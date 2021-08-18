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"Ну, как бы, интересно": депутат зачитал Моргенштерна на сессии

"Ну, как бы, интересно": депутат зачитал Моргенштерна на сессии (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 августа 2021 16:59
Сообщество : Жить в России
Метки: #моргенштерн   young stars   видео   депутат   интересное   рэп   сессия   
2903
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Во время очередной сессии Депутат красноярского городского совета Вячеслав Дюков зачитал строчки из треков популярного рэпера Моргенштерна. Таким образом парламентарий хотел показать, что Моргенштерна пора запрещать.

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Метки: #моргенштерн   young stars   видео   депутат   интересное   рэп   сессия   
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54  комментария
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2k
Евгений 5 часов назад
Навеяло!!!)))
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−20
Шурик 2 часа назад
А это что за "Моргенштерн" партия ?
Ни зла, ни фантазии, даж ни пи-ды илъ ни к-хуя они неимеют !
Даже ЛГБД партию ( хз чё за гомосеки-евнухи) и сонька райз ( ущемлённые наголову манты) переплюнула партия "моргии" !
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−139
Sweetie 3 часа назад
Этот депутатик знает о существовании американского рэпа? Там тесты гораздо жестче у очень многих рэпперов. И ничего, живут себе спокойно..
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652
Иван 3 часа назад
"Ну как бы интересно" он к чему сказал? Прочитал текст и понял что ему понравилось?
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7k
Миха 3 часа назад
Блин, я оставлю в стороне, что за дичь мы сами слушали в детстве - к тому же ниже в комментах понятно, что я не один такого мнения, - но тем не менее - поражает момент - биг-боссы такого уровня говорят о явлении Моргентшерна, как о чем-то таком - ну как-бы - … да! …надо запрещать! доколе! … смотрите, какие тексты! ух, мы ему!
- как будто у них якобы нет рычагов давления на подобных персонажей и тех продюсеров всем известных, кто за ними стоит - прям вот надо что-то пересилить, и как вдруг запретить! А перед этим готовиться, копить силы, говорить всем время от времени, какой же моргентшерн плохой.. и? Руки коротки чтоли сделать?? Ну видите, какую жесть он поет и как развращает - так со своего уровня вот блин возьмите и сделайте - там делов-то на ваших позициях - не понимаю, - о чем говорить вообще?
Как быдто блин какая-то бесконтрольная недоступная Высшая Фигура, а не придурок разукрашенный родом из тиктоков, ё-маё...
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1k
Broscan 3 часа назад
Запрещать поздно,вешать пора!
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4k
NeDron 3 часа назад
Фрики на сцене, фрики в думах, так и живем...
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16k
Сергей 3 часа назад
Поколение, которое слушало "Сектор Газа" и "Красную плесень" (а, и "ХЗ" ещё) предлагает запретить Моргенштерна ?
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13
дунаев дмитрий Некто Час назад
это как минимум смешно!
а когда смешно не страшно!
в отличии от "песен" утырка Моргенштерна от которых блевать хочется!!!
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124
Гиви 4 часа назад
Я сам 1981 года рождения. В подростковом возрасте слушали Сектор Газа, Красную плесень, Мальчишник. Там было овер много мата. Ничего, прошли через это. Также и здесь. У кого мозги есть, тот на эту хрень не поведётся.
Единственный минус - пропаганда наркоты и легкой жизни.
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389
КакогоХу 4 часа назад
"Три шалавы под окном срали поздно вечерком..."
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19k
Ego sum qui sum 4 часа назад
"я поэт, зовусь я цветик, от меня вам всем приветик" - в сравнении с моргенхреном даже это, - высокая поэзия
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49
Имя Пользователя 4 часа назад
"У кого чего болит, тот о том и говорит" @ Царь РФ
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138
Nane First NameLast 4 часа назад
Зачем это говно пиарить лишний раз? Или у ТС персоанальный заказ?
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138
Nane First NameLast Spanki 2 часа назад
Оно заработало не потому что достойное, а потому что пиарят из каждого утюга. Взять ту же гадость Монеточку или Алису Вокс. Много про них слышно?
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138
Nane First NameLast arthes69 2 часа назад
Сравнивать Сектор и Красную плесень с этим тупым матершинником неуместно.
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267
Александр 4 часа назад
Да, в 80х и 90х и 00х и по хлеще тексты были, но это было как сейчас сказали бы хайп, было нельзя, а стало можно. Мы уже, все это прошли и про попу, и про писю уже спели и пошутили и уже как то несмешно. Оценили уровень культуры песни и юмора сейчас и 30-40 лет назад, и очередная отрыжка в лице (не хочу писать его фамилию или кличку не знаю) вызывает вполне ожидаемый рвотный рефлекс.
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10k
Олегbl4 5 часов назад
И ведь казалось бы, что вот-вот заживем, т.к. ФБК,ска, оказались экстремистами, но нет, лядь, Моргенштерн портит жизнь всем россиянам, ска.!!!!
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10k
Олегbl4 5 часов назад
Ведь мы живем для того, чтобы завтра сдохнуть...
Нам всем уже за 30 лет, 30 лет... Еще лет 30 и .....
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20k
Альберт 5 часов назад
"...депутат зачитал Моргенштерна на сессии..."

Сессия - это "период, в течение которого парламент собирается для обсуждений законопроектов или просто текущих событий".

Эти "три калеки" собравшийся парламент?
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2k
Ivan 5 часов назад
Поехали:
80-ху.й, говно и муравей
90: секс, секс, как это мило.
и мне остается колоть и курить, раз уж врачи запретили мне пить
00: Ну а мы, ну а мы, 3,14дарасы, наркоманы, фашисты, шпана...
10: Этот убогий, к сожалению(или счастью) не процитирую.

В каждом поколении есть неформальный, шокирующий контент, который бесит старшие поколения. Проблема поколений, а не бездельников из думы.
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782
Алксандр Шевченко 5 часов назад
Какая эпоха, такие и песни. Нечего на зеркало пенять, коль рылом не вышел.
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2k
Ivan 5 часов назад
В стране других проблем нет. Пенсионеры гоняют по заграницам, стредний класс на 17.000 в месяц по праздникам черную икру ест, наркомания достигла уровня СССР. Только очередней дегенерат портит благополучие нашей Родины...
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3k
Феликс Дзержинский 5 часов назад
Снова на фишках всплыло Петушер Говноштейн.
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