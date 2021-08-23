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Принцессы, королевы и прочие красавицы советского кино

Принцессы, королевы и прочие красавицы советского кино (18 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2021 06:06
Метки: СССР   актрисы   интересное   
596
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Тайная любовь советских мальчишек и предмет подражания для девочек - молодая и ослепительно красивая актриса из фильма-сказки. «Василиса Прекрасная», «Морозко», «Садко» - это ведь не просто наполненные волшебством кинокартины, которые все мы помним и любим с малых лет, целая эпоха в жизни нескольких поколений, эти актрисы - ее принцессы и королевы.

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Метки: СССР   актрисы   интересное   
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11k
Вася Час назад
Для пацанов которым в 84м было от 7 до 13 была только
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1k
Ивлар 4 минуты назад
Ну, вот Седых тут човсем зря включили, зря все таки Роу ее не переозвучил, внешность отличная, но как начинает говорить, то это все..Этот скрипуче-писклявый голосок, от которого волосы дыбом встают. Такое ощущение, что пенопластом по стеклу водят...
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1k
bigkoss 45 минут назад
Наталья Трубникова
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15k
Теуш Алексей Час назад
Есть Алфёрова из "Василия Буслаева", но нет Матлюбы Алимовой в роли императрицы Ирины из того же фильма, есть Царевна-лебедь из "Сказки о царе Салтане", а где царица - мать Гвидона - в исполнении Голубкиной оттуда же?... От себя добавлю: Снежная королева - Наталья Климова - "Снежная королева", 1966; Хозяйка Медной горы - Тамара Макарова - "Каменный цветок", 1946.
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9k
Taxi007 2 часа назад
Варвара Владимирова из «Не покидай»

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3
Darina 2 часа назад
Когда я смотрела золушку с Яниной Жеймо, понятия не имела, сколько ей лет, но никак не могла отвязаться от мысли, что она гораздо страше, чем ее героиня.
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