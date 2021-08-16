3.

Самый большой за пределами СССР памятник Сталину был открыт в 1955 году в честь 10–й годовщины Пражской операции. Деньги на его постройку в течение нескольких лет принудительно собирались с благодарных чехов. Композиция представляла собой величественную фигуру "отца народов" и выстроившихся за его спиной рабочего, крестьян и красноармейца.



В народе монумент быстро окрестили "очередью за мясом". Простоял он всего 7 лет — после разоблачительной речи Хрущева памятник было решено ликвидировать, для чего потребовалось произвести 3 взрыва. В уцелевших подземных помещениях в разное время располагались склад картофеля, рок–клуб, штаб радиостанции и т.д. В 1991 году на месте, где он располагался, был установлен гигантский метроном, символизирующий стабильность и вместе с тем неизбежные перемены.