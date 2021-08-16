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Подборка интересных фотографий из прошлого. Не только нашего, и не только близкого.
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3.
Подрыв памятника "Народ Чехословакии — своему освободителю", также известного как "Очередь за мясом", 1962 год, Прага
Самый большой за пределами СССР памятник Сталину был открыт в 1955 году в честь 10–й годовщины Пражской операции. Деньги на его постройку в течение нескольких лет принудительно собирались с благодарных чехов. Композиция представляла собой величественную фигуру "отца народов" и выстроившихся за его спиной рабочего, крестьян и красноармейца.
В народе монумент быстро окрестили "очередью за мясом". Простоял он всего 7 лет — после разоблачительной речи Хрущева памятник было решено ликвидировать, для чего потребовалось произвести 3 взрыва. В уцелевших подземных помещениях в разное время располагались склад картофеля, рок–клуб, штаб радиостанции и т.д. В 1991 году на месте, где он располагался, был установлен гигантский метроном, символизирующий стабильность и вместе с тем неизбежные перемены.
В народе монумент быстро окрестили "очередью за мясом". Простоял он всего 7 лет — после разоблачительной речи Хрущева памятник было решено ликвидировать, для чего потребовалось произвести 3 взрыва. В уцелевших подземных помещениях в разное время располагались склад картофеля, рок–клуб, штаб радиостанции и т.д. В 1991 году на месте, где он располагался, был установлен гигантский метроном, символизирующий стабильность и вместе с тем неизбежные перемены.
4.
Курьеры Варшавского восстания, август 1944 года, Варшава, Польша
Автор фото — Мариан Грабски, варшавский адвокат, участник восстания. После капитуляции повстанцев избежал плена, покинул Варшаву и сохранил много фото, снятых во время восстания.
11.
Британская художница и модель Кэролайн Кун в модных сапогах на платформе и шерстяном комбинезоне, созданном Кансай Ямамото. Лондон, Англия, 1971 год.
17.
Взрыв в Московском метро. Пожарные после тушения подземного перехода на Пушкинской площади, 8 августа 2000 г.
18.
Делегаты Всесоюзного Съезда Советов летят на съезд. Самолет Junkers F-13 «Добролета». 1929 год. СССР.
3 августа 1926 года была открыта первая международная авиалиния Верхнеудинск (Улан-Удэ) — Улан-Батор. 10 августа 1928 года эту авиалинию продлили до Москвы, и с тех пор она является старейшей действующей международной авиалинией «Аэрофлота» – беспрерывно эксплуатируется уже 85 лет!
19.
Трофейный немецкий танк "Маус" по пути следования из Германии в Советский Союз. Станция Брест, осень 1945 год
20.
Разносчик магазина № 30 продает свежий хлеб жильцам дома 97 на Красноармейской улице в Киеве. 1961 год
21.
Жажда скорости, Баку, 1915 год
Снимок сделан в Бакинской офицерской школе морской авиации, готовившей пилотов гидроаэропланов для Российского императорского флота.
Аэроплан — летающая лодка М–5 конструкции Д.П.Григоровича из наличного парка Школы, а вот марка автомобиля неизвестна.
Аэроплан — летающая лодка М–5 конструкции Д.П.Григоровича из наличного парка Школы, а вот марка автомобиля неизвестна.
38.
Иннокентий Смоктуновский и Анастасия Вертинская на премьере фильма Григория Козинцева "Гамлет". 1964 год
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