У реальных событий, которые лежали в основе фильма «Ворошиловский стрелок», был совсем другой финал

Известный фильм Станислава Говорухина в свое время всколыхнул общественность. Критики и зрители разделились на два лагеря. Одни критиковали фильм за романтизацию преступлений и обвиняли создателей...