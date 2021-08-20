Как житель Горного Алтая вразумил вандалов

Мужчина и женщина, судя по всему, находящиеся в хорошем расположении духа, огромными синими буквами на белом камне написали: «Ты готов к слиянию городов – Вязьмы и Новосибирска?».

Пока к ним не подошел Карчага, туристы и не думали, что совершают что-то неуместное. На вопрос, чем занимаются, они ответили, что «оставляют память в истории для поколений».



«Я алтаец, я родился здесь и вырос, это мой дом, мои стены. Представьте, что я приехал к вам домой и разрисовал ваши обои дорогущие. Вам будет приятно? То же самое и для нас», – объяснил вандалам автор ролика.



Судя по всеми, суть сказанного до туристов дошла, но вряд ли они убрали уже нанесенную на камень надпись, хотя пообещали «попробовать почистить».