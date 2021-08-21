В Гондурасе рефери пришлось отстреливаться от недовольных болельщиков

Пустить судью на мыло не получилось. Фанаты покинули поле. Грустные и разочарованные.
В Гондурасе трус не играет в футбол, поскольку спортсмену помимо дриблинга нужно уметь и драться. Ну, или стрелять. Речь, разумеется, идет о любительских встречах, где нет охраны. В небольшом городке Копан после окончания одного из таких матчей разъяренные болельщики высыпали на поле, чтобы всыпать судье, который, по их мнению, засудил их любимую команду.
Но наученный горьким опытом арбитр, достал из-за пояса пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов в землю - в непосредственной близости с ногами окруживших его фанатов.
Увидев, что пистолет заряжен, а судья шутить не намерен, болельщики молча покинули поле. В результате инцидента никто не пострадал. Изначально сообщалось, что рефери после такой выходки навсегда отстранили от работы. Но эта информация не подтвердилась. Видимо, такие суровые судьи нужны Гондурасу.
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