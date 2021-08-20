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«Black Lives Matter» in Moscow

«Black Lives Matter» in Moscow (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 августа 2021 14:50
Сообщество : Криминал
Метки: BlackLivesMatter   Москва   голый   негр   полиция   
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Однозначно видео дня. В Москве чёрный парень с ножом кидался на водителя автобуса, а когда приехала полиция — разделся.

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Метки: BlackLivesMatter   Москва   голый   негр   полиция   
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25  комментариев
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27k
Лабуда Автор поста 3 часа назад
Добрая у нас полиция. В демократической США его сразу бы пристрелили!
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3k
Артур Гевондян Полчаса назад
БЛМ у нас не катит.
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7k
Maxim 52 минуты назад
наркоша, цвет кожи не причём.
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24
Сергей Час назад
Хотел написать что [мат]ню я толко что посмотрел, потом вспомнил что бухой
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8k
Кенвуд 2 часа назад
Да и насрать на этого нигера. А такие попадутся еще пару раз, и наши уже перестанут жалеть, сразу валить на поражение будут.
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32k
Опаньки 2 часа назад
чтоб вас, на самом интересном видео прервали
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63k
Viktor 3 часа назад
Живучий гуталин-оглы!
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3k
Max Lu 3 часа назад
я конечно не эксперт,а простой фишкянин, НО

стрелять по ногам в таком случае не следует, т.к. в них не легко попать,а за это время можно сделать легко несколько шагов и дотянуться до кого-то ножом

один или более выстрелов были, когда он просто стоял, т.е. не нападал. тут могут возникнуть проблемы

не зря в сша полицейский в таких случах долго сопровождают, уговаривают, в общем ничего не предпринимают, пока обстановка более менее спокойна (ну может током долбанут если есть), а вот как только сделает несколько шагов или побежит, то есть когда есть угроза, сразу стреляют в тело: легче попать, быстрее всего остановить
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5k
Ya 3 часа назад
Ну [мат] менты ссыкуны в таких случаях, пару выстрелов в колени и полный порядок. А если ссат стрелять, так их много, окружили бы да от3,14..дили до полусмерти, обезьяну можно, а с обществом защиты животных уж как нибудь разобрались.
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3k
RALEXXX 3 часа назад
Не понял, у них пули из говна? Он как шёл, так и продолжал идти после этих выстрелов.
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3k
Дмитрий 3 часа назад
Направил пистолет и говорит: "Иначе спец средства применю"! П...ц! Я всё ждал, когда они скажут: "Ну брось пожалуйста! Ну чё ты в самом деле!"......Вот по чему американские полицейские стреляют сразу на поражение. Ведь мог с ножом и догнать там в одном эпизоде....
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Лабуда

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