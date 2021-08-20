Как житель Горного Алтая вразумил вандалов

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Очередной видеоролик с туристами, оставляющими надписи на скалах, разместил на своей странице в инстраграме профессиональный гид-экскурсовод по Алтаю Карчага Таханов. По его словам, запись была сделана недалеко от Чуй-Оозы.
Мужчина и женщина, судя по всему, находящиеся в хорошем расположении духа, огромными синими буквами на белом камне написали: «Ты готов к слиянию городов – Вязьмы и Новосибирска?».
Пока к ним не подошел Карчага, туристы и не думали, что совершают что-то неуместное. На вопрос, чем занимаются, они ответили, что «оставляют память в истории для поколений».
«Я алтаец, я родился здесь и вырос, это мой дом, мои стены. Представьте, что я приехал к вам домой и разрисовал ваши обои дорогущие. Вам будет приятно? То же самое и для нас», – объяснил вандалам автор ролика.
Судя по всеми, суть сказанного до туристов дошла, но вряд ли они убрали уже нанесенную на камень надпись, хотя пообещали «попробовать почистить».
Пока к ним не подошел Карчага, туристы и не думали, что совершают что-то неуместное. На вопрос, чем занимаются, они ответили, что «оставляют память в истории для поколений».
«Я алтаец, я родился здесь и вырос, это мой дом, мои стены. Представьте, что я приехал к вам домой и разрисовал ваши обои дорогущие. Вам будет приятно? То же самое и для нас», – объяснил вандалам автор ролика.
Судя по всеми, суть сказанного до туристов дошла, но вряд ли они убрали уже нанесенную на камень надпись, хотя пообещали «попробовать почистить».
Ролик широко разошелся в социальных сетях. Комментаторы единодушны – любителей писать на скалах надо наказывать. Предложения разные – кто-то считает, что нужны хорошие штрафы, кто-то предлагает направлять вандалов на обязательные работы по очистке скал.
Есть и более «экстремистские» предложения – раскрасить лобовое стекло автомобиля туристов, нарисовать «татухи» на лбах.
Все сходятся во мнении, что экскурсовод поступил правильно и благодарят его за «мужской поступок в защиту Родины».
Есть и более «экстремистские» предложения – раскрасить лобовое стекло автомобиля туристов, нарисовать «татухи» на лбах.
Все сходятся во мнении, что экскурсовод поступил правильно и благодарят его за «мужской поступок в защиту Родины».
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Метки: алтай вандалы надписи на скалах
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Нечем.
Пусть оттирают свои надписи хоть ластиком, хоть руками, хоть языком, и не отпускать, пока не ототрут.
Трудотерапия - самый действенный метод перевоспитания таких художников.