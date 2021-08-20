«Британская резня питомцев»: зачем люди добровольно убили 750 тысяч кошек и собак

Страх, суета, паника, массовая истерия… Все это - неизменные спутники войны.

Но то, что произошло в Британии в 1939 году, переходит все допустимые границы.

Менее чем за месяц жители Великобритании собственными руками истребили 750 тысяч домашних животных.

Это событие вошло в историю как «Британская резня питомцев». Почему хозяева добровольно умерщвляли своих любимцев, читайте ниже.