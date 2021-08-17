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Что рассказали немецкие военнопленные, когда вернулись из СССР

Что рассказали немецкие военнопленные, когда вернулись из СССР (2 фото)

Автор:
17 августа 2021 19:12
Метки: военно-исторический   войны   немцы   
2562
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В этой статье я собрала три истории немецких военных, которые вернулись из советского плена на родину.

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Метки: военно-исторический   войны   немцы   
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Fishki_surfer 6 часов назад
"Забудь, что ты немец"
Вагоны, в которых немцев перевозили в лагеря для военнопленных, зачастую не имели печек, постоянно не хватало и провианта. И это в последний зимний и первый весенний месяцы, когда столбик термометра опускался до 15-20 градусов мороза, а то и ниже. Согревались немцы чем могли, кутались в лохмотья и жались поближе друг к дружке.

В лагерях УПВИ царила суровая атмосфера, как и в лагерях ГУЛАГа. Это была настоящая борьба за выживание. Пока советская армия крушила гитлеровцев и их союзников, все ресурсы страны направлялись на фронт. Недоедало гражданское население. И уж тем более не хватало провианта для военнопленных. День, когда им выдавали 300 граммов хлеба и пустую похлебку считался хорошим. Порой кормить пленных было и вовсе нечем. В таких условиях немцы выживали как могли по некоторым сведениям, в 1943-1944 годах в мордовских лагерях были отмечены случаи каннибализма.

Для того, чтобы хоть как-то облегчить свое положение, бывшие солдаты Вермахта пытались всячески скрыть германское происхождение, «записывая» себя в австрийцев, венгров или румын. При этом пленные союзники не упускали возможности поиздеваться над немцами, отмечались случаи их коллективного избиения. Возможно, таким образом они мстили им за некие обиды на фронте.

Особенно преуспели в унижении бывших союзников румыны: их поведение в отношении пленных из Вермахта нельзя назвать иначе как «продовольственный терроризм». Дело в том, что к союзникам Германии в лагерях относились несколько лучше, поэтому «румынской мафии» вскоре удалось обосноваться на кухнях. После этого они принялись безжалостно сокращать немецкие пайки в пользу соотечественников. Нередко нападали и на немцев – разносчиков пищи, отчего их приходилось обеспечивать охраной.

"Борьба за выживание"
Медицинское обслуживание в лагерях было крайне неудовлетворительным из-за банальной нехватки квалифицированных специалистов, которые были нужны на фронте. Нечеловеческими были порой и бытовые условия. Зачастую пленных размещали в недостроенных помещениях, где могла отсутствовать даже часть крыши. Постоянный холод, скученность и грязь были обычными спутниками бывших солдат гитлеровской армии. Уровень смертности в таких условиях достигал иногда 70%.

Как писал в своих мемуарах немецкий солдат Генрих Эйхенберг, превыше всего стояла проблема голода, а за тарелку супа «продавали душу и тело». По всей видимости, имелись случаи гомосексуальных контактов среди военнопленных за еду. Голод, по словам Эйхенберга, превращал людей в зверей, лишенных всего человеческого.

В свою очередь, ас Люфтваффе Эрик Хартманн, сбивший 352 вражеских самолета, вспоминал, что в Грязовецком лагере военнопленные жили в бараках по 400 человек. Условия были ужасающими: узкие дощатые лежанки, отсутствие умывальников, вместо них дряхлые деревянные корыта. Бараки, писал он, кишели тысячами клопов.

"После войны"
Несколько улучшилось положение военнопленных после окончания Великой Отечественной. Они начали принимать активное участие в восстановлении разрушенных городов и сел, и даже получали за это небольшую зарплату. Ситуация с питанием хоть и улучшилась, но продолжала оставаться тяжелой. При этом в СССР в 1946 году разразился жуткий голод, унесший жизни около миллиона человек.

Всего в период с 1941 по 1949 годы в СССР погибли более 580 тысяч военнопленных – 15 процентов от их общего числа. Конечно, условия существования бывших военнослужащих германской армии было крайне тяжелыми, но все-таки они не шли ни в какое сравнение с тем, что пришлось пережить советским гражданам в немецких лагерях смерти. Согласно статистике, за колючей проволокой погибли 58% пленных из СССР.
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21k
Валерий 18 минут назад
все они в аду.
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6k
Михаил 4 часа назад
Не могли они возвращаться в Германию, она была разделена и думаю приём в разных частях был разный.
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53
Alex 4 часа назад
Вижу автор - Настя Кузнецова ставлю -. ТП
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1k
Атомный Крот 5 часов назад
А вот в ГДР для вернувшихся из плена были специальные программы социальной адаптации организованы.
Их, например, на облегченных условиях принимали на учебу в вузы.
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19k
Ego sum qui sum 5 часов назад
их можно только пожалеть ....
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14k
Игорь Хомченко 6 часов назад
О, опять уренгойные пошли.
"Люди смотрели на меня и один пассажир спросил: «Кто этот грязный бомж?" (с)

БОМЖ - лицо без определенного места жительства, появилось в русском языке в 90-е, как административный термин. Но, как видим, немцы и в 50-е уже знали.

"За это им выдавали еду и сигареты. Те, кто работал на фабриках, постоянно подворовывали изделия и материалы, а потом выменивали их у русских на одежду и сигареты." (с)

Осталось только выяснить - где брали сигареты граждане СССР в 50-е, если выпускать их стали в 66 году. Папиросами обходились.

Одним словом, очередная лживая слюнявая история, высосанная, ну пусть будет, из пальца
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65k
Вит Вит 6 часов назад
"Пострадали все и победители и побежденные"- ты как коля с уренгоя....Пострадали МЫ,а о побеждённых ПОХ!!!!
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23k
Батончик с маком 6 часов назад
Надо было вешать.
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249
Мурчелло 6 часов назад
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249
Мурчелло 6 часов назад
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Настя Кузнецова

https://www.legendapress.ru Истина, где-то рядом
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