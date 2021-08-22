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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
22 августа 2021 23:54
Метки: история   ретро   фото   
221
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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RALEXXX 12 минут назад

В начале 60х по Москве ходила шутка:
Не имей сто рублей,
Не имей сто друзей,
А женись, как Аджубей.
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