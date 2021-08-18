"Ну, как бы, интересно": депутат зачитал Моргенштерна на сессии

Родители-активисты Красноярского края обратились к депутату городского совета Вячеславу Дюкову с просьбой отменить концерта Моргенштерна в Красноярске из-за пропаганды наркотиков. Дюков поддержал их решение и на очередной сессии зачитал строки из треков популярного рэпера.

Некоторые фразы даже не попадают под цензуру.

««Танцуй, как тупая ***», — три раза эта строчка повторяется, — «вдруг мы все подохнем утром».

Также Дюков обратил внимание на то, что в некоторых треках открыто говорится о наркотиках.

«Lolli-lollipop тает, как шоколад. В моих руках твой зад — я его фанат», — прочитал чиновник равнодушно и без энтузиазма.