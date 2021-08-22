Вскоре в милицию начали поступать странные сообщения. Банда пыталась отобрать пенсию у старика, но появился парень и дубинкой накостылял отморозкам – трое изувеченных. Гопники пытались изнасиловать девушку, опять неизвестный мститель с дубинкой – один убитый, четверо раненых. Грабители пытались ограбить женщину – двое искалеченных. Причем все пострадавшие в один голос уверяли, никого не трогали, стояли ночью в подворотне, попросили у проходившего парня закурить, тот в ответ на них набросился с дубинкой. Большинство этих подонков считали нормальным гурьбой насиловать, избивать и грабить людей, но если кто-то в одиночку защищал их жертв, то для них это было ненормальным. Они убегали от Дмитрия, обмочив штаны, с воплями: «Ненормальный! Ты же должен нас бояться!»

Продажная и ленивая милиция, занимавшаяся разгоном торгующих бабулек и прессингом выпивавших в сквериках пенсионеров, была вынуждена заняться этими делами. Уж слишком богатыми и влиятельными были родители пострадавших уличных насильников и бандитов. Особенно неистовал папаша-прокурор ставшего инвалидом Юрия Капитонова.

Те милиционеры, которые еще не окончательно продали свою совесть, понимали, что неведомый мститель, по сути, выполняет их работу. Удивительно, но факт налицо – за несколько месяцев в некоторых районах Москвы уличная преступность пошла на убыль. Шпана попросту боялась выходить на улицу.

К сожалению, Дмитрий Данилов вскоре попался в руки ментам. Поздним вечером один пожилой мужчина с двумя авоськами продуктов возвращался домой. В подворотне на него налетели три амбала, отобрали сумки, а самого повалили и стали пинать. Но тут появился Данилов, круговертью разметал шпану, шестопером пробив двум грабителям головы. И здесь возникла патрульная машина, вызванная бдительными гражданами. Бывший солдат пытался бежать, через проходной подъезд забежал в соседний двор и заскочил в припаркованный «Жигуленок». Но водить автомашину ещё не умел, только начал ходить на курсы водителей, врубился в столб.

На следствии и суде Данилов ничего не скрывал, признался во всех предъявленных эпизодах. Лишь выразил сожаление, что до конца не очистил город от бандитов и насильников. Несмотря на давление родственников пострадавшей шпаны, в том числе и папы Капитонова, даже продажные судьи не смогли дать Дмитрию смертный приговор. Решение суда откладывалось 8 раз! В конечном итоге Дмитрия Данилова осудили на 15 лет заключения.

Писатель Виктор Пронин был полностью в курсе этой истории. Он сам писал о ней в журнале «Человек и закон». Мало того, он явно симпатизировал Данилову. Реальная история парня легла основополагающим стержнем книги «Женщина по средам». Конечно, писатель многое изменил: вместо молодого воина-афганца – пожилой ветеран Великой войны, вместо шестопера – снайперская винтовка. Но суть осталась неизменна: добро должно быть с кулаками, божья кара и человеческое возмездие существуют.

Срок Дмитрий Данилов отбыл полностью. А вот дальнейшая судьба его неизвестна. Он то ли уехал в глухую алтайскую деревню, то ли ушел монахом в старообрядческий скит. Может быть, там его метущаяся душа нашла покой.

Несмотря на то, что на счету Дмитрия Данилова минимум два убийства и десяток искалеченных, язык не поворачивается осудить парня. Он – настоящий мужчина, достойный человек и гражданин. Именно благодаря таким как он, Россия и другие советские республики смогли пройти через жуткое безвременье 90-х.