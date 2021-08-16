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Ретро фотографии

Ретро фотографии (40 фото)

Автор:
16 августа 2021 22:13
Метки: история   ретро   фото   
632
40
Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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Источник:

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Метки: история   ретро   фото   
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4  комментария
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3k
Едондер пуп 5 часов назад
Комментарий к фото
Не "где-то", а в Горьком (Нижнем Новгороде) - виден фрагмент Чкаловской лестницы. Кстати, городу 800 лет в ближайшую субботу.
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
"Народ Чехословакии своему освободителю"
Не знал, что такой был.

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5k
Ruk 4 часа назад
черномазые на месте. Штаты уже не те... совсем не те
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5k
Ruk 4 часа назад
на Ленинградке в Химках стояли сотни, все не вмещались и стояли елочкой,рядами по 10-20 человек, и легковушки стояли их освещали... примерно так. я тогда часто в Москву ездил и не с первого раза вообще понял что это за действо)
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