В Гондурасе рефери пришлось отстреливаться от недовольных болельщиков

В Гондурасе трус не играет в футбол, поскольку спортсмену помимо дриблинга нужно уметь и драться. Ну, или стрелять. Речь, разумеется, идет о любительских встречах, где нет охраны. В небольшом городке Копан после окончания одного из таких матчей разъяренные болельщики высыпали на поле, чтобы всыпать судье, который, по их мнению, засудил их любимую команду.





Но наученный горьким опытом арбитр, достал из-за пояса пистолет и сделал несколько предупредительных выстрелов в землю - в непосредственной близости с ногами окруживших его фанатов.