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Записки ветеринара

Записки ветеринара (3 фото)

Автор:
16 августа 2021 16:22
Метки: Ветеринар   жизнь   цыгане   
9682
3
Рядом с моим городом есть небольшой посёлок, где уже много лет живут несколько десятков семей оседлых цыган.
На заводах и шахтах они, понятно, не работают - живут своими исконными незаконными промыслами и тем, что держат разную скотину, которую режут и продают...

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Метки: Ветеринар   жизнь   цыгане   
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48  комментариев
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20k
Альберт 10 часов назад
Хорошо написано.
Интересно, с юмором и читается легко.
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5k
Ruk 3 часа назад
это смешно?
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1k
Сергей Клубков 4 часа назад
Чавушки что с них взять!
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662
Дмитрий Копыльцов 5 часов назад
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7k
Garpia121 5 часов назад
Не попасть бы к такому ветеринару со своей животинкой случайно. Когда ему пофиг резать с наркозом или без. Еще и ржать над этим.
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107k
Москвичка 5 часов назад
А у меня этажом ниже циганская семья живёт. Воняют какой-то наркотой, хоть из дома беги.
Надоели эти ромалы.
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1k
Alex Belarus 5 часов назад
[мат], но прикольно...
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3k
Юра Гагарин 5 часов назад
держат разную скотину, которую режут и продают..
=
ну если они же эту скотину и выращивают, то это вполне себе нормальный промысел
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124
Гиви 6 часов назад
А тачку у автора всёже спи.здили. Вместе с сигналкой.
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7k
Dima 6 часов назад
Решил англичанин продать коня. Конь худой-худой, вот-вот ноги
протянет, никто его покупать не хочет. Шел мимо цыган, пожалел
англичанина.
Ц: Ты его надуй через трубочку, вот и не будет видно,
что у него бока впалые.
А: А как это?
Цыган сделал трубку, вставил коню в задницу и стал дуть.
Ц: Понял?
Англичанин взял трубку, вынул из лошадиного зада, перевернул,
вставил другим концом и стал дуть.
Ц: Ты что???
А: Ну не могу же я брать в рот обслюнявленную вами трубку!
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367
КакогоХу 6 часов назад
Четвёртая история: "один раз одному цыгану решили яйца отрезать..."
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232
Димитрий 6 часов назад
Повеселил
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295
Андрей Тырышкин 6 часов назад
Вот не смешно ни разу...
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9k
Атанас Раков 7 часов назад
Отец мой ветеринаром был - помню, таскал меня с собой(еще пацаненок был) на работу. Свиней наркоз не ставил. Лошадей - тоже, максимум - новокаином. Пару лет работал в местного АПК - аграрно-промышленного комплекса - ето вроде совхоза, но намного крупнее и обычно возле райцентра - там свиней было несколько сотен голов, а коров - на порядок больше. Свины яйцам резал прям так - хряка вяжут веревкой за ногами, животом вверх, немного йода - клац и все. С коровами кровь брал из веной, в матку рукой совал - там искусственное оплодотворение шло в деле. Но работа грязная, очень и очень..
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1k
Гур 7 часов назад
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268
Александр 7 часов назад
Цыгане тоже разные бывают. Вот у нас нашахте работал Ванька-Цыган( ударение на первый слог), так мировой мужик был.
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1k
Vovan Petroff 7 часов назад
С каких это пор ветеринары обезболивающее стали колоть?
Таких больших хряков не кастрируют.
Цыгане не дураки с лошадями возиться.
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494
Autumn2015 Vic Twin 6 часов назад
Кастририруют маленьких кабанчиков. Может этого кабана решили оставить на племя да передумали почему-то?
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149
Чумной Доктор Autumn2015 4 часа назад
нет . украли ценного хряка производителя с свинокомплекса и хотят зарезать.
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29k
Юр21 7 часов назад
Отменно! Автор пиши ещё!
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8k
Потапыч 7 часов назад
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7k
insaider 7 часов назад
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4k
avix 7 часов назад
Даа, ветеринары колхозные не имеют ни сострадания ни пощады, как те же цыгане. Можно понять, жизнь такая. Но боль, она и в Африке боль. Не обезболить имея такую возможность ради экономии. Резать по живому, да сколько бы тот хряк не весил. Чем этот "врач" лучше этих же цыган? Поэтому и нашли общий язык - главное собственная нажива. В этих историях нет положительных героев. Для них вся живность - мясо.
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494
Autumn2015 Allmaster 6 часов назад
Скоропомощники тоже редкостного цинизма товарищи,моя дочка только два года проработала на скорой, но как переключили буквально.
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