Принцессы, королевы и прочие красавицы советского кино

Тайная любовь советских мальчишек и предмет подражания для девочек - молодая и ослепительно красивая актриса из фильма-сказки. «Василиса Прекрасная», «Морозко», «Садко» - это ведь не просто наполненные волшебством кинокартины, которые все мы помним и любим с малых лет, целая эпоха в жизни нескольких поколений, эти актрисы - ее принцессы и королевы.
У нее была слишком романтическая внешность, и это в тридцатые, когда в кино требовались исключительно типажи девушек-ударниц. Однако все-таки нашлась: Людмила снялась в главной роли вместе с Сергеем Столяровым в самой первой экранизации пушкинской сказки «Руслан и Людмила» (1938 год).
У Валентины Сорогожской — Василисы Прекрасной из одноименной сказки Александра Роу, можно сказать, классическая русская красота. Ради такой Василисы можно было и за тридевять земель отправиться, и нечисть сказочную сразить! Обидно только, что в кино ей досталось всего лишь две роли.
Марья Моревна, краса ненаглядная, из другой картины Роу «Кащей Бессмертный» (1944 год). К большому сожалению всех мальчишек и девчонок Советского Союза, эта актриса в кино снималась очень мало, предпочитая играть в театре.
Царственная, даже несколько суровая Любава из киносказки Александра Птушко «Садко» (1952 год) - одна из самых запоминающихся ролей этой талантливой актрисы и очень обаятельной женщины.
Так же как и Ларионова, Нинель играла в сказке Александра Птушко «Садко». Именно она и была той прекрасной и вечно печальной Ильмень-царевной, которая мечтает спасти ее навсегда судьбы все мальчишки СССР.
Второй фильм-сказка этой общепризнанной красавицы - «Илья Муромец» (1956 год), Нинель играла в нем Василису.
А в 1959 году ее снова позвали на главную роль в сказку «Марья-искусница» Александра Роу.
Никто уже и не вспомнит о том, что Наталья Седых была фигуристкой, зато всем хорошо ее роль Настеньки в фильме «Морозко» (1964 год). После съемок девушка поступила в хореографическое училище и лично забрала свои документы с киностудии, заявив, что сниматься больше не будет никогда. К счастью, обещания не сдержала.
Ее первая и практически единственная роль в кино - Снегурочка в экранизации одноименной сказки Островского (1968 год). Сама актриса была под стать своей героине - веселая, незлобивая, с легким и добрым характером. К сожалению, ее больше нет в живых - в 1988 году умерла от тяжелой болезни.
Дебютом в кино для нее стала роль царевны Лебедь в фильме Александра Птушко «Сказка о царе Салтане» (1966 год). Зрители были очарованы грацией этой красавицы - и не удивительно: она в то время уже была одной из солисток балета Большого театра.
Роль в фильме «Варвара-краса, длинная коса» (1969 год) стала визитной карточкой Клюевой; написана она была именно под нее.
Исполнительница роли Людмилы во второй экранизации поэмы Пушкина «Руслан и Людмила» (1972 год) режиссера Александра Птушко. Впечатляющая славянская красота актрисы внесла существенный вклад в успех фильма.
Юная красавица стала находкой для детского кино, ее необыкновенно выразительные глаза просто подкупали зрителя. Это именно она - наша любимица Аленушка из фильма «Финист - Ясный сокол» и Принцесса из «Принцессы на горошине».
Она сыграла невесту Василия Буслаева из одноименного фильма, вышедшего на экраны в 1982 году.
Очарование и искренность Евгении сделали ее одним из самых любимых народом принцесс советского кино. В ее звездном фильме «Обыкновенное чудо» просто невозможно представить в этой роли кого-то другого.
Эта удивительная актриса начала работы в кино с ролью мальчишки, а в 37 лет сыграла юную и наивную Золушку в одноименной сказке. «Героиня была ровесницей моей дочери», - рассказывала Янина в интервью об этой работе.
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