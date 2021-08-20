«Black Lives Matter» in Moscow

Однозначно видео дня. В Москве чёрный парень с ножом кидался на водителя автобуса, а когда приехала полиция — разделся.
Знойный гражданин в районе Выхино-Жулебино был в состоянии предельно спонтанного неадеквата, но хотя бы соблюдал приличия. То есть был в одежде. Когда же на вызов приехала полиция, парень скинул с себя всё лишнее.
Так и уходил от полиции — спиной вперед, с оружием, обращённым на полицейских. В итоге копам пришлось стрелять по ногам, но даже это не остановило его от того, чтобы расстаться с последним.
На Самаркандском бульваре парня задерживали с помощью подкрепления, а когда наконец остановили — сразу же увезли на скорой. Что ещё, кроме горячей южной крови, было в венах у нашего героя, скоро выяснится.
Джордж Флойд не умер, он просто вышел покурить
Авторский пост
- Таксующий полицейский проверяется на факт кражи денег у клиентки
- В Москве 18-летняя студентка на пешеходном переходе сбила трех малолетних детей
- В столице РФ возбудили первое уголовное дело после приобретения и использования поддельного QR-кода
- "С этого дня ты сам отвечаешь за убийство": следственный комитет креативно поздравил четырнадцатилетних
- Негритянка накинулась с пистолетом на полицейского и поплатилась самым ценным
Понравилось49
стрелять по ногам в таком случае не следует, т.к. в них не легко попать,а за это время можно сделать легко несколько шагов и дотянуться до кого-то ножом
один или более выстрелов были, когда он просто стоял, т.е. не нападал. тут могут возникнуть проблемы
не зря в сша полицейский в таких случах долго сопровождают, уговаривают, в общем ничего не предпринимают, пока обстановка более менее спокойна (ну может током долбанут если есть), а вот как только сделает несколько шагов или побежит, то есть когда есть угроза, сразу стреляют в тело: легче попать, быстрее всего остановить