На набережной Лондона зажигает и отрывается по полной лихой рубака Королевы

В отличие от парней под радужными флагами, которые утверждают, что родились не в том теле, должно быть, есть люди, считающие, что родились не в то время, или не в том месте.

В данном случае к Фрейду не ходи - понятно, что в глубине подсознания дядьку гложет не вражда к русским, а тот факт, что он родился на берегу Темзы, а не Дона или Кубани.

Одним словом, не дать не взять - наш человек!