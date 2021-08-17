Взрыв электросамоката разнес квартиру в Перми

Владелец двухколесного транспортного средства тоже пострадал. Но исключительно по собственной
глупости вине.
Очередной электросамокат порадовал своего владельца "бомбической" надежностью. Во время подзарядки вспыхнула, а затем взорвалась батарея, ударной волной обрушив межкомнатную перегородку и спровоцировала небольшой локальный пожар.
Инцидент произошел в Перми на улице Юрша в прошлую пятницу. После взрыва, снимавший однокомнатную квартиру мужчина, по словам арендодателя, вместо того, чтобы тушить пожар, как истинный владелец электросамоката принялся «бегать в дыму и снимать видео для соцсетей». В итоге он надышался угарным газом и попал в реанимацию, где два дня находился на ИВЛ. Очнулся мужчина только спустя два дня с ожогами 20% тела.
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Как видно по видео, владельцу электросамоката еще очень повезло, что не заклинило входную дверь. Пострадавший мог не дождаться вскрытия двери спасателями. По словам жильцов, подъезд настолько заволокло дымом, что некоторые решили, что случился серьезный пожар и выбежали на улицу.
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очень мощные батарейки, и очень дешевые технологии.
Я ещё поверю что загорелся аккумулятор и как плазмой прожигал всё вокруг, но чтобы взорваться как бомба.
Опять набрасывание говна на вентилятор с хайпом на острой теме?
выглядит так, что пожар и разбор стены между собой не связаны
Возможно увидев чего они натворили, решили инсценировать техногенную аварию. Для этого он и бегал по дымной комнате, снимал пожар, вместо того, чтобы дёрнуть из хаты. Но так как он дебил, то даже это дело просрал, угорев и загремев в больницу.
В общем есть тема для разбирательств и работы экспертов.
Холодильник и кухня вообще не пострадали, даже обломками стены не поцарапаны (но ка-ак?!). Стена аккуратно под кухню легла.
Косметический ремонт - и сдавай снова.
у меня кореш в хруше стену сносил - всё было примерно так, только без самоката и костра в углу.