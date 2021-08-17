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Взрыв электросамоката разнес квартиру в Перми

Взрыв электросамоката разнес квартиру в Перми (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 августа 2021 11:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: взрыв   видео   квартира   пермь   пожар   разрушения   электросамокат   
4962
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Владелец двухколесного транспортного средства тоже пострадал. Но исключительно по собственной глупости вине.

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Метки: взрыв   видео   квартира   пермь   пожар   разрушения   электросамокат   
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47  комментариев
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15k
Serg2001 4 часа назад
"...как истинный владелец электросамоката" ... )))
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9k
Alexander 3 минуты назад
Не надо киздеть - самокат тут не причём...
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4k
Владимир Час назад
по моему самокат - прикрытие чего то более серьезного! Видно, что самокат обгорел, но его не то, что не разнесло в щепки, даже зарядник не вылетел. Тут либо под этим инсценированным инцендентом власти могут запретить электросамокаты, либо автор видео делал что то несовсем законное, верней саовсем незаконное. Да и в самых дешманских батареях конструктивно предусмотрены технологические утоньшения корпуса для предотвращения взрыва в случае КЗ.
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754
Алексей 2 часа назад
у меня знакомый в вотцапе в одной группе. у него частный дом. пару лет назад выложил. самокат загорелся, он его успел выкинуть на улицу из дома. там камера у него снаружи висела, вот с нее видос и запилил. ночь. дверь. улица. фонарь. выскакивает мужик с чем-то горящим очень ярко, выкидывает. после чего у камеры чуствительность снижается, и видно что чел в трусах.
очень мощные батарейки, и очень дешевые технологии.
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5k
Максус 2 часа назад
это как так получилось то,что дека у самоката где и находятся аккумуляторы целая,а стену снесло?? Кто то пиз..дит)
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3k
Brataxe 2 часа назад
Не пойму как взорвался аккумулятор, да ещё с такой силой, что стену снесло и дверь вышибло, если самокат вообще целый и лишь немного обгорел?
Я ещё поверю что загорелся аккумулятор и как плазмой прожигал всё вокруг, но чтобы взорваться как бомба.
Опять набрасывание говна на вентилятор с хайпом на острой теме?
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5k
Ya 2 часа назад
Вот даже жалко что владелец самоката не сгорел(было бы на одного идиота блогера меньше, лучше бы тушил, а не снимал). Владельцев лишней жилплощади то же не жалко. Не нужна квартира- продай. И нечего привлекать в город деревенщину, или цветных разного происхождения. Жалко только соседей которые живут рядом с квартирой которую сдают.
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7k
sivanov1079 2 часа назад
Всегда подозревал, что владельцы эл. самокатов немного не в себе. А тут и подтверждение подоспело...
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920
zenon 3 часа назад
Если бы владелец внимательно прочитал название улицы, то он бы понял, что на этой улице заряжать самокаты опасно.
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938
Александр 3 часа назад
Самокат выгорел, но целый, если бы был взрыв конструкция не уцелела бы. Скорее всего был пожар от самоката, но рвануло на балконе что-то другое ...
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13k
Booka1a 3 часа назад
стену снесло, а окно не разбито. монитор целый, зеркало на шкафу тоже.
выглядит так, что пожар и разбор стены между собой не связаны
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45
Татьяна Мохова Booka1a 54 минуты назад
вообще странно дека цела, колеса не обгорели, чет выдумывают или не договаривают
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277
Andiks 3 часа назад
Теперь это студия или открытый план.
Холодильник и кухня вообще не пострадали, даже обломками стены не поцарапаны (но ка-ак?!). Стена аккуратно под кухню легла.
Косметический ремонт - и сдавай снова.
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5k
Кузнец душ. 4 часа назад
Опять на самокаты валят. Самокат лежит целый. Аккумулятор находится в деке, дека целая. Литий как бы не взрывается а воспламеняется. Рвануло что то что стояло рядом с воспламенившемся самокатом. За пять лет работы в сервисе с самокатами было два случая возгорания и то загорелись намокшие платы. Батарею надо умудрится поджечь.(мы пробовали и не получилось)
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599
Rozario 4 часа назад
а вы заметили: самокат, перед тем как "взорваться" - порезал стену на удобного размеры блоки, а уж потом взорвался. ;)
у меня кореш в хруше стену сносил - всё было примерно так, только без самоката и костра в углу.
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3k
Outcast 4 часа назад
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1k
Михаил 4 часа назад
Ну, бред же. Самокат стоит целый, немного обгорелый и покоробленный, но целый, а стены нет.
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12k
Сергей 4 часа назад
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7k
Перст Указующий 4 часа назад
*отодвинул подальше от себя смартфон*
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22k
Юрьевич 4 часа назад
Мораль - Не сдавайте квартиры самокатчикам!
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8k
Ден 4 часа назад
Он наверное бегал по квартире с криком, а заснял, я заснял.
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7k
Pillin Alex 4 часа назад
Интересно, кто теперь будет оплачивать ремонт?
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