FISHKINET
Сообщество Юмор 12724 поста • 2696 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
На набережной Лондона зажигает и отрывается по полной лихой рубака Королевы

На набережной Лондона зажигает и отрывается по полной лихой рубака Королевы (2 фото + 1 видео)

Автор:
19 августа 2021 23:39
Сообщество : Юмор
Метки: Гусар   Юмор   батл   лондон   палаш   русские   темза   тушак   
661
2
1

У берега Темзы, изрядно набравшись, с воплями: "Русские! Я вам всем покажу!", - рубит воздух румяный гусар Её Величества. Но... Выпивка вот-вот закончится, а русских всё нет и нет!

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Гусар   Юмор   батл   лондон   палаш   русские   темза   тушак   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Пост ни о чем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Фobosgrunt 58 минут назад
У британских гусаров доломаны были зачастую болотного цвета, а не красного. Набережная Английская, кстати, наверное поэтому автор и напутал, либо шутканул.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
806
閃光 59 минут назад
Редька с хреном это как правостороннее движение в Лондоне или набережная Темзы на Неве - тушак.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
51
Mowgley Час назад
Еще не вечер.
Пузырь опустошит и весь мир от русских спасет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
PFC Час назад
Таки да. А позади уже подъѣзжаетъ желтая карета ажъ изъ самаго Санктъ-Петербурга, чтобы забрать славнаго сына русскаго Отечества съ мрачныхъ береговъ Темзы въ родное помѣстье въ Купчино.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
821
Дмитрий Шахов Час назад
Стоп! С каких пор, я живу не в Питере а в Лондоне? Автор поста берега попутал. Встаёт реальный вопрос, кто адекватнее, мужик на видео или автор!?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Антивакцинщики: теории и аргументы Антивакцинщики: теории и аргументы Он все пропустил. Парень заснул в машине и стал героем фотошоп-батла Он все пропустил. Парень заснул в машине и стал героем фотошоп-батла В яблочко! Странный, но эффектный способ спуска по эскалатору В яблочко! Странный, но эффектный способ спуска по эскалатору В Темзу попадает столько кокаина, что даже угри становятся гиперактивными В Темзу попадает столько кокаина, что даже угри становятся гиперактивными В 1909 году лондонский журнал представил, что произойдет, если гигантские насекомые нападут на город В 1909 году лондонский журнал представил, что произойдет, если гигантские насекомые нападут на город Гостям неймётся и спокойно не живётся: в Москве опять массовая драка, но уже со стрельбой Гостям неймётся и спокойно не живётся: в Москве опять массовая драка, но уже со стрельбой
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

152108



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле
1
418
Несколько афганцев упали с взлетевшего американского самолета в Кабуле
Невыдуманные ситуации с безумными ЯЖЕМАТерями, которые заслуживают хорошенькой трепки
1
167
Невыдуманные ситуации с безумными ЯЖЕМАТерями, которые заслуживают хорошенькой трепки
﻿
Антивакцинщики: теории и аргументы
Антивакцинщики: теории и аргументы
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
8

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#дтп#прикол#фильм#интересное#автомобили#автомир#картинки#природа
#интересно#факты#СССР#аварии#новости#авто аварии#люди#мир#сша#в мире
#Юмор#кино#подборка#животные#Россия#Москва#фотографии#афганистан#ynews#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться