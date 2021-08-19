На набережной Лондона зажигает и отрывается по полной лихой рубака Королевы

У берега Темзы, изрядно набравшись, с воплями: "Русские! Я вам всем покажу!", - рубит воздух румяный гусар Её Величества. Но... Выпивка вот-вот закончится, а русских всё нет и нет!
Как сообщает Telegram-канал "Mash", причин для недовольства у старого вояки достаточно:
— лето почти кончилось
— выпивка почти кончилась
— русские не сдаются
В отличие от парней под радужными флагами, которые утверждают, что родились не в том теле, должно быть, есть люди, считающие, что родились не в то время, или не в том месте.
В данном случае к Фрейду не ходи - понятно, что в глубине подсознания дядьку гложет не вражда к русским, а тот факт, что он родился на берегу Темзы, а не Дона или Кубани.
Одним словом, не дать не взять - наш человек!
Особливо умиляет гусарская плетёная авоська, в лучших традициях позднего СССР. Калибр снаряда 0,75 (тушак) полностью соответствует авоське - в застойные времена таким калибром портвейн и вермут (червивку) продавали. Разве что газетной пробки в тушаке не хватает.
Источник:
- Он все пропустил. Парень заснул в машине и стал героем фотошоп-батла
- В Темзу попадает столько кокаина, что даже угри становятся гиперактивными
- В 1909 году лондонский журнал представил, что произойдет, если гигантские насекомые нападут на город
- Не ычите: о картавых и шепелявых замолвите
- Гостям неймётся и спокойно не живётся: в Москве опять массовая драка, но уже со стрельбой
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1. Движение правостороннее.
2. В левом верхнем углу " mash на Мойке".
3. Номера машин с 78 регионом.
И мост Лейтенанта Шмидта, кажется.
Пузырь опустошит и весь мир от русских спасет