«Black Lives Matter» in Moscow

Знойный гражданин в районе Выхино-Жулебино был в состоянии предельно спонтанного неадеквата, но хотя бы соблюдал приличия. То есть был в одежде. Когда же на вызов приехала полиция, парень скинул с себя всё лишнее.

Так и уходил от полиции — спиной вперед, с оружием, обращённым на полицейских. В итоге копам пришлось стрелять по ногам, но даже это не остановило его от того, чтобы расстаться с последним.