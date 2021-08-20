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Как житель Горного Алтая вразумил вандалов

Как житель Горного Алтая вразумил вандалов (2 фото)

Автор:
20 августа 2021 10:44
Метки: алтай   вандалы   надписи на скалах   
1716
2
Очередной видеоролик с туристами, оставляющими надписи на скалах, разместил на своей странице в инстраграме профессиональный гид-экскурсовод по Алтаю Карчага Таханов. По его словам, запись была сделана недалеко от Чуй-Оозы.

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Метки: алтай   вандалы   надписи на скалах   
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19  комментариев
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8k
Izrin Maria 3 часа назад
Для таких надо около скал продавать кисточки и акварельные краски в ведёрках. Как в детском саду. Порисовали - смыли.
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22k
Ваня Полчаса назад
на заборе писал было дело, но на камнях ни разу...
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3k
Ваник 2 часа назад
У них будут дети или уже есть.
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1k
голландец 2 часа назад
Что умного для истории они могут оставить?
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9k
Шурум-бурум 2 часа назад
все вандалы - дети б@ядей! только б@яди, в силу своей занятости, не воспитывают и не объясняют своим детям, что гадить в гостях - это плохо!
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1k
Hallo FreeSpace 2 часа назад
как вообще до такого можно додуматься ?
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4k
fin4all 2 часа назад
Заметил одну особенность. Не очень много людей, которые сознательно портят стены, скалы, лифты, что-то еще... Не обязательно надписями. Я помню мы в детстве (10-11 лет) горящие спички в подъезде кидали в потолок. Но мы не понимали, что это плохо и почему это плохо. Догадывались, конечно, но на подсознании. Потом объяснили. То есть к определенному возрасту (годам к 15-17) понимание хорошо-плохо сформировалось. а сейчас для многих 30-35 летних оказывается открытием, что он делает что-то плохое. Он рисует на скалах не потому что он плохой, а потому что он даже не догадывается, что это плохо. Уровень инфантилизма зашкаливает. Я думаю герой ролика Маяковского не читал.
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2k
Дмитрий ! 3 часа назад
Я считаю что все штрафы нужно заменить на принудительные работы на благо общества, т.к. иначе не перевоспитать. Штраф заплатят и не поймут.
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−6
Thomsen 3 часа назад
" - Ей-богу, полезу сейчас и напишу: "Киса и Ося здесь были" (с)
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7
Decamerone 3 часа назад
Ну даже если они и замутили межгородской секс, нафига это афишировать дебильные методом, засняли бы сам процесс а не это мракобесие)))
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3k
Дмитрий 3 часа назад
Поразительно похож(рисующий) на одного моего знакомого. Прям вылитый. Но тот точно на Алтае не был. Хотя, думается, что вот такое же мог бы сделать.
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55
Mowgley 3 часа назад
Зачем татухи и лобовые стекла?
Пусть оттирают свои надписи хоть ластиком, хоть руками, хоть языком, и не отпускать, пока не ототрут.
Трудотерапия - самый действенный метод перевоспитания таких художников.
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Татьяна Юсова
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