большие уши (4 фото)

Автор:
23 августа 2021 08:58
Сообщество : Факты
Метки: будда   интересно   мочки ушей   традиция   уши   факты   фото   
432
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Если вы хоть раз видели скульптуры или огромные статуи Будды, то наверняка замечали одну особенность, которая бросается в глаза: у статуй чрезмерно большие уши, а точнее мочки ушей.

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Метки: будда   интересно   мочки ушей   традиция   уши   факты   фото   
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398
Сергей Сергеев Час назад
Чтобы лучше слышать, дитя моё.
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Лабуда Час назад
Как известно уши растут всю жизнь. А что если Будда прожил лет 200 или 300, потому и уши так выросли?
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−21
Thomsen Час назад
Последние версии гласят о том, что Будда с помощью таких ушей способен расслышать все просьбы молящихся (ц)

Потрясающий вывод. Британские учёные наконец ответили на мучавший человечество вопрос.
Где-то это уже было....Ах да, у Шарля Перро же!
- А почему у тебя такие большие уши?
- А это чтобы лучше тебя слышать, дитя моё....
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