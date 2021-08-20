«Британская резня питомцев»: зачем люди добровольно убили 750 тысяч кошек и собак

Страх, суета, паника, массовая истерия… Все это - неизменные спутники войны.
Но то, что произошло в Британии в 1939 году, переходит все допустимые границы.
Менее чем за месяц жители Великобритании собственными руками истребили 750 тысяч домашних животных.
Это событие вошло в историю как «Британская резня питомцев». Почему хозяева добровольно умерщвляли своих любимцев, читайте ниже.
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В 1939 году, еще до начала войны, правительство Британии создало специальный комитет по мерам защиты животных от воздушных налетов. В задачи организации входило решение различных проблем, связанных с домашними питомцами. В том числе им предстояло определить, что делать с кошками и собаками, когда начнется война, ведь продовольствие в первую очередь потребуется людям.
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Правительство было уверено, что имеющихся запасов провианта на всех не хватит. Если люди будут делить свой рацион с питомцами, сами они ослабнут и станут вялыми и нездоровыми. Если питомцы вынуждены будут сами добывать себе еду, это приведет к возникновению стай бродячих животных на улицах. Перед комитетом встала сложная дилемма: что же делать с «братьями меньшими»?
Тогда NARPAC выпустил брошюру, в которой владельцам домашних животных рекомендовалось во время войны отвезти питомцев в сельскую местность или… умертвить. Более того, в брошюре даже перечислялись «лучшие способы убийства», среди которых самым гуманным был выстрел из пистолета.
Когда 1 сентября 1939 года начались военные действия, многие владельцы домашних животных ринулись в ветеринарные клиники, чтобы усыпить питомцев. Всего за неделю по воле хозяев было умерщвлено более 400 тысяч кошек и собак. Ветеринарные больницы были буквально завалены телами домашних животных. Правительству даже пришлось выделить отдельную территорию, которую использовали в качестве места захоронения кошек и собак.
Газета Times писала, что количество домашних питомцев, которых хозяева приносят на убой, растет с каждым днем. Королевское общество по предотвращению жестокого обращения с животными даже вынуждено было увеличить штрафы, а в клиниках появилась дополнительная ночная смена и увеличилось количество сотрудников, чтобы справиться с возросшей нагрузкой.
Примечательно, что все происходило по воле самих граждан. На тот момент на территорию Великобритании не упала ни одна бомба. Однако люди были напуганы перспективой массового голодания, хотя само правительство решений о необходимости усыпления домашних животных не принимало, а опубликовало лишь рекомендации.
Когда в сентябре 1940 года начались авиаобстрелы, стартовала вторая волна «британской резни животных». Правда, на этот раз число жертв среди домашних любимцев уменьшилось. После первой «вспышки» массовых убийств люди писали в газеты письма, где отстаивали право животных на существование. Они объясняли, что кошки и собаки питаются в основном шкурками, костями и хрящами, то есть тем, что и так пришлось бы выбросить.
Ряд зоозащитных организаций и частных лиц пытались спасти четвероногих друзей от смерти. Они забирали к себе животных, от которых отказались владельцы. За годы войны только в одном из британских приютов оказалось 145 тысяч собак. Еще более 750 тысяч домашних питомцев спасти не удалось — они оказались убиты.
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После окончания военных действий многие владельцы домашних животных раскаивались в произошедшем. Они обвиняли правительство в пропаганде и в том, что оно спровоцировало массовую истерию.
Однако правительство не вводило никаких предписаний, регламентирующих обязательное уничтожение животных — только рекомендации. Решение о том, что делать с питомцем, оставалось за его хозяином. Но перед страхом нехватки еды и воды люди потеряли способность здраво мыслить, поэтому были убеждены, что убивая своих домашних любимцев, поступают правильно.
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Как можно убить свое родное животное поддавшись какой то пропаганде?
Это больно, но я могу понять, когда в блокадном Ленинграде ели животных, чтобы самим выжить, а тут, млять, пропаганда, истерия, обманули... Да вы просто чертовы фашисты!
жить в лесу - молиться колесу это удел православных.. Короче - все дураки , а одни мы в Рай попадем.. Ами нь.