11.

На снимке вы видите цилиндрический котёл нацистского экспериментального ядерного реактора B-VIII с поднятыми из него гирляндами из урановых кубиков. Этот реактор был собран немецкими учеными под руководством Вернера Гейзенберга в городе Хайгерлох, а в апреле 1945 г. тайно вывезен агентами американских спецслужб из разгромленного рейха в Штаты, где был собран заново.