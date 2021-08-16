Записки ветеринара

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Рядом с моим городом есть небольшой посёлок, где уже много лет живут несколько десятков семей оседлых цыган.
На заводах и шахтах они, понятно, не работают - живут своими исконными незаконными промыслами и тем, что держат разную скотину, которую режут и продают...
На заводах и шахтах они, понятно, не работают - живут своими исконными незаконными промыслами и тем, что держат разную скотину, которую режут и продают...
Меня эти ромалы знают уже давно - и довольно часто вызывают подлечить или чего-то ненужное обрезать их скотству. Я езжу.
Потому что цыгане, когда им надо - люди весьма даже нормальные.
И платят хорошо, и обращение вежливое. Но машину, приезжая, я всё же ставлю на сигналку...))
Благодаря их менталитету, часто на вызовах случаются курьёзные и смешные ситуации.
Собственно, этот пост и навеян крайней из них, случившейся часа три назад.
Звонок. Из оттуда. " Ай, уважаемый, приедь скорее, у коровы матка выпала!" Это беда, да. Давно выпала? Ночью.
Чего ж ночью не позвонил? А увидели утром.
Пихали обратно всем кагалом ( а цыгане, кстати, иногда вполне себе сами управляются со сложными ветеринарными манипуляциями - гены), не запихали... Ну, Василий, вот это тебе в лишнюю сотню обойдётся...
Прыгаю в машину, лечу. Прилетаю.
Встречают шумно, правда без медведей и гитар - тянут в коровник.
Лежит коровка, матка кровавым навозным мешком из-под хвоста.
Это - полбеды...
Беда - рядом стоящая корова из этой матки задними ногами уже квашню сделала. Фарш практически... Вася, ты охуел?
Почему вторую корову не отвязал сразу? Вася чешет репу - и жене с разворота - бац! - в челюсть. Ты чего не отвязала?!
Та ему начинает верещать на цыганском с русскими матами, типа, не виноватая я... Ладно, Василий.
Варианта два - или я щас то, что осталось от матки удаляю и корова ещё поживёт - или бери нож и втирай его своей корове в области шеи...
Встречный вопрос радует - а если матку отрежешь - телится она когда сможет? Героически сдерживая ржач, говорю - да никогда, Васёк...
Нечем ей телиться-то будет...
Он опять буцкает жену в череп, вежливо предлагает мне помыть руки, рассчитывается за вызов...
Уходя, вижу как пошёл Вася в коровник со штык-ножом...
Потому что цыгане, когда им надо - люди весьма даже нормальные.
И платят хорошо, и обращение вежливое. Но машину, приезжая, я всё же ставлю на сигналку...))
Благодаря их менталитету, часто на вызовах случаются курьёзные и смешные ситуации.
Собственно, этот пост и навеян крайней из них, случившейся часа три назад.
Звонок. Из оттуда. " Ай, уважаемый, приедь скорее, у коровы матка выпала!" Это беда, да. Давно выпала? Ночью.
Чего ж ночью не позвонил? А увидели утром.
Пихали обратно всем кагалом ( а цыгане, кстати, иногда вполне себе сами управляются со сложными ветеринарными манипуляциями - гены), не запихали... Ну, Василий, вот это тебе в лишнюю сотню обойдётся...
Прыгаю в машину, лечу. Прилетаю.
Встречают шумно, правда без медведей и гитар - тянут в коровник.
Лежит коровка, матка кровавым навозным мешком из-под хвоста.
Это - полбеды...
Беда - рядом стоящая корова из этой матки задними ногами уже квашню сделала. Фарш практически... Вася, ты охуел?
Почему вторую корову не отвязал сразу? Вася чешет репу - и жене с разворота - бац! - в челюсть. Ты чего не отвязала?!
Та ему начинает верещать на цыганском с русскими матами, типа, не виноватая я... Ладно, Василий.
Варианта два - или я щас то, что осталось от матки удаляю и корова ещё поживёт - или бери нож и втирай его своей корове в области шеи...
Встречный вопрос радует - а если матку отрежешь - телится она когда сможет? Героически сдерживая ржач, говорю - да никогда, Васёк...
Нечем ей телиться-то будет...
Он опять буцкает жену в череп, вежливо предлагает мне помыть руки, рассчитывается за вызов...
Уходя, вижу как пошёл Вася в коровник со штык-ножом...
История вторая - вызов из оттуда ранее. Покастрировать 200-кг. хряка.
Люди будут... Приезжаю.
Хряк такой нормальный, как гора, нет, как две горы...
Клыки жёлтые загнутые присутствуют.
Яйца сзади - как батоны нарезные.
Ходит, мирно роется под яблонями.
Группа цыганского спецназа - повальщики - пять тел, по полтора метра ростом и по сорок кг весом. Ну что, ребята, окропим снежок красненьким?
Вы вепря нахуя из загона выпустили? Как я ему наркоз уколю посреди огорода? А зачем наркоз? - спрашивают
- Мы его щас так завалим, свяжем, в бочку засунем - ты только режь, родной... Дело ваше, конокрады. Вяжите...
Мне, в принципе, похуй. Могу и без наркоза.
Господа, помните мультик про обезьянок и их мамашу?
Вот так было и здесь.
Эти мелкие обезьянки висели на том хряке гроздьями, срывались, отлетали вверх и в стороны на несколько метров ( хряк яростно отбивался же!), несколько раз я думал, что не все из них доживут до конца кастрации - но, отлетев от подачи клыкастой мордой метра на три и с хряском ударившись о сыру землю, цыганчики стоически вскакивали и снова бросались в битву... Наконец, хряк тупо устал и рухнул на бок.
Тут они его и оплели, как паук-крестовик свою жертву...
Битва длилась минут пятнадцать.
Я в ней играл роль ОБСЕ - ибо чистые ручки должен был иметь.
Операция прошла успешно.
Хряку уже реально было на всё наплевать...
Обезьянки, в грязи, говне, крови своей и кабаньей, героически сопели и пыхтели, радуясь, что сэкономили на наркозе .
Вот так ловко они надурили ветеринара...
Люди будут... Приезжаю.
Хряк такой нормальный, как гора, нет, как две горы...
Клыки жёлтые загнутые присутствуют.
Яйца сзади - как батоны нарезные.
Ходит, мирно роется под яблонями.
Группа цыганского спецназа - повальщики - пять тел, по полтора метра ростом и по сорок кг весом. Ну что, ребята, окропим снежок красненьким?
Вы вепря нахуя из загона выпустили? Как я ему наркоз уколю посреди огорода? А зачем наркоз? - спрашивают
- Мы его щас так завалим, свяжем, в бочку засунем - ты только режь, родной... Дело ваше, конокрады. Вяжите...
Мне, в принципе, похуй. Могу и без наркоза.
Господа, помните мультик про обезьянок и их мамашу?
Вот так было и здесь.
Эти мелкие обезьянки висели на том хряке гроздьями, срывались, отлетали вверх и в стороны на несколько метров ( хряк яростно отбивался же!), несколько раз я думал, что не все из них доживут до конца кастрации - но, отлетев от подачи клыкастой мордой метра на три и с хряском ударившись о сыру землю, цыганчики стоически вскакивали и снова бросались в битву... Наконец, хряк тупо устал и рухнул на бок.
Тут они его и оплели, как паук-крестовик свою жертву...
Битва длилась минут пятнадцать.
Я в ней играл роль ОБСЕ - ибо чистые ручки должен был иметь.
Операция прошла успешно.
Хряку уже реально было на всё наплевать...
Обезьянки, в грязи, говне, крови своей и кабаньей, героически сопели и пыхтели, радуясь, что сэкономили на наркозе .
Вот так ловко они надурили ветеринара...
Третья история. Вызов из оттуда же.
Подковывали лошадь - загнали ухналь в мякоть копыта.
Всё распухло, нужно чистить, гной выпускать.
Еду. Встречают три серьёзных шаро-баро средних лет.
Вежливо пожимают руку, вежливо и степенно интересуются здоровьем и как доехал. Конь уже аккуратно зафиксирован в станке, осталось только поднять и зафиксировать больную заднюю ногу.
Один из шаро-баро привычно нагибается с верёвкой - и получает прямо в лоб копытом.
Летит спиной вперёд метров пять, бьётся об планету, не шевелится
Мне плохеет, рвусь к нему, один из оставшихся в живых не спеша кладёт мне руку на плечо - Всё нормально, дорогой. Этот дурак щас встанет.
Сорок лет - а с конём обращаться не может.
Так ему и надо.
Спокойно подходит, накладывает петлю на ногу, потом кладёт ладонь на холку - делай своё дело, уважаемый.
И пока я чистил копыто и рану - конь не шевельнулся.
Да, получивший в лоб копытом действительно к концу операции вполне себе оклемался и даже огрызался на подъёбки своих корешей...
Вот такую вот прозу навеял мне сегодняшний грустный вызов... Вообще, иногда прикольно пообщаться с нацменьшинствами в их естественной среде обитания...
Всем добра...
Децимус ЯП
Подковывали лошадь - загнали ухналь в мякоть копыта.
Всё распухло, нужно чистить, гной выпускать.
Еду. Встречают три серьёзных шаро-баро средних лет.
Вежливо пожимают руку, вежливо и степенно интересуются здоровьем и как доехал. Конь уже аккуратно зафиксирован в станке, осталось только поднять и зафиксировать больную заднюю ногу.
Один из шаро-баро привычно нагибается с верёвкой - и получает прямо в лоб копытом.
Летит спиной вперёд метров пять, бьётся об планету, не шевелится
Мне плохеет, рвусь к нему, один из оставшихся в живых не спеша кладёт мне руку на плечо - Всё нормально, дорогой. Этот дурак щас встанет.
Сорок лет - а с конём обращаться не может.
Так ему и надо.
Спокойно подходит, накладывает петлю на ногу, потом кладёт ладонь на холку - делай своё дело, уважаемый.
И пока я чистил копыто и рану - конь не шевельнулся.
Да, получивший в лоб копытом действительно к концу операции вполне себе оклемался и даже огрызался на подъёбки своих корешей...
Вот такую вот прозу навеял мне сегодняшний грустный вызов... Вообще, иногда прикольно пообщаться с нацменьшинствами в их естественной среде обитания...
Всем добра...
Децимус ЯП
Источник:
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Надоели эти ромалы.
=
ну если они же эту скотину и выращивают, то это вполне себе нормальный промысел
протянет, никто его покупать не хочет. Шел мимо цыган, пожалел
англичанина.
Ц: Ты его надуй через трубочку, вот и не будет видно,
что у него бока впалые.
А: А как это?
Цыган сделал трубку, вставил коню в задницу и стал дуть.
Ц: Понял?
Англичанин взял трубку, вынул из лошадиного зада, перевернул,
вставил другим концом и стал дуть.
Ц: Ты что???
А: Ну не могу же я брать в рот обслюнявленную вами трубку!
Таких больших хряков не кастрируют.
Цыгане не дураки с лошадями возиться.
Ага, а их что режут и сжигают? Некастрированного есть же невозможно. А так поживёт немного без яиц, мясо вонять меньше будет.
При любых вмешательствах - выпадение матки, кесарево и т.д - делается обезболивающее, а иногда и наркоз. Работаю с КРС, не раз приходилось присутствовать при операциях, а иногда и ассистировать ветврачу.
Автор молодец! Узнаю ни с чем не сравнимый цинизм (позитивный))) ветеринара.
А корова у цыганят крепкая, полсуток с маткой наизнанку. Жалко скотинку.
А мы для них мясо.
Я сперва обижался и думал как же так???
А потом понял...