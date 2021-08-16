Записки ветеринара

Меня эти ромалы знают уже давно - и довольно часто вызывают подлечить или чего-то ненужное обрезать их скотству. Я езжу.

Потому что цыгане, когда им надо - люди весьма даже нормальные.

И платят хорошо, и обращение вежливое. Но машину, приезжая, я всё же ставлю на сигналку...))

Благодаря их менталитету, часто на вызовах случаются курьёзные и смешные ситуации.

Собственно, этот пост и навеян крайней из них, случившейся часа три назад.



Звонок. Из оттуда. " Ай, уважаемый, приедь скорее, у коровы матка выпала!" Это беда, да. Давно выпала? Ночью.

Чего ж ночью не позвонил? А увидели утром.

Пихали обратно всем кагалом ( а цыгане, кстати, иногда вполне себе сами управляются со сложными ветеринарными манипуляциями - гены), не запихали... Ну, Василий, вот это тебе в лишнюю сотню обойдётся...

Прыгаю в машину, лечу. Прилетаю.



Встречают шумно, правда без медведей и гитар - тянут в коровник.

Лежит коровка, матка кровавым навозным мешком из-под хвоста.

Это - полбеды...

Беда - рядом стоящая корова из этой матки задними ногами уже квашню сделала. Фарш практически... Вася, ты охуел?

Почему вторую корову не отвязал сразу? Вася чешет репу - и жене с разворота - бац! - в челюсть. Ты чего не отвязала?!



Та ему начинает верещать на цыганском с русскими матами, типа, не виноватая я... Ладно, Василий.

Варианта два - или я щас то, что осталось от матки удаляю и корова ещё поживёт - или бери нож и втирай его своей корове в области шеи...

Встречный вопрос радует - а если матку отрежешь - телится она когда сможет? Героически сдерживая ржач, говорю - да никогда, Васёк...



Нечем ей телиться-то будет...

Он опять буцкает жену в череп, вежливо предлагает мне помыть руки, рассчитывается за вызов...

Уходя, вижу как пошёл Вася в коровник со штык-ножом...