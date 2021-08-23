Принцессы, королевы и прочие красавицы советского кино

Никто уже и не вспомнит о том, что Наталья Седых была фигуристкой, зато всем хорошо ее роль Настеньки в фильме «Морозко» (1964 год). После съемок девушка поступила в хореографическое училище и лично забрала свои документы с киностудии, заявив, что сниматься больше не будет никогда. К счастью, обещания не сдержала.