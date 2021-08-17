Взрыв электросамоката разнес квартиру в Перми

Очередной электросамокат порадовал своего владельца "бомбической" надежностью. Во время подзарядки вспыхнула, а затем взорвалась батарея, ударной волной обрушив межкомнатную перегородку и спровоцировала небольшой локальный пожар.



Инцидент произошел в Перми на улице Юрша в прошлую пятницу. После взрыва, снимавший однокомнатную квартиру мужчина, по словам арендодателя, вместо того, чтобы тушить пожар, как истинный владелец электросамоката принялся «бегать в дыму и снимать видео для соцсетей». В итоге он надышался угарным газом и попал в реанимацию, где два дня находился на ИВЛ. Очнулся мужчина только спустя два дня с ожогами 20% тела.