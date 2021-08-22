Все, конечно, смотрели кинокартину С. Говорухина «Ворошиловский стрелок», в которой ветеран войны, пенсионер Афонин, великолепно сыгранный М. Ульяновым, разочаровавшись в органах правопорядка, сам мстит трем подонкам, изнасиловавшим его внучку. Фильм заканчивается своеобразным «хэппи-эндом» – зло наказано, девушка благополучно отходит от стресса, а старик-ветеран, благодаря местному участковому, избегает меча бескомпромиссной и безглазой дуры-Фемиды.
В реальности все было гораздо страшнее и трагичней. Фильм был создан по повести Виктора Пронина «Женщина по средам». Талантливый журналист и публицист Пронин работал в журнале «Человек и закон» и по роду деятельности неоднократно сталкивался с удивительными случаями уголовных преступлений, как тупых, зверских и бессмысленных, так и спорных с моральной точки зрения. Когда преступник и убийца на самом деле оказывался достойным и порядочным человеком, совершившим свои преступления во имя справедливости и блага людей.
Таким был простой парень Дмитрий Данилов. Он родился в Москве в семье известного спортсмена-боксера. Отец с детства прививал любовь к спорту и настоящие мужские понятия чести и достоинства. Дима вырос сильным парнем с крепким внутренним стержнем. Он не выносил несправедливости, не мог спокойно видеть, как обижают и издеваются над слабым и беззащитным человеком, всегда был готов помочь другу. Кроме бокса он занимался каратэ и восточными единоборствами. Причем не просто драками, он всерьез изучал философию чести самураев (Бусидо).
Как-то в юности на улице он защитил девочку-школьницу от хамов-хулиганов, пристававших к ней. Знакомство с Олей переросло в романтическую любовь, и когда Диме пришло время идти в армию, девушка пообещала ждать его. Дмитрий в отличие от многих современных юношей не «косил» от воинской службы, он сам буквально потребовал, чтобы его направили служить в Афганистан (дело было в конце 80-х). Данилов честно служил в ВДВ, не прятался за спинами товарищей, был верным другом и солдатом. Тяжелую службу ему облегчали еженедельные письма от любимой Оли. Но за месяц до её окончания письма перестали приходить. Парень не находил себе места, неужели девушка забыла его, перестала ждать, нашла себе другого? Истина оказалась страшнее.
Конец 80-х. Союз не развалился, но уже разваливается. Страну захлестнула волна неконтролируемой преступности. Банды отморозков делили между собой улицы и районы, сколачивались первые ОПГ. Жизнь медленно, но верно скатывалась в чернуху, где продажные органы "правопорядка" уже не могли защитить простых граждан. Однажды поздним вечером Ольга возвращалась с занятий домой. Тут ее окружила группа гопников-хулиганов. Они затащили девушку в грязный подвал, изнасиловали, избили и ограбили, вырвав с корнем золотые сережки из ушей.
В милиции заявление не приняли, издевательски посоветовав «не шляться по ночам». Не выдержав унижения и позора, юная девушка написала последнее письмо Дмитрию и приняла смертельную дозу снотворного. Ее родители не решились отправить предсмертное письмо парню в армию, отдали, когда он пришел к ним домой.
Дмитрий несколько недель был сам не свой, ни на что не реагировал, лежал у себя в комнате. Жизнь без любимой потеряла для него смысл. Его друг не оставлял его и чтобы хоть как-то отвлечь парня притащил видеомагнитофон и кучу кассет. Дмитрий безучастно смотрел в экран, пока не дошел до американского боевика «Жажда смерти», где главный герой в исполнении Чарльза Бронсона мстит уличным бандитам и хулиганам за смерть своей жены и дочки.
Дмитрий Данилов очнулся. Он нашел себя, понял, что ему делать. Он не знал конкретных насильников своей девушки. Но разве это было важно!? Он собрался мстить всем хулиганам, бандитам и насильникам. Не только за смерть Ольги, но за слезы и позор других обесчещенных девушек, за издевательства и побои беззащитных стариков, женщин, детей. У Данилова не было денег на оружие, но это тоже было неважно – он самостоятельно изготовил дубинку с шипами. Это древнейшее холодное оружие, называемое в России шестопер, в Европе – моргенштерн или пернач, а в Азии – буздыхан.
Теперь он – охотник. Он выходит на улицы, бродит по криминальным районам, в первую очередь по микрорайону Строгино. Именно там шпана изнасиловала Ольгу. Уже в первый вечер он замечает банду отморозков, пытающихся с гиканьем и матом затащить молодую девчушку в подворотню. Дмитрий заступается, гопники бросают девушку и шакальей стаей обступают парня – у них теперь новая пожива и новое развлечение.
Но Дмитрий не беззащитная жертва – один ударом шестопером в лицо главарю, пинок под дых его товарищу, и вся банда из шестерых гопников в ужасе убегает, забыв про своего вожака.
Был ли Юрий Капитонов насильником Ольги – неизвестно. Но то, что он получил по заслугам, это однозначно. Восемнадцатилетний оболтус, «отмазанный» от армии родителями, он уже неоднократно привлекался за различные преступления. Всякий раз, благодаря стараниям папы-прокурора и мамы-работника торговли, он безнаказанно уходил от наказания.
В деле об изнасиловании, несмотря на то, что все его называли главным зачинщиком, фигурировал как свидетель. По другим делам – то же самое. Единственное – за явное ограбление старушки-пенсионерки у которой вырвал сережки с мясом, был осужден на два года. И то папаша постарался – условно. Обнаглев от безнаказанности, он сколотил банду из таких же ублюдков и терроризировал весь микрорайон. Но теперь его «подвигам» пришел конец – удар дубинки лишил его одного глаза и половины зубов.
Вскоре в милицию начали поступать странные сообщения. Банда пыталась отобрать пенсию у старика, но появился парень и дубинкой накостылял отморозкам – трое изувеченных. Гопники пытались изнасиловать девушку, опять неизвестный мститель с дубинкой – один убитый, четверо раненых. Грабители пытались ограбить женщину – двое искалеченных. Причем все пострадавшие в один голос уверяли, никого не трогали, стояли ночью в подворотне, попросили у проходившего парня закурить, тот в ответ на них набросился с дубинкой. Большинство этих подонков считали нормальным гурьбой насиловать, избивать и грабить людей, но если кто-то в одиночку защищал их жертв, то для них это было ненормальным. Они убегали от Дмитрия, обмочив штаны, с воплями: «Ненормальный! Ты же должен нас бояться!»
Продажная и ленивая милиция, занимавшаяся разгоном торгующих бабулек и прессингом выпивавших в сквериках пенсионеров, была вынуждена заняться этими делами. Уж слишком богатыми и влиятельными были родители пострадавших уличных насильников и бандитов. Особенно неистовал папаша-прокурор ставшего инвалидом Юрия Капитонова.
Те милиционеры, которые еще не окончательно продали свою совесть, понимали, что неведомый мститель, по сути, выполняет их работу. Удивительно, но факт налицо – за несколько месяцев в некоторых районах Москвы уличная преступность пошла на убыль. Шпана попросту боялась выходить на улицу.
К сожалению, Дмитрий Данилов вскоре попался в руки ментам. Поздним вечером один пожилой мужчина с двумя авоськами продуктов возвращался домой. В подворотне на него налетели три амбала, отобрали сумки, а самого повалили и стали пинать. Но тут появился Данилов, круговертью разметал шпану, шестопером пробив двум грабителям головы. И здесь возникла патрульная машина, вызванная бдительными гражданами. Бывший солдат пытался бежать, через проходной подъезд забежал в соседний двор и заскочил в припаркованный «Жигуленок». Но водить автомашину ещё не умел, только начал ходить на курсы водителей, врубился в столб.
На следствии и суде Данилов ничего не скрывал, признался во всех предъявленных эпизодах. Лишь выразил сожаление, что до конца не очистил город от бандитов и насильников. Несмотря на давление родственников пострадавшей шпаны, в том числе и папы Капитонова, даже продажные судьи не смогли дать Дмитрию смертный приговор. Решение суда откладывалось 8 раз! В конечном итоге Дмитрия Данилова осудили на 15 лет заключения.
Писатель Виктор Пронин был полностью в курсе этой истории. Он сам писал о ней в журнале «Человек и закон». Мало того, он явно симпатизировал Данилову. Реальная история парня легла основополагающим стержнем книги «Женщина по средам». Конечно, писатель многое изменил: вместо молодого воина-афганца – пожилой ветеран Великой войны, вместо шестопера – снайперская винтовка. Но суть осталась неизменна: добро должно быть с кулаками, божья кара и человеческое возмездие существуют.
Срок Дмитрий Данилов отбыл полностью. А вот дальнейшая судьба его неизвестна. Он то ли уехал в глухую алтайскую деревню, то ли ушел монахом в старообрядческий скит. Может быть, там его метущаяся душа нашла покой.
Несмотря на то, что на счету Дмитрия Данилова минимум два убийства и десяток искалеченных, язык не поворачивается осудить парня. Он – настоящий мужчина, достойный человек и гражданин. Именно благодаря таким как он, Россия и другие советские республики смогли пройти через жуткое безвременье 90-х.
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Известный фильм Станислава Говорухина в свое время всколыхнул общественность. Критики и зрители разделились на два лагеря. Одни критиковали фильм за романтизацию преступлений и обвиняли создателей...
Однажды в тюрьме на ближнем востоке один глупый террорист начал мне угрожать... Он подумал что я русский не посмею его тронуть.. Выбивал из него дурь как пыль из коврa.. Самое интересное никто не признался свидетелем... Сокамерники сказали - правильно сделал - семья это святое.. Надо всем жить мирно.. Всем мира и не делайте глупостей..
Только без Петрова пожалуйста