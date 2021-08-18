"Ну, как бы, интересно": депутат зачитал Моргенштерна на сессии

Во время очередной сессии Депутат красноярского городского совета Вячеслав Дюков зачитал строчки из треков популярного рэпера Моргенштерна. Таким образом парламентарий хотел показать, что Моргенштерна пора запрещать.
Родители-активисты Красноярского края обратились к депутату городского совета Вячеславу Дюкову с просьбой отменить концерта Моргенштерна в Красноярске из-за пропаганды наркотиков. Дюков поддержал их решение и на очередной сессии зачитал строки из треков популярного рэпера.
Некоторые фразы даже не попадают под цензуру.
««Танцуй, как тупая ***», — три раза эта строчка повторяется, — «вдруг мы все подохнем утром».
Также Дюков обратил внимание на то, что в некоторых треках открыто говорится о наркотиках.
«Lolli-lollipop тает, как шоколад. В моих руках твой зад — я его фанат», — прочитал чиновник равнодушно и без энтузиазма.
«Ну как бы интересно», — закончил Дюков
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В разговоре с изданием «Проспект Мира» Дюков объяснил, почему хочет добиться отмены концертов Моргенштерна.
«В соцсетях достаточно мерзости, по телевизору тоже. Я считаю, что это не просто не должно быть примером для наших детей. Это вещи, с которых начинается развал нашего будущего. Это нужно пресекать».
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Ни зла, ни фантазии, даж ни пи-ды илъ ни к-хуя они неимеют !
Даже ЛГБД партию ( хз чё за гомосеки-евнухи) и сонька райз ( ущемлённые наголову манты) переплюнула партия "моргии" !
- как будто у них якобы нет рычагов давления на подобных персонажей и тех продюсеров всем известных, кто за ними стоит - прям вот надо что-то пересилить, и как вдруг запретить! А перед этим готовиться, копить силы, говорить всем время от времени, какой же моргентшерн плохой.. и? Руки коротки чтоли сделать?? Ну видите, какую жесть он поет и как развращает - так со своего уровня вот блин возьмите и сделайте - там делов-то на ваших позициях - не понимаю, - о чем говорить вообще?
Как быдто блин какая-то бесконтрольная недоступная Высшая Фигура, а не придурок разукрашенный родом из тиктоков, ё-маё...
Закон у нас что дышло, обслуживает только верхушку.
Но в отличие от Моргена, в их песнях был смысл (пусть и не во всех), стёб и юмор. О жизненных ситуациях даже не говорю.
Даже самая плохая песня СГ даст фору самой лучшей "песне" этого утырка.
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ИМХО
а когда смешно не страшно!
в отличии от "песен" утырка Моргенштерна от которых блевать хочется!!!
Единственный минус - пропаганда наркоты и легкой жизни.
Ну он же реально- урод!
Однако, я смотрел некоторые интервью с ним. В целом он неплохой парень. Как личность.
У меня в окружении есть гораздо более мерзкие люди. Я вижу, как обычные люди ведут себя со своими детьми. Они матерятся при них, бухают и курят. За мелкие провинности орут и бьют. Кого они воспитают? А виновниками сделают потом плохую музыку.
П.с. Я не фанат Моргенштерна вообще. Рок, металл и всё такое - это моё
Незнаешь, в чем причина? Может беда не в нем, а в тех кто его слушает?
Нам всем уже за 30 лет, 30 лет... Еще лет 30 и .....
"Крем" ВСЕ концерты заканчивает этой песней.
Да и "Маленькая девочка" тоже неплоха.
Сессия - это "период, в течение которого парламент собирается для обсуждений законопроектов или просто текущих событий".
Эти "три калеки" собравшийся парламент?
у остальных другая сессия с блекджеком и шлюхами
80-ху.й, говно и муравей
90: секс, секс, как это мило.
и мне остается колоть и курить, раз уж врачи запретили мне пить
00: Ну а мы, ну а мы, 3,14дарасы, наркоманы, фашисты, шпана...
10: Этот убогий, к сожалению(или счастью) не процитирую.
В каждом поколении есть неформальный, шокирующий контент, который бесит старшие поколения. Проблема поколений, а не бездельников из думы.