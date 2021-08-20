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«Британская резня питомцев»: зачем люди добровольно убили 750 тысяч кошек и собак

«Британская резня питомцев»: зачем люди добровольно убили 750 тысяч кошек и собак (6 фото)

Автор:
20 августа 2021 05:56
Метки: война   животные   интересное   история   
1154
6

Страх, суета, паника, массовая истерия… Все это - неизменные спутники войны.

Но то, что произошло в Британии в 1939 году, переходит все допустимые границы.

Менее чем за месяц жители Великобритании собственными руками истребили 750 тысяч домашних животных.

Это событие вошло в историю как «Британская резня питомцев». Почему хозяева добровольно умерщвляли своих любимцев, читайте ниже.

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Метки: война   животные   интересное   история   
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11  комментариев
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10k
Bonchyk 3 часа назад
Гнилые они всё-таки люди!
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27k
Slonyash 18 минут назад
Какая истерия и пропаганда? Может просто надо людьми быть?
Как можно убить свое родное животное поддавшись какой то пропаганде?
Это больно, но я могу понять, когда в блокадном Ленинграде ели животных, чтобы самим выжить, а тут, млять, пропаганда, истерия, обманули... Да вы просто чертовы фашисты!
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3k
Том Джоуд 52 минуты назад
И эти люди запрещают нам ковыряться в носу?(с)
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18k
Anna Час назад
и это ведь даже не британские ученые
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66k
Опять зарплата. Час назад
Это яркое подтверждение того , что мы духовно выше англичан. У нас есть духовные скрепы a они как известно абы кому не выдаются.. Терпите гражданe и на том свете Bам воздастся!..
жить в лесу - молиться колесу это удел православных.. Короче - все дураки , а одни мы в Рай попадем.. Ами нь.
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27k
Лабуда 2 часа назад
ЧМО которое может умертвить своё домашнее животное - совсем не человек!
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10k
booz223 2 часа назад
наглы.... сучье племя
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29k
ACU900 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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