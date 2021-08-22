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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
2.
Рада Хрущева (1929-2016) и Алексей Аджубей заходят в Белый Дом на обед с Джоном Кеннеди. 30 января 1962 г. США.
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6.
Фидель Кастро и его товарищи в Лос Палос во время подготовки к штурму казарм Монкада в июле 1953 год
7.
В римские времена среди камней на дороге размещали так называемые ′′ Глаза тигра маленькие белые камни, чтобы их можно было увидеть ночью.
11.
Ядерный реактор нацистов
На снимке вы видите цилиндрический котёл нацистского экспериментального ядерного реактора B-VIII с поднятыми из него гирляндами из урановых кубиков. Этот реактор был собран немецкими учеными под руководством Вернера Гейзенберга в городе Хайгерлох, а в апреле 1945 г. тайно вывезен агентами американских спецслужб из разгромленного рейха в Штаты, где был собран заново.
12.
На снимке ниже американцы(бойцы Бориса Паша) демонтируют реактор сразу же после его обнаружения. Тяжелая вода и урановое топливо в реакторе отсутствовали. Урановые слитки общим весом 1,5 тонны и три бочки с тяжелой водой были закопаны немцами в поле, затем найдены американцами и вывезены в США вместе с реактором.
14.
Раненый британский солдат, которому ампутировали обе руки по локоть, работает на ферме, Франция. 1918 год
15.
Канадские солдаты в германской таверне, 29 марта 1945 года, Лембек, Германия
Десантники 1–го канадского парашютного батальона пьют пиво в таверне города Лембек (сейчас — район города Дорстен) в земле Северный Рейн–Вестфалия. Лембек был взят силами союзников 22 марта 1945 года.
16.
Верхушка египетской пирамиды. Одна из всего нескольких сохранившихся до наших дней. Создана около 1840 года до н.э., гранит.
17.
Морпех США с найденным в бункере противника портретом Иосифа Сталина. Северная Корея. 27.11.1950 г.
22.
Берлинская Олимпиада 1936 года. Арийские атлеты зигуют. Не зигует американский чернокожий спортсмен Джесси Оуэнс, «недочеловек» по их меркам. Но именно он и завоевал золото
23.
Французский велосипедист Джино Скиардис смазывает свой велосипед во время Тур де Франс 1949 года.
24.
Вот такую красоту все желающие могли наблюдать в южной части Тихого океана 31 мая 1957 года. Британские ядерные испытания «Оранжевый вестник».
25.
Суровые времена холодной войны. Дети играют в постройку Берлинской стены. Западный Берлин, Германия, 1962 год
26.
Тридцатитрёхлошадный комбайн в округе Уолла-Уолла, штат Вашингтон, 1902. photo: Robert N. Dennis
30.
Полезное с приятным. Бабульки играют в лото.
Жаргон игрокЖаргон игроков в лото:
1 — кол;
2 — лебедь;
3 — трое, на троих;
7 — топор;
10 — бычий глаз;
11 — барабанные палочки, барабанная дробь;
12 — дюжина;
13 — чертова дюжина;
18 — в первый раз;
21 — очко;
22 — гуси-лебеди;
25 — опять двадцать пять;
32 — голодный год;
33 — кучерявый (две горбатых) ;
41 — ем один;
43 — Сталинград;
44 — стульчики;
45 — баба ягодка опять;
48 — половинку просим;
50 — полста;
55 — перчатки;
61 — Гагарин;
66 — валенки;
69 — туда-сюда;
77 — топорики;
80 — бабушка;
81 — бабка с клюшкой;
88 — матрёшки;
89 — дедушкин сосед;
90 — дедушка.ов в лото:
1 — кол;
2 — лебедь;
3 — трое, на троих;
7 — топор;
10 — бычий глаз;
11 — барабанные палочки, барабанная дробь;
12 — дюжина;
13 — чертова дюжина;
18 — в первый раз;
21 — очко;
22 — гуси-лебеди;
25 — опять двадцать пять;
32 — голодный год;
33 — кучерявый (две горбатых) ;
41 — ем один;
43 — Сталинград;
44 — стульчики;
45 — баба ягодка опять;
48 — половинку просим;
50 — полста;
55 — перчатки;
61 — Гагарин;
66 — валенки;
69 — туда-сюда;
77 — топорики;
80 — бабушка;
81 — бабка с клюшкой;
88 — матрёшки;
89 — дедушкин сосед;
90 — дедушка.ов в лото:
31.
Открытие XIX Московского международного кинофестиваля, 1995 год, Россия. Режиссер Сергей Соловьёв и председатель жюри кинофестиваля актёр Ричард Гир 17 июля 1995 года
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