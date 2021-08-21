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В Гондурасе рефери пришлось отстреливаться от недовольных болельщиков

В Гондурасе рефери пришлось отстреливаться от недовольных болельщиков (1 фото + 1 видео)

Автор:
21 августа 2021 15:25
Сообщество : Спорт
Метки: арбитр   видео   гондурас   курьез   стрельба   фанаты   
844
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Пустить судью на мыло не получилось. Фанаты покинули поле. Грустные и разочарованные.

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Метки: арбитр   видео   гондурас   курьез   стрельба   фанаты   
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5  комментариев
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430
КакогоХу 2 часа назад
Молоток, лишь бы только не отстрелил себе яйца случайно во время игры, в Гондурасе они ему пригодятся
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2k
VPJ 5 минут назад
Гондурас, Гондурас в сердце каждого из нас. На Ю тубе лолита с Аркановым поют).
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2k
Ertin Час назад
Гондурас! Гондура-си-на!

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42k
Андрей Бертон Час назад
А что, идея, только боюсь это ничем хорошим не закончится.
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10k
myymoo 2 часа назад
Хорошо макаки в Гондурасе развлекаются.
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